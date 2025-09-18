โพสต์โชว์ของ เป็นไวรัลแบบงง ๆ อยู่พิบูลมังสาหาร แต่ทำไมเหมือนถ่ายจากเขาค้อ

กล้องมัวเป็นเหตุ ทำโพสต์เป็นไวรัล คนแซวสนั่น นึกว่าถ่ายจากเขาค้อ หมอกหนาไปไหน เกิดจากแอร์หรืออะไร แอดมินยังตบมุก
ภาพจาก TikTok @bigc_phibun
ภาพจาก TikTok @bigc_phibun
ภาพจาก TikTok @bigc_phibun
ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในยุคนี้ บรรดาห้างร้านสาขาต่าง ๆ จะหันมาใช้ช่องทางออนไลน์โปรโมตสินค้า แต่ถึงอย่างนั้นกลับมีโพสต์หนึ่งที่กลายมาเป็นไวรัลเรียกเสียงฮา ชนิดที่เรียกได้ว่าความมัวเป็นเหตุ
โดยเป็นโพสต์จาก TikTok @bigc_phibun ของ Big C พิบูลมังสาหาร ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ที่พนักงานมายืนถือสินค้าต่าง ๆ เพื่อแชะภาพโปรโมท ทั้งอาหารทะเล เนื้อหมู ผลไม้ ไก่ย่าง อาหารแช่แข็ง รวมถึงขนมปัง พร้อมแคปชั่น "มาส่อยซื้อของแน่จ้า"
แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าในทุก ๆ รูป ภาพกลับดูมัว ราวกับมีฝ้าหรือคราบติดอยู่บนเลนส์กล้อง จนมีความฟุ้ง แตกต่างจากการโพสต์โปรโมตทั่ว ๆ ไป ที่มีความคมชัด โชว์ดีเทลของสินค้าและนางแบบ
ทั้งนี้ หลังจากโพสต์ไปได้เพียง 3 วัน พบว่าคลิปนี้มียอดวิวเกือบ 2 แสนครั้ง กลายมาเป็นไวรัลเพราะความมัวที่เห็น เรียกคอมเมนต์จากชาวเน็ตที่เข้ามาแซวกันสนั่น เช่น "เรื่องวุ่น ๆ ของวัยรุ่นโมโตโรล่า", "สงสัยแอร์เย็นเกิน" และ "เช็ดกล้องหน่อย"
รวมถึงแซวว่าเป็น "สาขาภูทับเบิก" กับ "สาขาเขาค้อ" ซึ่งทางแอดมินก็เข้ามาตบมุกว่า "ช่วงนี้หมอกลงหนักเลยค่ะ"
ภาพจาก TikTok @bigc_phibun
ภาพจาก TikTok @bigc_phibun
ภาพจาก TikTok @bigc_phibun
ทั้งนี้ ก็คาดว่าน่าจะเกิดจากแอร์ที่เย็นเจี๊ยบจนฝ้าขึ้นเลนส์กล้อง จนมีสภาพเหมือนหมอกลง เลยทำให้ดูเหมือนอยู่ในสาขาใหม่บนเขาค้อโดยไม่ตั้งใจนั่นเอง