โพสต์โชว์ของ เป็นไวรัลแบบงง ๆ อยู่พิบูลมังสาหาร แต่ทำไมเหมือนถ่ายจากเขาค้อ

 
            กล้องมัวเป็นเหตุ ทำโพสต์เป็นไวรัล คนแซวสนั่น นึกว่าถ่ายจากเขาค้อ หมอกหนาไปไหน เกิดจากแอร์หรืออะไร แอดมินยังตบมุก 

Big C พิบูลมังสาหาร
ภาพจาก TikTok @bigc_phibun   

Big C พิบูลมังสาหาร
ภาพจาก TikTok @bigc_phibun   

Big C พิบูลมังสาหาร
ภาพจาก TikTok @bigc_phibun   

             ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในยุคนี้ บรรดาห้างร้านสาขาต่าง ๆ จะหันมาใช้ช่องทางออนไลน์โปรโมตสินค้า แต่ถึงอย่างนั้นกลับมีโพสต์หนึ่งที่กลายมาเป็นไวรัลเรียกเสียงฮา ชนิดที่เรียกได้ว่าความมัวเป็นเหตุ

             โดยเป็นโพสต์จาก TikTok @bigc_phibun ของ Big C พิบูลมังสาหาร ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ที่พนักงานมายืนถือสินค้าต่าง ๆ เพื่อแชะภาพโปรโมท ทั้งอาหารทะเล เนื้อหมู ผลไม้ ไก่ย่าง อาหารแช่แข็ง รวมถึงขนมปัง พร้อมแคปชั่น "มาส่อยซื้อของแน่จ้า"

             แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าในทุก ๆ รูป ภาพกลับดูมัว ราวกับมีฝ้าหรือคราบติดอยู่บนเลนส์กล้อง จนมีความฟุ้ง แตกต่างจากการโพสต์โปรโมตทั่ว ๆ ไป ที่มีความคมชัด โชว์ดีเทลของสินค้าและนางแบบ 

             ทั้งนี้ หลังจากโพสต์ไปได้เพียง 3 วัน พบว่าคลิปนี้มียอดวิวเกือบ 2 แสนครั้ง กลายมาเป็นไวรัลเพราะความมัวที่เห็น เรียกคอมเมนต์จากชาวเน็ตที่เข้ามาแซวกันสนั่น เช่น "เรื่องวุ่น ๆ ของวัยรุ่นโมโตโรล่า", "สงสัยแอร์เย็นเกิน" และ "เช็ดกล้องหน่อย" 

             รวมถึงแซวว่าเป็น "สาขาภูทับเบิก" กับ "สาขาเขาค้อ" ซึ่งทางแอดมินก็เข้ามาตบมุกว่า "ช่วงนี้หมอกลงหนักเลยค่ะ" 

Big C พิบูลมังสาหาร
ภาพจาก TikTok @bigc_phibun   

Big C พิบูลมังสาหาร
ภาพจาก TikTok @bigc_phibun   

Big C พิบูลมังสาหาร
ภาพจาก TikTok @bigc_phibun   

             ขณะที่เพจ ผู้บริโภค ก็ยังหยิบภาพมาแซวเช่นกันว่า "บิ๊กซีพิบูลมังสาหาร แต่ถ่ายที่เขาค้อ"

             ทั้งนี้ ก็คาดว่าน่าจะเกิดจากแอร์ที่เย็นเจี๊ยบจนฝ้าขึ้นเลนส์กล้อง จนมีสภาพเหมือนหมอกลง เลยทำให้ดูเหมือนอยู่ในสาขาใหม่บนเขาค้อโดยไม่ตั้งใจนั่นเอง

Big C พิบูลมังสาหาร

Big C พิบูลมังสาหาร

Big C พิบูลมังสาหาร

Big C พิบูลมังสาหาร



