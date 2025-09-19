HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หญิงเดือด โวย พนง. ขอดูสลิป หลังยอดสแกนไม่เข้าร้าน เบ่งรวย ลั่นค่าเทอมลูกหลักแสน

           ลูกค้าหญิงโวยลั่นร้าน ฉุน พนง. ขอตรวจสลิป หลังอ้างสแกนแล้วแต่เงินไม่เข้าบัญชี เจ้าตัวลั่นเหมือนโดนหาว่าโกง พร้อมเบ่งค่าเทอมลูกหลักแสน

หญิงโวยพนักงาน ฉุนขอดูสลิป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+

           วันที่ 18 กันยายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ โพสต์คลิปเหตุการณ์วุ่นวายในร้านอาหารแห่งหนึ่ง หลังลูกค้าหญิงทำการโวยและตำหนิพนักงาน เนื่องจากไม่พอใจที่ถูกขอดูสลิปโอนเงิน หลังลูกค้าสแกนจ่ายเงินแต่เงินไม่เข้าบัญชี แต่ปรากฏว่าลูกค้ารู้สึกว่าถูกกล่าวหาว่าโกง และพยายามพูดโอ้อวดถึงความร่ำรวยของตัวเอง
 
หญิงโวยพนักงาน ฉุนขอดูสลิป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+

           จากคลิปเผยให้เห็นลูกค้ากำลังยืนต่อว่าพนักงานในร้านอาหาร คาดว่ากำลังร้องเรียนพนักงานรายหนึ่งต่อผู้จัดการ ช่วงหนึ่งระบุว่า มันคือพฤติกรรมของพนักงานคนเดิม 2 ครั้งแล้ว คือแทนที่ลูกค้าจะสแกนแล้วเช็กเองว่าเงินเข้าไม่เข้า เอากล้องวงจรปิดมาดูสิว่าสแกนจริงไหม สแกนเข้าแล้วหรือยัง อันนี้คือประเด็นหนึ่ง แต่ประเด็นอีกอย่างคือ ลูกค้าถามว่า เฮ้ย มันหมุนอยู่นานเลย มันเข้าหรือเปล่า แทนที่คุณ (พนักงาน) จะดูเครื่องตัวเองก่อน กลับมาขอดูสลิปจากลูกค้า ขอตรวจสลิปหน่อย ประโยคแบบนี้เหมือนมันคิดว่าเราโกง เป็นคุณ คุณจะคิดยังไง ?

           ด้านพนักงานอธิบายว่า จำเป็นจะต้องดูเลขในสลิปเพื่อตรวจสอบกับเครื่องนี้ครับ แต่ลูกค้าตอบกลับว่า มันหลายรอบแล้วไง คุณก็พูดแบบนี้ให้รู้เรื่องตั้งแต่แรกสิ ไม่ใช่พูดว่า ขอตรวจสลิปหน่อย คุณก็พูดให้ครบไปเลย

หญิงโวยพนักงาน ฉุนขอดูสลิป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+

           ทางเพจระบุว่า พนักงานขอดูสลิปการโอนเงิน เพราะเงินไม่เข้าบัญชี ลูกค้าหญิงไม่พอใจ และไม่ยอมให้ดู แถมโวยวายใส่พนักงาน ทางพนักงานก็พยายามอธิบาย แต่ก็ไม่เป็นผลใด ๆ จากต้นทางระบุว่า พนักงานขอดูสลิป แต่ลูกค้ากลับมาโวยวาย อ้างว่าลูกตัวเองเรียนค่าเทอมเป็นแสน แต่ตัวเองมีเงินติดบัญชี 189 บาท อีกทั้งเงินก็ไม่เข้าบัญชี ทางร้านจึงต้องขอดูสลิป ก็ให้ดูไปก็จบ เรื่องยังไงต่อไม่รู้ เพราะคนส่งของ (เจ้าของคลิป) ออกจากร้านไปก่อน 

หญิงโวยพนักงาน ฉุนขอดูสลิป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+

หญิงโวยพนักงาน ฉุนขอดูสลิป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+

หญิงโวยพนักงาน ฉุนขอดูสลิป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+

           ขณะที่ความคิดเห็นจากโซเชียล หลายคนมองว่า ถ้าโอนจริง ๆ ก็ไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนเมื่อพนักงานขอดูสลิป ถ้าบอกว่าระบบขัดข้อง ก็ให้ดูแล้วอธิบายไปตามปกติ ไม่จำเป็นต้องโวยวายเช่นนี้ นอกจากนี้หลายคนยังมองว่าปกติการสแกนจ่ายทั่วไป ลูกค้าก็จำเป็นจะต้องโชว์สลิปให้ร้านอยู่แล้ว แต่ทำไมจึงยังเกิดเรื่องเช่นนี้ ซึ่งหากไม่อยากเจอเรื่องแบบนี้ ก็จ่ายเงินสด เป็นต้น

หญิงโวยพนักงาน ฉุนขอดูสลิป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+

หญิงโวยพนักงาน ฉุนขอดูสลิป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+

หญิงโวยพนักงาน ฉุนขอดูสลิป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หญิงเดือด โวย พนง. ขอดูสลิป หลังยอดสแกนไม่เข้าร้าน เบ่งรวย ลั่นค่าเทอมลูกหลักแสน อัปเดตล่าสุด 19 กันยายน 2568 เวลา 10:02:50 3,889 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ iOS 26 ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 รายชื่อ ครม. อนุทิน 1 วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน วันออกพรรษา คนละครึ่งได้เท่าไหร่ ไชยชนก ชิดชอบ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย