ลูกค้าหญิงโวยลั่นร้าน ฉุน พนง. ขอตรวจสลิป หลังอ้างสแกนแล้วแต่เงินไม่เข้าบัญชี เจ้าตัวลั่นเหมือนโดนหาว่าโกง พร้อมเบ่งค่าเทอมลูกหลักแสน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+
วันที่ 18 กันยายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ โพสต์คลิปเหตุการณ์วุ่นวายในร้านอาหารแห่งหนึ่ง หลังลูกค้าหญิงทำการโวยและตำหนิพนักงาน เนื่องจากไม่พอใจที่ถูกขอดูสลิปโอนเงิน หลังลูกค้าสแกนจ่ายเงินแต่เงินไม่เข้าบัญชี แต่ปรากฏว่าลูกค้ารู้สึกว่าถูกกล่าวหาว่าโกง และพยายามพูดโอ้อวดถึงความร่ำรวยของตัวเอง
จากคลิปเผยให้เห็นลูกค้ากำลังยืนต่อว่าพนักงานในร้านอาหาร คาดว่ากำลังร้องเรียนพนักงานรายหนึ่งต่อผู้จัดการ ช่วงหนึ่งระบุว่า มันคือพฤติกรรมของพนักงานคนเดิม 2 ครั้งแล้ว คือแทนที่ลูกค้าจะสแกนแล้วเช็กเองว่าเงินเข้าไม่เข้า เอากล้องวงจรปิดมาดูสิว่าสแกนจริงไหม สแกนเข้าแล้วหรือยัง อันนี้คือประเด็นหนึ่ง แต่ประเด็นอีกอย่างคือ ลูกค้าถามว่า เฮ้ย มันหมุนอยู่นานเลย มันเข้าหรือเปล่า แทนที่คุณ (พนักงาน) จะดูเครื่องตัวเองก่อน กลับมาขอดูสลิปจากลูกค้า ขอตรวจสลิปหน่อย ประโยคแบบนี้เหมือนมันคิดว่าเราโกง เป็นคุณ คุณจะคิดยังไง ?
ด้านพนักงานอธิบายว่า จำเป็นจะต้องดูเลขในสลิปเพื่อตรวจสอบกับเครื่องนี้ครับ แต่ลูกค้าตอบกลับว่า มันหลายรอบแล้วไง คุณก็พูดแบบนี้ให้รู้เรื่องตั้งแต่แรกสิ ไม่ใช่พูดว่า ขอตรวจสลิปหน่อย คุณก็พูดให้ครบไปเลย
ทางเพจระบุว่า พนักงานขอดูสลิปการโอนเงิน เพราะเงินไม่เข้าบัญชี ลูกค้าหญิงไม่พอใจ และไม่ยอมให้ดู แถมโวยวายใส่พนักงาน ทางพนักงานก็พยายามอธิบาย แต่ก็ไม่เป็นผลใด ๆ จากต้นทางระบุว่า พนักงานขอดูสลิป แต่ลูกค้ากลับมาโวยวาย อ้างว่าลูกตัวเองเรียนค่าเทอมเป็นแสน แต่ตัวเองมีเงินติดบัญชี 189 บาท อีกทั้งเงินก็ไม่เข้าบัญชี ทางร้านจึงต้องขอดูสลิป ก็ให้ดูไปก็จบ เรื่องยังไงต่อไม่รู้ เพราะคนส่งของ (เจ้าของคลิป) ออกจากร้านไปก่อน
ขณะที่ความคิดเห็นจากโซเชียล หลายคนมองว่า ถ้าโอนจริง ๆ ก็ไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนเมื่อพนักงานขอดูสลิป ถ้าบอกว่าระบบขัดข้อง ก็ให้ดูแล้วอธิบายไปตามปกติ ไม่จำเป็นต้องโวยวายเช่นนี้ นอกจากนี้หลายคนยังมองว่าปกติการสแกนจ่ายทั่วไป ลูกค้าก็จำเป็นจะต้องโชว์สลิปให้ร้านอยู่แล้ว แต่ทำไมจึงยังเกิดเรื่องเช่นนี้ ซึ่งหากไม่อยากเจอเรื่องแบบนี้ ก็จ่ายเงินสด เป็นต้น
