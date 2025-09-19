เดือด ! อินฟลูฯ สาวไทยชื่อดังถูกสาวจีนตบในร้านอาหาร เผยปมแค้น เคาะประตูห้องน้ำ

อินฟลูเอนเซอร์สาวไทยชื่อดังถูกสาวจีนตบในร้านอาหารเกาหลีที่ออสเตรเลีย เผยปมแค้นเดือด เพราะเคาะประตูห้องน้ำ จนเรื่องบานปลาย
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568 เว็บไซต์เดลี่เมลรายงานว่า อินฟลูเอนเซอร์สาวไทยชื่อดังวัย 30 ปี ซึ่งใช้ชื่อว่า Babbie Rabbie ถูกทำร้ายร่างกายอย่างโหดร้ายที่ร้านอาหารเกาหลีในย่านใจกลางเมืองซิดนีย์ ทำให้เธอได้รับบาดเจ็บเป็นแผลมีเลือดออก และฟกช้ำหลายจุดทั่วร่างกาย
ตามรายงานเผยว่า เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมา Babbie ได้ไปร่วมงานอีเวนต์ที่พ็อตส์พอยต์ ซิดนีย์ จากนั้นเวลาประมาณ เวลาประมาณ 23.00 น.เธอและเพื่อน ๆ ได้ออกไปหาอะไรกินโดยเลือกร้านอาหารเกาหลี Milliore ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของจัตุรัสแคปิตอล สแควร์ บนถนนจอร์จ
เธอและเพื่อน ๆ สั่งอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จนเวลาประมาณ 02.00 น. เธอได้ไปเข้าห้องน้ำ
Babbie เผยว่า เธอเห็นว่ามีแถวยาวในห้องน้ำ
เธอจึงถามผู้หญิงที่อยู่ตรงนั้นว่ากำลังต่อคิวอยู่หรือเปล่า และมีผู้หญิง 2 คนตอบมาว่า "ใช่" เธอจึงฉันสงสัยว่าทำไมคนที่อยู่ในห้องน้ำถึงใช้เวลานานมาก ฉันไปเคาะประตูห้องน้ำและถามว่า "คุณโอเคหรือเปล่า"
หลังจากนั้นก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเดินออกมาจากห้องน้ำแล้วถามว่า "ใครเคาะประตู" ก่อนจะสบถใส่ Babbie เป็นภาษาจีนกลาง และเหมือนพยายามจะหาเรื่องโดยพูดคำหยาบใส่ หลังจากนั้นทั้งสองก็มีปากเสียงกัน ก่อนที่ Babbie จะเดินกลับไปที่โต๊ะของเธอ
ระหว่างทางกลับไปที่โต๊ะ Babbie เผยว่า เธอเห็นหญิงสาวคนนั้นกำลังหยิบชามซุปร้อนขึ้นมา และดูเหมือนว่าจะปาใส่เธอ
แต่พนักงานเข้ามาหยุดเอาไว้ได้ก่อน ก่อนที่ทางร้านจะเชิญทั้งสองให้ออกไป เธอจึงจ่ายเงิน แล้วออกไปรออยู่ข้างนอก ขณะที่เพื่อน ๆ ของเธอไปหยิบกระเป๋าของเธอจากโต๊ะ
แต่ระหว่างที่รอนั้น อีกฝ่ายได้เข้ามาหา และชายอีกคนที่น่าจะเป็นแฟนของเธอ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ระหว่างนั้น โดยแสดงให้เห็นว่า พวกเธอได้พูดคุยกัน หญิงคนดังกล่าวยังเข้ามากอด Babbie ด้วย แต่หลังจากที่เธอเดินหันหลังไป จู่ ๆ เธอก็หันกลับมาตบหน้า Babbie อย่างจัง และ Babbie จึงพยายามป้องกันตัว จนกลายเป็นการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น ขณะที่คนอื่น ๆ พยายามเข้าไปช่วยห้าม มีคนเห็น Babbie จับหญิงสาวคนนั้นผลักลงกับพื้น ก่อนที่เพื่อนชายของหญิงคนนั้นจะโยน Babbie ลงกับพื้น
หลังเหตุการณ์ยุติลง Babbie และเพื่อนคนหนึ่งได้เรียก Uber ไปยังสถานีตำรวจเพื่อแจ้งความเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้
โดย Babbie เผยว่า เธอมีบาดแผลเจ็บปวดที่ใบหน้า และมีเลือดออก รวมทั้งรอยฟกช้ำที่แขนและขา นอกจากนี้ยังมีอาการตื่นตระหนกอย่างมากหลังจากเกิดเหตุ และไม่สามารภทำงานได้เพราะงานของเธอต้องใช้ใบหน้าเป็นสิ่งสำคัญ
Babbie เผยว่า เธอได้รับบาดเจ็บทางร่างกายและส่งผลต่อสภาพจิตใจ เธอไม่ได้อยากให้มีการทะเลาะวิวาทกัน
เธอพร้อมยอมรับหากทำผิด และต้องการแก้ไขความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับหญิงสาวคนนั้นซึ่งไม่รู้จักแม้แต่ชื่อ และเธอเชื่อมั่นในกระบวนการทางกฎหมายของออสเตรเลีย
"ถ้าฉันทำผิด ฉันจะยอมรับและยอมรับผลที่ตามมา ฉันไม่อยากให้ผู้คนฟังแค่ฝั่งฉันฝ่ายเดียว แต่ให้ฟังจากฝั่งของเธอด้วย
ความรุนแรง โดยเฉพาะการทำร้ายร่างกาย ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครก็ตามในการโต้เถียงไม่ว่ารูปแบบใดก็ตาม ความเคารพและความปลอดภัยสำคัญกว่าการชนะการทะเลาะวิวาท" Babbie กล่าว
ขณะที่ล่าสุด สำนักข่าว 9News ของออสเตรเลียก็ได้รายงานข่าวนี้แล้ว โดยเผยว่า หญิงคู่กรณีของ Babbie เป็นหญิงชาวจีนวัย 21 ปี ชื่อว่า Yu Ting ถูกควบคุมตัวก่อนได้รับการประกันตัวออกมา ส่วนชายอีกราย ก็โดนเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวด้วยเช่นกัน และได้รับการปล่อยตัวโดยไม่ได้ตั้งข้อหา โดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเขาเข้าไปห้ามผู้หญิงทั้งสอง
