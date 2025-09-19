HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา
hilight > ข่าวต่างประเทศ

เดือด ! อินฟลูฯ สาวไทยชื่อดังถูกสาวจีนตบในร้านอาหาร เผยปมแค้น เคาะประตูห้องน้ำ

| 3,855 อ่าน

 

          อินฟลูเอนเซอร์สาวไทยชื่อดังถูกสาวจีนตบในร้านอาหารเกาหลีที่ออสเตรเลีย เผยปมแค้นเดือด เพราะเคาะประตูห้องน้ำ จนเรื่องบานปลาย

          เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568 เว็บไซต์เดลี่เมลรายงานว่า อินฟลูเอนเซอร์สาวไทยชื่อดังวัย 30 ปี ซึ่งใช้ชื่อว่า Babbie Rabbie ถูกทำร้ายร่างกายอย่างโหดร้ายที่ร้านอาหารเกาหลีในย่านใจกลางเมืองซิดนีย์ ทำให้เธอได้รับบาดเจ็บเป็นแผลมีเลือดออก และฟกช้ำหลายจุดทั่วร่างกาย  

          ตามรายงานเผยว่า เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมา Babbie ได้ไปร่วมงานอีเวนต์ที่พ็อตส์พอยต์ ซิดนีย์ จากนั้นเวลาประมาณ เวลาประมาณ 23.00 น.เธอและเพื่อน ๆ ได้ออกไปหาอะไรกินโดยเลือกร้านอาหารเกาหลี Milliore ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของจัตุรัสแคปิตอล สแควร์ บนถนนจอร์จ 

          เธอและเพื่อน ๆ สั่งอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จนเวลาประมาณ 02.00 น. เธอได้ไปเข้าห้องน้ำ

          Babbie เผยว่า เธอเห็นว่ามีแถวยาวในห้องน้ำ 

          เธอจึงถามผู้หญิงที่อยู่ตรงนั้นว่ากำลังต่อคิวอยู่หรือเปล่า และมีผู้หญิง 2 คนตอบมาว่า "ใช่" เธอจึงฉันสงสัยว่าทำไมคนที่อยู่ในห้องน้ำถึงใช้เวลานานมาก ฉันไปเคาะประตูห้องน้ำและถามว่า "คุณโอเคหรือเปล่า" 

          หลังจากนั้นก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเดินออกมาจากห้องน้ำแล้วถามว่า "ใครเคาะประตู" ก่อนจะสบถใส่ Babbie เป็นภาษาจีนกลาง และเหมือนพยายามจะหาเรื่องโดยพูดคำหยาบใส่ หลังจากนั้นทั้งสองก็มีปากเสียงกัน ก่อนที่ Babbie จะเดินกลับไปที่โต๊ะของเธอ 

 

          ระหว่างทางกลับไปที่โต๊ะ Babbie เผยว่า เธอเห็นหญิงสาวคนนั้นกำลังหยิบชามซุปร้อนขึ้นมา และดูเหมือนว่าจะปาใส่เธอ

 

          แต่พนักงานเข้ามาหยุดเอาไว้ได้ก่อน ก่อนที่ทางร้านจะเชิญทั้งสองให้ออกไป เธอจึงจ่ายเงิน แล้วออกไปรออยู่ข้างนอก ขณะที่เพื่อน ๆ ของเธอไปหยิบกระเป๋าของเธอจากโต๊ะ

 

          แต่ระหว่างที่รอนั้น อีกฝ่ายได้เข้ามาหา และชายอีกคนที่น่าจะเป็นแฟนของเธอ

 

          กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ระหว่างนั้น โดยแสดงให้เห็นว่า พวกเธอได้พูดคุยกัน หญิงคนดังกล่าวยังเข้ามากอด Babbie ด้วย แต่หลังจากที่เธอเดินหันหลังไป จู่ ๆ เธอก็หันกลับมาตบหน้า Babbie อย่างจัง และ Babbie จึงพยายามป้องกันตัว จนกลายเป็นการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น ขณะที่คนอื่น ๆ พยายามเข้าไปช่วยห้าม มีคนเห็น Babbie จับหญิงสาวคนนั้นผลักลงกับพื้น ก่อนที่เพื่อนชายของหญิงคนนั้นจะโยน Babbie ลงกับพื้น

 

          หลังเหตุการณ์ยุติลง Babbie และเพื่อนคนหนึ่งได้เรียก Uber ไปยังสถานีตำรวจเพื่อแจ้งความเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้

 

          โดย Babbie เผยว่า เธอมีบาดแผลเจ็บปวดที่ใบหน้า และมีเลือดออก รวมทั้งรอยฟกช้ำที่แขนและขา นอกจากนี้ยังมีอาการตื่นตระหนกอย่างมากหลังจากเกิดเหตุ และไม่สามารภทำงานได้เพราะงานของเธอต้องใช้ใบหน้าเป็นสิ่งสำคัญ 

 

          Babbie เผยว่า เธอได้รับบาดเจ็บทางร่างกายและส่งผลต่อสภาพจิตใจ เธอไม่ได้อยากให้มีการทะเลาะวิวาทกัน

 

          เธอพร้อมยอมรับหากทำผิด และต้องการแก้ไขความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับหญิงสาวคนนั้นซึ่งไม่รู้จักแม้แต่ชื่อ และเธอเชื่อมั่นในกระบวนการทางกฎหมายของออสเตรเลีย

 

          "ถ้าฉันทำผิด ฉันจะยอมรับและยอมรับผลที่ตามมา ฉันไม่อยากให้ผู้คนฟังแค่ฝั่งฉันฝ่ายเดียว แต่ให้ฟังจากฝั่งของเธอด้วย

 

          ความรุนแรง โดยเฉพาะการทำร้ายร่างกาย ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครก็ตามในการโต้เถียงไม่ว่ารูปแบบใดก็ตาม ความเคารพและความปลอดภัยสำคัญกว่าการชนะการทะเลาะวิวาท" Babbie  กล่าว 

 

          ขณะที่ล่าสุด สำนักข่าว 9News ของออสเตรเลียก็ได้รายงานข่าวนี้แล้ว โดยเผยว่า หญิงคู่กรณีของ Babbie เป็นหญิงชาวจีนวัย 21 ปี ชื่อว่า Yu Ting ถูกควบคุมตัวก่อนได้รับการประกันตัวออกมา ส่วนชายอีกราย ก็โดนเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวด้วยเช่นกัน และได้รับการปล่อยตัวโดยไม่ได้ตั้งข้อหา โดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเขาเข้าไปห้ามผู้หญิงทั้งสอง 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Daily Mail, 9News  

 

คลิกเพื่ออ่านต่อ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เดือด ! อินฟลูฯ สาวไทยชื่อดังถูกสาวจีนตบในร้านอาหาร เผยปมแค้น เคาะประตูห้องน้ำ อัปเดตล่าสุด 19 กันยายน 2568 เวลา 10:46 3,855 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ iOS 26 ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 รายชื่อ ครม. อนุทิน 1 วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน วันออกพรรษา คนละครึ่งได้เท่าไหร่ ไชยชนก ชิดชอบ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย