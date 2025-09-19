HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ออม สุชาร์ เผยสาเหตุ ไม่พร้อมให้ อ.ตฤณห์ มานั่งในโหนกระแส - เจ้าตัวเคลื่อนไหวทันที

 
           ออม สุชาร์ เปิดใจเหตุผลปฎิเสธไม่ให้ อ.ตฤณห์ ร่วมรายการโหนกระแส รู้สึกงอน เสียใจบางคำพูด ด้านอีกฝ่ายโพสต์ทันที
ออม สุชาร์ เปิดใจเหตุผลไม่พร้อมให้ อ.ตฤณห์ มาโหนกระแส

           จากกรณี พริม ณัฐชา CEO สาว และ ศสา อดีตผู้จัดการส่วนตัว ออม สุชาร์ เปิดใจผ่านโหนกระแส เกี่ยวกับดราม่าดาราสาวฮุบบริษัท แบรนด์เครื่องสำอางที่ก่อตั้งร่วมกันมา 3 คน ซึ่งจุดเปลี่ยนอยู่ที่เรื่องราวการซื้อหุ้น 4% จาก ศสา ที่ส่งผลให้ ออม กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นั้น

ออม สุชาร์ เปิดใจเหตุผลไม่พร้อมให้ อ.ตฤณห์ มาโหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส



           ขณะเดียวกัน ในรายการโหนกระแส เมื่อวันที่ 18 กันยายน ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา นักอาชญาวิทยา ได้ร่วมรายการเพื่อวิเคราะห์ประเด็นจากฝั่งของ พริม และ ศสา ซึ่งเดิมที ดร.ตฤณห์ ก็จะมาออกกับ ออม สุชาร์ ด้วย ในวันนี้ (19 กันยายน) 

           ต่อมา ดร.ตฤณห์ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า "เพื่อความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย ผมได้ปรับคิวงานและตั้งใจจะไปร่วมโหนกระแสในวันนี้ แต่ได้รับแจ้งจากพี่หนุ่มว่า มีบางท่านไม่สะดวกใจ ถ้าจะมีผมนั่งร่วมในรายการ จึงไม่ได้ไปนะครับ"

ออม สุชาร์ เปิดใจเหตุผลไม่พร้อมให้ อ.ตฤณห์ มาโหนกระแส

ออม สุชาร์ เปิดใจเหตุผลไม่พร้อมให้ อ.ตฤณห์ มาโหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส

           ด้าน ออม สุชาร์ เปิดใจถึงประเด็นนี้ในรายการโหนกระแส หลังช่วงก่อนเริ่มรายการ หนุ่ม กรรชัย สอบถามว่า ทำไมไม่สะดวกให้ ดร.ตฤณห์ มานั่งด้วย

           ออม เผยว่า จากที่ดูรายการเมื่อวาน หนูก็มีความงอน ๆ นิดหนึ่ง เพราะหนูมีความรู้สึกว่าอาจารย์ยังไม่ได้ฟังเรื่องจากทางฝั่งหนูเลย และมันมีคำพูดบางคำที่อาจารย์ว่า หนูเหลี่ยม ก็เลยรู้สึกเสียใจ แต่จริง ๆ ถ้าหลังจากนี้ อยากคุยกับอาจารย์ อยากให้มาฟังทางมุมหนู แต่ถามว่าวันนี้ให้มานั่งด้วยได้ไหม ก็ต้องบอกว่า ยังไม่พร้อม

           ขณะที่ ดร.ตฤณห์ โพสต์ระบุว่า ผมก็งอนเป็นเหมือนกัน

ออม สุชาร์ เปิดใจเหตุผลไม่พร้อมให้ อ.ตฤณห์ มาโหนกระแส



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ออม สุชาร์ เผยสาเหตุ ไม่พร้อมให้ อ.ตฤณห์ มานั่งในโหนกระแส - เจ้าตัวเคลื่อนไหวทันที อัปเดตล่าสุด 19 กันยายน 2568 เวลา 14:47:06 3,348 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ iOS 26 ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 รายชื่อ ครม. อนุทิน 1 วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน วันออกพรรษา คนละครึ่งได้เท่าไหร่ ไชยชนก ชิดชอบ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย