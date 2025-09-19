ออม สุชาร์ เผยสาเหตุ ไม่พร้อมให้ อ.ตฤณห์ มานั่งในโหนกระแส - เจ้าตัวเคลื่อนไหวทันที

ออม สุชาร์ เปิดใจเหตุผลปฎิเสธไม่ให้ อ.ตฤณห์ ร่วมรายการโหนกระแส รู้สึกงอน เสียใจบางคำพูด ด้านอีกฝ่ายโพสต์ทันที
จากกรณี พริม ณัฐชา CEO สาว และ ศสา อดีตผู้จัดการส่วนตัว ออม สุชาร์ เปิดใจผ่านโหนกระแส เกี่ยวกับดราม่าดาราสาวฮุบบริษัท แบรนด์เครื่องสำอางที่ก่อตั้งร่วมกันมา 3 คน ซึ่งจุดเปลี่ยนอยู่ที่เรื่องราวการซื้อหุ้น 4% จาก ศสา ที่ส่งผลให้ ออม กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นั้น
ภาพจาก โหนกระแส
ขณะเดียวกัน ในรายการโหนกระแส เมื่อวันที่ 18 กันยายน ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา นักอาชญาวิทยา ได้ร่วมรายการเพื่อวิเคราะห์ประเด็นจากฝั่งของ พริม และ ศสา ซึ่งเดิมที ดร.ตฤณห์ ก็จะมาออกกับ ออม สุชาร์ ด้วย ในวันนี้ (19 กันยายน)
ต่อมา ดร.ตฤณห์ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า "เพื่อความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย ผมได้ปรับคิวงานและตั้งใจจะไปร่วมโหนกระแสในวันนี้ แต่ได้รับแจ้งจากพี่หนุ่มว่า มีบางท่านไม่สะดวกใจ ถ้าจะมีผมนั่งร่วมในรายการ จึงไม่ได้ไปนะครับ"
ภาพจาก โหนกระแส
ออม เผยว่า จากที่ดูรายการเมื่อวาน หนูก็มีความงอน ๆ นิดหนึ่ง เพราะหนูมีความรู้สึกว่าอาจารย์ยังไม่ได้ฟังเรื่องจากทางฝั่งหนูเลย และมันมีคำพูดบางคำที่อาจารย์ว่า หนูเหลี่ยม ก็เลยรู้สึกเสียใจ แต่จริง ๆ ถ้าหลังจากนี้ อยากคุยกับอาจารย์ อยากให้มาฟังทางมุมหนู แต่ถามว่าวันนี้ให้มานั่งด้วยได้ไหม ก็ต้องบอกว่า ยังไม่พร้อม
ขณะที่ ดร.ตฤณห์ โพสต์ระบุว่า ผมก็งอนเป็นเหมือนกัน