อินฟลูฯ สาวเกาหลีคนดัง เผยสัมพันธ์ลับ ท้องก่อนแต่งตอน 20 กับแฟนหนุ่ม ม.ปลาย

อินฟลูเอนเซอร์สาวเกาหลีชื่อดัง เผยสัมพันธ์ลับช็อกวงการ ท้องก่อนแต่งงานตอนอายุ 20 กับแฟนหนุ่มมัธยมปลาย
วันที่ 18 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Allkpop เผยว่า มีประเด็นร้อนแรงบนโซเชียลมีเดียของเกาหลีใต้ เมื่อฮงยองกี (Hong Young Gi) อินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดัง วัย 33 ปี ซึ่งมีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมมากกว่า 1 ล้าน ได้ออกมาเผยความสัมพันธ์ลับในอดีตว่า เธอตั้งครรภ์ก่อนแต่งงานตั้งแต่ตอนอายุ 20 ปี กับแฟนหนุ่มในขณะนั้นที่เป็นเพียงนักเรียนชั้นมัธยมปลาย จุดประกายให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือด
ภาพจาก Instagram kisy0729
ฮงยองกี ได้ปรากฏตัวในรายการวาไรตี้ Pajamster Party ทางช่องยูทูบ โดยเธอได้เปิดใจเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ตอนอายุ 20 ปี เมื่อถูกถามว่ารู้สึกอย่างไรตอนที่รู้ว่าตั้งครรภ์ในขณะที่อายุยังน้อย และยังไม่ได้แต่งงาน เธอยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า "ความคิดเดียวที่ฉันคิดในตอนนั้นคือ ฉันซวยแล้ว"
ฮงยองกี กล่าวว่า "ฉันกลัวมากที่จะบอกพ่อแม่ แต่พอฉันบอกพ่อ ท่านก็แค่บอกว่า โอเค เข้าใจแล้ว ไม่เป็นไร ส่วนแม่ของฉันซึ่งเป็นคริสเตียนที่เคร่งครัดมาก เธอไม่ยอมออกจากห้องถึง 3 วัน"
โดยฮงยองกี เผยว่า ตอนนั้นสามีของเธอยังเรียนอยู่มัธยมปลาย และเธอก็อยู่ในช่วงพีคของอาชีพการงาน การตั้งครรภ์จึงเป็นเรื่องที่น่าตกใจสำหรับทั้งสองมาก รวมไปถึงแม่สามีก็เสียใจมาก เมื่อรู้ว่าลูกชายของตัวเองทำให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ตอนที่ยังเรียน แต่สุดท้ายเธอตระหนักว่า "ชีวิตมีค่า" จึงตัดสินใจไม่เลือกวิธียุติการตั้งครรภ์ และสามีของเธอก็พอใจเช่นนั้น
หลังจากเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกมา ชาวเน็ตก็เข้าไปแสดงความความคิดเห็นถกเถียงในมุมมองที่แตกต่างกันออกไป แม้ว่าจะมีบางส่วนที่ชื่นชมในความรับผิดชอบของในฐานะพ่อและแม่ของทั้งสอง แต่อีกส่วนก็ไม่เห็นด้วย โดยวิจารณ์ถึงเรื่องสามีของเธอที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในขณะที่เธอตั้งครรภ์ ดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่น่าจะเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม
โดยชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยในทำนองว่า "หากสลับกัน ถ้าเป็นฝ่ายเป็นผู้เยาว์และสามีอายุมากกว่าทำให้ตั้งครรภ์ เรื่องราวนี้คงจะแตกต่างกันออกไปมาก" และ"การตั้งครรภ์ก่อนแต่งงานไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่ประเด็นคือเขายังไม่บรรลุนิติภาวะ"
ขอบคุณข้อมูลจาก Allkpop