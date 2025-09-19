HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

อินฟลูฯ สาวเกาหลีคนดัง เผยสัมพันธ์ลับ ท้องก่อนแต่งตอน 20 กับแฟนหนุ่ม ม.ปลาย

 
            อินฟลูเอนเซอร์สาวเกาหลีชื่อดัง เผยสัมพันธ์ลับช็อกวงการ ท้องก่อนแต่งงานตอนอายุ 20 กับแฟนหนุ่มมัธยมปลาย 



อินฟลูฯ สาวเกาหลีคนดัง เผยสัมพันธ์ลับ ท้องก่อนแต่ง
ภาพจาก Instagram kisy0729 

            วันที่ 18 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Allkpop เผยว่า มีประเด็นร้อนแรงบนโซเชียลมีเดียของเกาหลีใต้ เมื่อฮงยองกี (Hong Young Gi) อินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดัง วัย 33 ปี ซึ่งมีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมมากกว่า 1 ล้าน ได้ออกมาเผยความสัมพันธ์ลับในอดีตว่า เธอตั้งครรภ์ก่อนแต่งงานตั้งแต่ตอนอายุ 20 ปี กับแฟนหนุ่มในขณะนั้นที่เป็นเพียงนักเรียนชั้นมัธยมปลาย จุดประกายให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือด

            ฮงยองกี ได้ปรากฏตัวในรายการวาไรตี้ Pajamster Party ทางช่องยูทูบ โดยเธอได้เปิดใจเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ตอนอายุ 20 ปี เมื่อถูกถามว่ารู้สึกอย่างไรตอนที่รู้ว่าตั้งครรภ์ในขณะที่อายุยังน้อย และยังไม่ได้แต่งงาน เธอยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า "ความคิดเดียวที่ฉันคิดในตอนนั้นคือ ฉันซวยแล้ว"  

            ฮงยองกี กล่าวว่า "ฉันกลัวมากที่จะบอกพ่อแม่ แต่พอฉันบอกพ่อ ท่านก็แค่บอกว่า โอเค เข้าใจแล้ว ไม่เป็นไร ส่วนแม่ของฉันซึ่งเป็นคริสเตียนที่เคร่งครัดมาก เธอไม่ยอมออกจากห้องถึง 3 วัน" 

อินฟลูฯ สาวเกาหลีคนดัง เผยสัมพันธ์ลับ ท้องก่อนแต่ง
ภาพจาก Instagram kisy0729 

            อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ทำให้กลายเป็นกระแสร้อนแรงคือ สามีที่เป็นพ่อของลูกเธอ ไม่เพียงแค่เขาจะมีอายุน้อยกว่า แต่ยังเป็นแค่ "ผู้เยาว์" เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่อายุเพียง 17 ปี  

            โดยฮงยองกี เผยว่า ตอนนั้นสามีของเธอยังเรียนอยู่มัธยมปลาย และเธอก็อยู่ในช่วงพีคของอาชีพการงาน การตั้งครรภ์จึงเป็นเรื่องที่น่าตกใจสำหรับทั้งสองมาก รวมไปถึงแม่สามีก็เสียใจมาก เมื่อรู้ว่าลูกชายของตัวเองทำให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ตอนที่ยังเรียน แต่สุดท้ายเธอตระหนักว่า "ชีวิตมีค่า" จึงตัดสินใจไม่เลือกวิธียุติการตั้งครรภ์ และสามีของเธอก็พอใจเช่นนั้น 

อินฟลูฯ สาวเกาหลีคนดัง เผยสัมพันธ์ลับ ท้องก่อนแต่ง
ภาพจาก Instagram kisy0729 


            หลังจากเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกมา ชาวเน็ตก็เข้าไปแสดงความความคิดเห็นถกเถียงในมุมมองที่แตกต่างกันออกไป แม้ว่าจะมีบางส่วนที่ชื่นชมในความรับผิดชอบของในฐานะพ่อและแม่ของทั้งสอง แต่อีกส่วนก็ไม่เห็นด้วย โดยวิจารณ์ถึงเรื่องสามีของเธอที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในขณะที่เธอตั้งครรภ์ ดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่น่าจะเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม

            โดยชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยในทำนองว่า "หากสลับกัน ถ้าเป็นฝ่ายเป็นผู้เยาว์และสามีอายุมากกว่าทำให้ตั้งครรภ์ เรื่องราวนี้คงจะแตกต่างกันออกไปมาก" และ"การตั้งครรภ์ก่อนแต่งงานไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่ประเด็นคือเขายังไม่บรรลุนิติภาวะ" 

อินฟลูฯ สาวเกาหลีคนดัง เผยสัมพันธ์ลับ ท้องก่อนแต่ง
ภาพจาก Instagram kisy0729 

อินฟลูฯ สาวเกาหลีคนดัง เผยสัมพันธ์ลับ ท้องก่อนแต่ง
ภาพจาก Instagram kisy0729 



ขอบคุณข้อมูลจาก Allkpop





เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อินฟลูฯ สาวเกาหลีคนดัง เผยสัมพันธ์ลับ ท้องก่อนแต่งตอน 20 กับแฟนหนุ่ม ม.ปลาย อัปเดตล่าสุด 19 กันยายน 2568 เวลา 15:17:37
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ iOS 26 ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 รายชื่อ ครม. อนุทิน 1 วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน วันออกพรรษา คนละครึ่งได้เท่าไหร่ ไชยชนก ชิดชอบ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย