เมื่อครูแต่ละวิชา แข่งกันเล่นเกมง่าย ๆ แบบนี้ ลุ้นจบเพลงใครชนะ พีคสุดคือ ครูเคมี

ไวรัล เมื่อครูแต่ละวิชาแข่งเกมง่าย ๆ หลับตาย่ำเท้าอยู่กับที่ จบเพลงใครจะชนะ ด้าน ครูเคมีพีคมาก หลุดโจทย์ไปไกลสุด ๆ
ภาพจาก TikTok @kruwiriya
วันที่ 18 กันยายน 2568 ครูวิริยา คุณครูสอนนาฏศิลป์ โพสต์คลิปผ่าน TikTok @kruwiriya ลงคลิปกิจกรรมน่ารักที่ชนเหล่าคุณครูมาแข่งเกมง่าย ๆ ด้วยการหลับตาแล้วย่ำเท้าเดินอยู่กับที่ ใครอยู่บนกระดาษจนจบเพลงชนะ
จากคลิปได้ชวนคุณครูมาหลากหลายวิชา ทั้ง ครูเคมี ครูอังกฤษ ครูนาฏศิลป์ และครูพละ มาเล่นเกมนี้ ซึ่งฟังจากโจทย์แล้วไม่น่าใช่งานยากเท่าไหร่ จบเกมน่าจะทำได้กันหลายคนแน่นอน
อย่างไรก็ดี เมื่อเริ่มเพลงแล้วพบว่าแต่ละคนพอย่ำเท้าอยู่กับที่ก็จริง แต่ตัวเองกับเคลื่อนไปข้างหน้าจนออกจากแผ่นกระดาษ ส่วนครูพละคุมตำแหน่งตัวเองได้ดีแม้จะปิดตาอยู่ แต่ที่พีคสุดคือ ครูเคมี ที่คิดว่าตัวเองกำลังย่ำอยู่กับที่ไปเรื่อย ๆ แต่กลับไม่รู้ตัวว่าเป็นการก้าวเดินออกมาจากจุดเดิมไกลกว่าคนอื่นสุด ๆ
คลิปนี้สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ใช้โซเชียล หลายคนต่างชื่นชมภาพของเหล่าคุณครูที่มารวมตัวกัน ทำกิจกรรมแข่งเกมน่ารัก ๆ เป็นไอเดียสำหรับอีกหลาย ๆ ที่ได้เอาไปลองเล่นกันดูบ้าง ด้านชาวเน็ตบางส่วนต่างพากันเอ็นดู ครูเคมี ที่เล่นเกมได้ผิดโจทย์สุด ๆ จากต้องอยู่บนกระดาษ กลายเปนเดินออกมาซะไกล ถ้าดูต่อจนเพลงจบอาจจะเห็นครูเดินจนเลยกล้องก็เป็นได้เลยนะเนี่ย
