Tanaka Misora NMB48 ไอดอลสาวญี่ปุ่น โดนจับได้ใช้แอคหลุมด่าต้นสังกัด เรียกเป็นบริษัทมืด จนโดนสั่งพักงาน และล่าสุดได้เผยแถลงขอโทษ
ภาพจาก X@_misora_48
ภาพจาก X@_misora_48
วันที่ 19 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Yahoo! Japan เผยว่า ทานากะ มิโซระ (Tanaka Misora) วัย 21 ปี สมาชิกวงไอดอล NMB48 ตกเป็นประเด็นที่พูดถึงบนโซเชียลมีเดีย ภายหลังจากไม่กี่วันที่ผ่านมา มีโพสต์บนโซเชียลมีเดียเผยแพร่คลิปวิดีโอของไอดอลสาว พูดถึง NMB48 ว่าเป็น "Black Company"
ภาพจาก X@_misora_48
คลิปวิดีโอดังกล่าวถูกถ่ายขึ้นเมื่อปี 2566 หนึ่งปีหลังจาก ทานากะ มิโซระ เดบิวต์ แต่เพิ่งจะถูกนำมาเผยแพร่เมื่อไม่กี่วันก่อน โดย Black Company หรือบริษัทมืดในญี่ปุ่น หมายถึง บริษัทที่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้วิธีปฏิบัติการจ้างงานที่ผิดจริยธรรมหรือน่าสงสัย
ภาพจาก X@_misora_48
คลิปวิดีโอจากโพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว แฟน ๆ และผู้ติดตามต่างพากันตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น และบางส่วนก็สงสัยในข้อเท็จจริง
กระทั่งล่าสุด ทานากะ มิโซระ ได้โพสต์คำขอโทษผ่านทาง X โดยระบุว่า "ฉันขอโทษอย่างสุดซึ้งสำหรับความไม่สบายใจและความกังวลที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและผู้สนับสนุนทุกคน เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดจากข้อบกพร่องของฉันเอง และฉันรู้สึกเสียใจอย่างที่สุด"
ภาพจาก X@_misora_48
"การจะกอบกู้ความไว้วางใจที่เสียไปให้กลับคืนมานั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ฉันจะขอยอมรับความจริงและเผชิญหน้ากับทุกคนอย่างจริงใจในแบบของฉัน ฉันยังคงขาดประสบการณ์อีกมาก แต่ฉันจะยังคงทำงานอย่างหนัก เพื่อเติบโตในฐานะไอดอลและในฐานะคนคนหนึ่ง ดังนั้นฉันหวังว่าคุณจะยังคงดูแลฉันต่อไป ทานากะ มิโซระ NMB48 "
ภาพจาก X@_misora_48
ขอบคุณข้อมูลจาก Yahoo! Japan, J-Pop Project