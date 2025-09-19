HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ดราม่า ! ไปกินบุฟเฟ่ต์ 3 คน ตักของหวานเผื่อกัน เหวอโดนโต๊ะอื่นด่าลั่นร้าน สรุปใครผิด ?

          สาวเป็นงง ไปกินบุฟเฟ่ต์กับเพื่อน 3 คน แค่ตักของหวานไม่กี่ถ้วย กลับโดนลุงโต๊ะข้างตะโกนด่าลั่นร้าน  ชาวเน็ตเสียงแตก ใครเป็นฝ่ายผิด 

บุฟเฟต์

          วันที่ 18 กันยายน 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ในกลุ่ม ลูกช้าง มช. by ทีมมช ปรึกษาปัญหาหลังไปกินบุฟเฟต์กับเพื่อนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ โดยไปกัน 3 คน แต่พอโต๊ะของเธอไปตักของหวานมาหลายถ้วยเพื่อนกินด้วยกันในกลุ่มเพื่อน กลับโดนลูกค้าโต๊ะอื่นโวยใส่จนตกใจ 

          เจ้าของโพสต์ระบุว่า วันนี้เรากับเพื่อนรวมกัน 3 คน ไปกินบุฟเฟ่ต์แห่งหนึ่งในเชียงใหม่ เรากับเพื่อนไปตักพานาคอตต้าและบราวนี่มากิน ตักมาแบ่งกันทั้งหมด 3 คน แล้วจู่ ๆ มีลุงคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาว่า "แบ่งให้คนอื่นบ้าง" (เสียงดังมาก จนคนในร้านหันมามองกันเต็มไปหมด) ทั้งที่ในถาดก็ยังเหลืออีกเยอะ และเรากับเพื่อนเพิ่งไปตักเป็นครั้งแรกเอง

ดราม่า ! ไปกินบุฟเฟ่ต์ 3 คน ตักของหวานเผื่อกัน เหวอโดนโต๊ะอื่นด่าลั่นร้าน


ดราม่า ! ไปกินบุฟเฟ่ต์ 3 คน ตักของหวานเผื่อกัน เหวอโดนโต๊ะอื่นด่าลั่นร้าน

ดราม่า ! ไปกินบุฟเฟ่ต์ 3 คน ตักของหวานเผื่อกัน เหวอโดนโต๊ะอื่นด่าลั่นร้าน

          เพื่อนเราก็เลยตอบกลับไปว่า "อ้าว มันเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะ" จากนั้นก็มีลุงอีกคน (ซึ่งมาด้วยกันกับลุงคนแรก) ตะโกนขึ้นมาอีกว่า "เฮ้ย ! ผู้ใหญ่พูด หัดฟังบ้าง" (เสียงดังมาก ๆ)

          พวกเราคืออายคนในร้านสุด ๆ อยากถามเพื่อน ๆ ว่าตักแบบนี้ถือว่าเยอะเกินไปไหมคะ ? ซึ่งที่ตักมาคือกินกัน 3 คน เราตั้งใจมาทานหมูกระทะอร่อย ๆ แต่พอเจอเหตุการณ์แบบนี้คือเฟลมาก ๆ เลยค่ะ

ดราม่า ! ไปกินบุฟเฟ่ต์ 3 คน ตักของหวานเผื่อกัน เหวอโดนโต๊ะอื่นด่าลั่นร้าน

ดราม่า ! ไปกินบุฟเฟ่ต์ 3 คน ตักของหวานเผื่อกัน เหวอโดนโต๊ะอื่นด่าลั่นร้าน


          หลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไป ปรากฏว่ามีสมาชิกหลายคนรู้สึกเห็นใจเจ้าของเรื่องราว ยืนยันว่า ร้านนี้ไม่ได้มีการจำกัดว่าต้องหยิบทีละถ้วยแต่อย่างใด ดังนั้นจึงเป็นสิทธิ์ของลูกค้าที่จ่ายเงินไปแล้ว ร้านก็มีการเติมอยู่ตลอด การที่ลุงสองคนนั้นตะโกนด่าถือว่าไม่เหมาะสม ขาดวุฒิภาวะ และทำให้บรรยากาศเสียโดยไม่ใช่เหตุ บางส่วนจึงแนะนำว่า ตักได้ ไม่ต้องแคร์ เพราะบุฟเฟ่ต์คือกินได้เต็มที่เท่าที่ไหว ขอแค่กินให้หมดก็พอ

ดราม่า ! ไปกินบุฟเฟ่ต์ 3 คน ตักของหวานเผื่อกัน เหวอโดนโต๊ะอื่นด่าลั่นร้าน

ดราม่า ! ไปกินบุฟเฟ่ต์ 3 คน ตักของหวานเผื่อกัน เหวอโดนโต๊ะอื่นด่าลั่นร้าน

          ขณะเดียวกัน บางความเห็นก็เชียร์ให้ด่ากลับไปเลย ไม่จำเป็นต้องยอมโดนต่อว่าอยู่ฝ่ายเดียว ส่วนถ้าร้านไหนอยากควบคุมปริมาณจริง ๆ ก็ควรใช้ระบบสั่งแบบอาลาคาร์ตหรือผ่านพนักงาน ไม่ใช่ปล่อยให้ลูกค้าต้องมาเถียงกันเองแบบนี้ เป็นต้น


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ดราม่า ! ไปกินบุฟเฟ่ต์ 3 คน ตักของหวานเผื่อกัน เหวอโดนโต๊ะอื่นด่าลั่นร้าน สรุปใครผิด ? อัปเดตล่าสุด 19 กันยายน 2568 เวลา 19:16:16 3,374 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ iOS 26 ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 รายชื่อ ครม. อนุทิน 1 วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน วันออกพรรษา คนละครึ่งได้เท่าไหร่ ไชยชนก ชิดชอบ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย