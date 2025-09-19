ดราม่า ! ไปกินบุฟเฟ่ต์ 3 คน ตักของหวานเผื่อกัน เหวอโดนโต๊ะอื่นด่าลั่นร้าน สรุปใครผิด ?

สาวเป็นงง ไปกินบุฟเฟ่ต์กับเพื่อน 3 คน แค่ตักของหวานไม่กี่ถ้วย กลับโดนลุงโต๊ะข้างตะโกนด่าลั่นร้าน ชาวเน็ตเสียงแตก ใครเป็นฝ่ายผิด
วันที่ 18 กันยายน 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ในกลุ่ม ลูกช้าง มช. by ทีมมช ปรึกษาปัญหาหลังไปกินบุฟเฟต์กับเพื่อนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ โดยไปกัน 3 คน แต่พอโต๊ะของเธอไปตักของหวานมาหลายถ้วยเพื่อนกินด้วยกันในกลุ่มเพื่อน กลับโดนลูกค้าโต๊ะอื่นโวยใส่จนตกใจ
เจ้าของโพสต์ระบุว่า วันนี้เรากับเพื่อนรวมกัน 3 คน ไปกินบุฟเฟ่ต์แห่งหนึ่งในเชียงใหม่ เรากับเพื่อนไปตักพานาคอตต้าและบราวนี่มากิน ตักมาแบ่งกันทั้งหมด 3 คน แล้วจู่ ๆ มีลุงคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาว่า "แบ่งให้คนอื่นบ้าง" (เสียงดังมาก จนคนในร้านหันมามองกันเต็มไปหมด) ทั้งที่ในถาดก็ยังเหลืออีกเยอะ และเรากับเพื่อนเพิ่งไปตักเป็นครั้งแรกเอง
เพื่อนเราก็เลยตอบกลับไปว่า "อ้าว มันเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะ" จากนั้นก็มีลุงอีกคน (ซึ่งมาด้วยกันกับลุงคนแรก) ตะโกนขึ้นมาอีกว่า "เฮ้ย ! ผู้ใหญ่พูด หัดฟังบ้าง" (เสียงดังมาก ๆ)
พวกเราคืออายคนในร้านสุด ๆ อยากถามเพื่อน ๆ ว่าตักแบบนี้ถือว่าเยอะเกินไปไหมคะ ? ซึ่งที่ตักมาคือกินกัน 3 คน เราตั้งใจมาทานหมูกระทะอร่อย ๆ แต่พอเจอเหตุการณ์แบบนี้คือเฟลมาก ๆ เลยค่ะ
หลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไป ปรากฏว่ามีสมาชิกหลายคนรู้สึกเห็นใจเจ้าของเรื่องราว ยืนยันว่า ร้านนี้ไม่ได้มีการจำกัดว่าต้องหยิบทีละถ้วยแต่อย่างใด ดังนั้นจึงเป็นสิทธิ์ของลูกค้าที่จ่ายเงินไปแล้ว ร้านก็มีการเติมอยู่ตลอด การที่ลุงสองคนนั้นตะโกนด่าถือว่าไม่เหมาะสม ขาดวุฒิภาวะ และทำให้บรรยากาศเสียโดยไม่ใช่เหตุ บางส่วนจึงแนะนำว่า ตักได้ ไม่ต้องแคร์ เพราะบุฟเฟ่ต์คือกินได้เต็มที่เท่าที่ไหว ขอแค่กินให้หมดก็พอ
ขณะเดียวกัน บางความเห็นก็เชียร์ให้ด่ากลับไปเลย ไม่จำเป็นต้องยอมโดนต่อว่าอยู่ฝ่ายเดียว ส่วนถ้าร้านไหนอยากควบคุมปริมาณจริง ๆ ก็ควรใช้ระบบสั่งแบบอาลาคาร์ตหรือผ่านพนักงาน ไม่ใช่ปล่อยให้ลูกค้าต้องมาเถียงกันเองแบบนี้ เป็นต้น