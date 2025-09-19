HILIGHT
ความลับกู้ภัย ทำไมไม่ยอมมาจับสัตว์ที่บ้าน ดูแล้วถึงบางอ้อทันที ความลับแตกเรียบร้อย

          ความลับกู้ภัย ทำไมไม่ยอมมาจับสัตว์ที่บ้าน ดูแล้วถึงบางอ้อทันที เพราะหนูตัวเดียว ใช่ว่าจะจับเป็นกันได้ทุกคน

กู้ภัย
ภาพจาก TikTok @gotzilla.ald

          หนึ่งในภาพจำของคนทั่วไปต่อกู้ภัย คือ กู้ภัยนั้นเก่ง สามารถเรียกมาก็ทำได้ทุกอย่าง โดยเฉพาะการจับสัตว์ เพราะมีหลายครั้งที่เราอ่านข่าวแล้วเห็นว่า กู้ภัยจับงูตัวใหญ่เบ้งได้

          วันที่ 19 กันยายน 2568 TikTok @gotzilla.ald มีการลงคลิปกู้ภัยถูกเรียกให้ไปจับสัตว์ชนิดหนึ่งในบ้าน ก่อนที่จะรู้ว่าเป็นหนู ตัวแค่นี้ ยังไงก็สบาย ๆ แน่นอน ทว่าพอดูจากคลิปจะเห็นว่า ใช้กู้ภัยถึง 3 คน พร้อมถังออกซิเจนพร้อมในการจับหนูตัวเดียว

          ทันทีที่หนูวิ่งออกมาจากเบาะ สิ่งที่ควรเกิดคือ กู้ภัยพุ่งเข้าไปตะครุบหนู แต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น กู้ภัยทำในสิ่งตรงข้ามคือ กระโดดหนีออกมา อ้าว ทำไมเป็นแบบนี้ได้

          สุดท้าย กู้ภัยเฉลยว่า จากคลิปนี้ก็อยากจะบอกทุกคนว่า โปรดเข้าใจว่า ทำไมกู้ภัยไม่ไปช่วยจับสัตว์เข้าบ้าน เพราะพวกผมไม่ได้จับเป็นกันทุกคน


กู้ภัย
ภาพจาก TikTok @gotzilla.ald

กู้ภัย
ภาพจาก TikTok @gotzilla.ald




