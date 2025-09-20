HILIGHT
พ่อป่วยหนักรู้ความลับก่อนสิ้นใจ ลูกสาวไม่ใช่ลูกแท้ ๆ แต่ขอทำหน้าที่ครั้งสุดท้าย..จุกอก

          พ่อป่วยหนักรู้ความลับก่อนสิ้นใจ ลูกสาวไม่ใช่ลูกแท้ ๆ แต่ขอทำหน้าที่ครั้งสุดท้าย คนสะเทือนใจจนจุกอก


สะเทือนใจ พ่อป่วยหนักรู้ความลับช็อก

          เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 เว็บไซต์เซาท์ ไชน่า มอร์นิง โพสต์ เผยเรื่องราวสุดสะเทือนใจของชายรายหนึ่งในประเทศจีน เมื่อเขาป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย กำลังจะลาจากโลกนี้ไปอย่างสงบ แต่อยู่ ๆ กลับพบความลับสุดช็อกว่า ลูกสาวไม่ใช่ลูกแท้ ๆ ของเขา เขาจึงใช้เวลาที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดทำหน้าที่ "พ่อ" ครั้งสุดท้าย จนทำให้หลายคนน้ำตาซึมไปตาม ๆ กัน 

          ชายรายนี้ชื่อสกุลหลี่ อาศัยในมณฑลเหอหนาน ทางตอนกลางของจีน เมื่อปี 2556 เขาไปทำงานที่เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง และได้เจอกับอดีตภรรยาของเขา เธอชื่อสกุลหว่าง หลังจากคบหากันได้ไม่นาน หว่างก็ตั้งครรภ์และกลับบ้านเกิดซึ่งอยู่ในเหอหนานเช่นเดียวกัน โดยหลี่ส่งเงินเดือนส่วนใหญ่ให้เธอทุกเดือน 

          จากนั้นในปี 2558 ทั้งสองได้แต่งงานกัน และหลี่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทว่าหลังจากผ่านไป 3 ปี ในปี 2561 หลี่ได้หย่ากับภรรยา และเขาได้สิทธิ์ดูแลลูกสาว ขณะที่หว่าง สัญญาว่าจะช่วยจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกให้เขาเดือนละ 500 หยวน (ราว 2,200 บาท) แต่เธอก็ไม่ได้จ่ายอยู่บ่อยครั้ง 

          อย่างไรก็ดี หลี่ ได้รับผิดชอบดูแลลูกสาวของเขาอย่างแข็งขันมาโดยเสมอมา แม้จะต้องทำงานหนัก และเขายังมีลูกสาวคนโตอีกคน ซึ่งเป็นลูกที่เกิดกับภรรยาคนก่อน หลี่ ทำงานเป็นพนักงานส่งของและยังรับจ้างขับรถแทน เพื่อหารายได้เสริมอีกช่องทางมาเลี้ยงดูลูก ๆ ในขณะที่อดีตภรรยาของเขาละทิ้งความรับผิดชอบไป 

          กระทั่งในปี 2565 ราวกับชะตากรรมเล่นตลก เมื่อ หลี่ ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดท้าย เขาต้องได้รับเคมีบำบัดเป็นประจำ และไม่สามารถทำงานได้ ลูกสาววัย 10 ขวบของเขาจึงต้องคอยดูแลเขา และเรียนหนังสือด้วยตัวเอง

          หลี่รู้สึกเศร้าใจมากเมื่อคิดว่าต้องทิ้งให้ลูกสาวคนเล็กต้องอยู่ตามลำพังหลังจากที่เขาจากไป เขาจึงขอร้องให้ลูกสาวคนโตช่วยติดต่ออดีตภรรยาของเขา ให้มารับลูกสาวไปดูแล แต่หว่างกลับปฏิเสธและบล็อกช่องทางการติดต่อจากเขา 


          ความเฉยเมยอย่างน่าประหลาดทำให้หลี่ตัดสินใจตรวจพิสูจน์ความเกี่ยวข้องทางสายเลือดกับลูกสาว ก่อนที่ผลจะปรากฏออกมาสุดช็อกว่า ลูกสาวคนนี้ไม่ใช่ลูกแท้ ๆ ของเขา แต่แม้จะรู้ความจริงแต่เขาก็ยังคิดว่าเธอเป็นลูกสาวที่เขารักเหมือนแก้วตาดวงใจ 

          หลี่ใช้ความพยายามครั้งสุดท้ายเพื่อติดต่อให้ผู้เป็นแม่มาดูแลลูกสาว หรือหากพ่อแท้ ๆ ของเธอรู้ความจริง เขาก็หวังว่าพ่อแท้ ๆ อาจจะมาช่วยเลี้ยงดูลูกสาวต่อไป แต่ปรากฏว่าเมื่อลูกสาวคนโตของหลี่พาน้องสาวไปขอความช่วยเหลือจากสถานีตำรวจ กลับไม่มีใครมาแสดงตัวรับผิดชอบแม้แต่คนเดียว 

          หลังจากที่เรื่องราวนี้กลายเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคม ทางด้านแม่ของหว่าง ได้ออกมาเปิดเผยว่า ลูกสาวของเธอมีฐานะทางการเงินจำกัด ปัจจุบันลูกสาวได้แต่งงานใหม่ และมีลูกแล้ว อย่างไรก็ตาม เธอยินดีที่จะดูแลหลานสาวและได้ไปรับตัวกลับมาบ้านแล้ว

          ผู้คนในโลกออนไลน์ต่างพากันแสดงความความคิดเห็นไม่พอใจผู้เป็นแม่ โดยตำหนิกล่าวว่า "เธอเป็นแม่แบบไหนกัน ขนาดพ่อที่ไม่ใช่พ่อแท้ ๆ เขายังทำหน้าที่จนลมหายใจสุดท้าย"

          "รู้สึกหดหู่ใจมาก พ่อต้องมารู้ความลับที่ช็อกที่สุดในชีวิต ในวาระสุดท้ายของชีวิตเช่นนี้"  

          "คนหนึ่งไม่ทิ้งความเป็นพ่อจนหมดลมหายใจ ส่วนอีกคนไม่เคยมีความเป็นแม่..." 

ขอบคุณข้อมูลจาก South China Morning Post 


