ไปเที่ยวยุโรป เจอสิ่งที่ด้านข้างคล้ายส้วม แต่ข้างบนไม่ใช่ แล้วใช้ทำอะไร คนไทยนึกไม่ถึง?

ไปเที่ยวยุโรป เจอสิ่งที่ด้านข้างคล้ายโถส้วม แต่ข้างบนไม่ใช่ เหมือนกับอ่างล้างหน้า เฉลย มันคืออะไร ก่อนที่ชาวเน็ตอวย ที่ฉีดก้นสะดวกกว่าเยอะ
ภาพจาก คุณ หนอนแบกเป้ สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม
เวลาเดินทางไปยังต่างประเทศ มักจะมีอะไรหลายอย่างที่บ้านเราไม่มี เหมือนกันกับที่ต่างประเทศก็ไม่มีที่ฉีดก้นเหมือนไทย เวลาคนต่างชาติมามันเลยกลายเป็นของขึ้นชื่อขึ้นมาทันที
วันที่ 20 กันยายน 2568 คุณ หนอนแบกเป้ สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม มีการตั้งกระทู้ "เพื่อนถามว่าสิ่งนี้คืออะไร พบในห้องน้ำที่ยุโรป" โดยเป็นเรื่องของเพื่อนที่ไปเที่ยวในโซนยุโรป กลับพบวัตถุปริศนาในห้องน้ำ มองด้านข้างคือคล้ายส้วม แต่เมื่อมองด้านบนกลับไม่ใช่ แล้วมันคืออะไร สรรพคุณสำคัญคืออะไร
เรื่องนี้คุณหนอนแบกเป้บอกว่า สิ่งนี้เรียกว่า Bidet ซึ่งมักจะเห็นได้ในโรงแรมโบราณ หรือถ้าในไทยก็อาจจะอยู่ในบ้านคนรวยที่ซื้อชุดสุขภัณฑ์นำเข้า ก่อนยุคมีสายฉีดชำระ
ส่วนภาพที่ถ่ายจากด้านบน Bidet จะมีลักษณะที่คล้ายอ่างล้างหน้าในห้องน้ำของคนไทยทั่วไป แค่มีขนาดใหญ่กว่าและอยู่เตี้ยกว่า สรุปคือ สิ่งนี้เอาไว้ล้างก้น ล้างอวัยวะส่วนล่าง ซึ่งชาวเน็ตไทยเห็นดังนี้ก็ยอมรับว่า สายฉีดก้นเราสะดวกกว่าจริง ๆ