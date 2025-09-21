HILIGHT
ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฎวชิรพัทธ์ ร่วมงานบำเพ็ญกุศล ถวายสังฆทานพระราชทาน

          พล.ต.หญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฎวชิรพัทธ์ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลตักบาตร และถวายสังฆทานพระราชทาน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 

ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฎวชิรพัทธ์

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม : Marble Temple

          วันที่ 20 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม : Marble Temple  เผยแพร่ภาพของ พล.ต.หญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฎวชิรพัทธ์ ขณะเดินทางไปบำเพ็ญกุศลตักบาตร และถวายสังฆทานพระราชทาน อุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุรุพงษ์รัชสมโภช เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร เมื่อเวลา 06.00 น. 

ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฎวชิรพัทธ์

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม : Marble Temple

          ในการนี้ พระเดชพระคุณพระธรรมวชิราธิบดี เจ้าคณะภาค 17 และเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เมตตาเป็นประธานสงฆ์ ในพิธีดังกล่าวพร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม จำนวน 10 รูป

ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฎวชิรพัทธ์

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม : Marble Temple

ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฎวชิรพัทธ์

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม : Marble Temple

ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฎวชิรพัทธ์

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม : Marble Temple

ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฎวชิรพัทธ์

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม : Marble Temple

ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฎวชิรพัทธ์

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม : Marble Temple

