ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฎวชิรพัทธ์ ร่วมงานบำเพ็ญกุศล ถวายสังฆทานพระราชทาน

พล.ต.หญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฎวชิรพัทธ์ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลตักบาตร และถวายสังฆทานพระราชทาน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
วันที่ 20 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม : Marble Temple เผยแพร่ภาพของ พล.ต.หญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฎวชิรพัทธ์ ขณะเดินทางไปบำเพ็ญกุศลตักบาตร และถวายสังฆทานพระราชทาน อุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุรุพงษ์รัชสมโภช เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร เมื่อเวลา 06.00 น.
ในการนี้ พระเดชพระคุณพระธรรมวชิราธิบดี เจ้าคณะภาค 17 และเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เมตตาเป็นประธานสงฆ์ ในพิธีดังกล่าวพร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม จำนวน 10 รูป