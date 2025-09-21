ตั้งใจให้ทิปไรเดอร์ 100 เพราะทำงานดี สุดท้ายดูยอดเงินในบัญชีมีผวา 5555 เลย

โอนเงินให้ทิปไรเดอร์ผิด จาก 555 เป็น 5,555 บาท เกือบไม่ได้เงินคืน จนสุดท้ายเรื่องจบเพราะแฟนอีกฝ่ายมาเคลียร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮันนน 'นี่
การสั่งเดลิเวอรี่แทบจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันคนยุคนี้ไปแล้ว แถมถ้าเจอไรเดอร์คนไหนบริการดี จะมีทิปให้ก็ไม่แปลก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮันนน 'นี่
วันที่ 20 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก ฮันนน 'นี่ มีการเล่าเรื่องการสั่งอาหารผ่านไรเดอร์เจ้าหนึ่ง ราคาค่าอาหาร 455 บาท อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวอยากให้ทิปไรเดอร์เพิ่มอีก 100 บาท ทำให้ยอดโอนเพิ่มเป็น 555
อย่างไรก็ตาม คนโอนกลับโอนผิด ไปเผลอกดตัวเลขเพิ่มอีกตัว จากเดิม 555 ก็เป็น 5,555 บาท พอรู้ตัวก็รีบติดต่อทางแอปฯ ทันทีเพื่อแจ้งว่าโอนเงินผิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮันนน 'นี่
สุดท้าย แฟนของไรเดอร์ ติดต่อแล้วบอกว่า เงินที่ได้มาเอาไปใช้อย่างอื่นหมดแล้ว ก็เลยขอผ่อนคืนเดือนละ 2,000 บาท และในเบื้องต้น ได้คืนแล้วก้อนหนึ่ง เหลืออีก 3,000 บาทเท่านั้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮันนน 'นี่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮันนน 'นี่
ด้านชาวเน็ตเห็นแล้วสงสัยว่า ไรเดอร์ไม่เอะใจเลยหรือที่มีเงินระดับ 5 พันบาทโอนเข้ามา อย่างน้อยก็ควรติดต่อลูกค้ากลับมาก่อน เพื่อเช็กว่าโอนเงินถูกต้องไหม