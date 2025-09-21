HILIGHT
ทานากะ เคย์ ฉาวอีก สื่อแฉแรง ใช้ชีวิตเร่ร่อนเล่นไพ่ ไม่กลับบ้านทิ้งเมียเลี้ยงลูกลำพัง

          ทานากะ เคย์ ฉาวอีกครั้ง หลังถูกแฉสัมพันธ์ลับ นากาโนะ เมย์ ล่าสุด สื่อแฉแรง ใช้ชีวิตเร่ร่อนเล่นไพ่ ไม่กลับบ้านทิ้งเมียเลี้ยงลูกลำพัง  



          ตกเป็นประเด็นฉาวโฉ่สะเทือนวงการบันเทิงญี่ปุ่น กรณีของ ทานากะ เคย์ (Tanaka Kei) นักแสดงรุ่นใหญ่ชาวญี่ปุ่น วัย 40 ปี ภายหลังจากเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ทางนิตยสาร Shukan Bunshun ได้ออกมาแฉความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับ นากาโนะ เมย์ (Nagano Mei) นักแสดงสาวชื่อดังวัย 25 ปี ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ เธอก็เพิ่งมีข่าวพัวพันกับ เคนทาโร่ ซากางุจิ (Kentaro Sakaguchi) พระเอกและนายแบบชื่อดัง 

          ล่าสุด (20 กันยายน 2568) เว็บไซต์ Yahoo Japan อ้างอิงรายงานจากสำนักข่าว Josei Seven ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องการเปิดโปงความสัมพันธ์ของเหล่าคนดังในญี่ปุ่น เผยว่า ขณะนี้ทานากะ เคย์ กำลังใช้ชีวิตแบบ "เร่ร่อน" โดยไม่กลับบ้าน ภายหลังจากเกิดประเด็นอื้อฉาว เขาได้ออกจากบ้านและทิ้งให้ภรรยาดูแลลูกตามลำพัง 


          ทั้งนี้ รายงานระบุว่า เมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา ทานากะ เคย์ ถูกพบว่าเดินทางไปต่างประเทศ และมีผู้โพสต์ภาพบนโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นว่า เขาได้เข้าร่วมการแข่งขันโป๊กเกอร์ที่จัดขึ้นสหรัฐอเมริกา โดย ทานากะได้อันดับ 3 ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ลาสเวกัส นอกจากนี้ เขายังได้รับรางวัลจากการแข่งขันอื่น ๆ อีกด้วย รวมแล้วประมาณ 20 ล้านเยน (ราว 4.3 ล้านบาท) 


          "สามีที่หาเงินได้มาก ดูเหมือนว่าจะเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือสำหรับภรรยา อย่างไรก็ตาม หากมองในอีกมุมหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่า เขาได้ละทิ้งความรับผิดชอบและยังคงหนีออกจากบ้าน ทิ้งภรรยาและลูก ๆ ไว้เบื้องหลัง..." รายงาน ระบุ  


          ภายหลังจากรายนี้ถูกเผยแพร่ไปบนโลกออนไลน์ ได้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างอีกครั้ง หลายคนรู้สึกไม่พอใจเกี่ยวกับกรณีข่าวฉาวของเขาตั้งแต่แรก และเมื่อมีประเด็นเรื่องละทิ้งภรรยาและลูกจึงมีกระแสคอมเมนต์ที่รุนแรง
          
          "ฉันมองเขาด้วยสายตาเย็นชา คิดว่าเขาจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบ น่าเสียดาย ครั้งหนึ่งฉันเคยสนับสนุนเขา ฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงเล่นการพนันในเวลานี้"
          "ดูเหมือนเขาจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นพ่อคน เขาเลยไม่กลับบ้าน" 
          "ฉันสงสัยว่าลูก ๆ เขาจะรู้สึกยังไง"
          "ถ้าเขามีเวลาไปเล่นโป๊กเกอร์ที่ต่างประเทศ เขาควรจะไปพบภรรยาและลูกก่อน แล้วขอโทษอย่างจริงใจ" 

ขอบคุณข้อมูลจาก Yahoo Japan, Jisin.jp 


