เม พรีมายา แฉถูกฮุบธุรกิจ ฝากหุ้นชื่อคนสนิท ดังแล้วหักหลัง รายได้ 40 ล้าน แตะไม่ได้

เม พรีมายา แฉถูกฮุบธุรกิจ หลังฝากหุ้นไว้ในชื่อคนสนิท แต่พอดังแล้วหักหลัง สุดช้ำ รายได้ 40-50 ล้าน แตะไม่ได้ ทั้งที่สร้างมากับมือ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Phitnari Tantiwit
วันที่ 21 กันยายน 2568 มีประเด็นร้อนบนโซเชียลมีเดีย เมื่อ เม พรีมายา เจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชื่อดัง ได้โพสต์เฟซบุ๊ก Phitnari Tantiwit ของเธอ แชร์ประสบการณ์ถูกฮุบธุรกิจ โดย "คนสนิท" ที่ไว้ใจหักหลัง หลังเธอฝากหุ้นไว้ในชื่อของคนอื่น ซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่ร่วมก่อตั้งกันมา แต่กลับมาโดนฮุบธุรกิจซึ่งมีรายได้มหาศาลกว่า 40-50 ล้านต่อเดือน
โดยเม เผยว่า หลังจากเธอเจอปัญหาในชีวิต ที่ส่งผลโดยตรงกับธุรกิจ จึงต้องถอนตัวจากทุกบริษัทที่ถือหุ้น และฝากหุ้นไว้ในชื่อของคนที่เธอไว้ใจมากที่สุด ทั้งเพื่อน พี่ และหุ้นส่วนที่ก่อตั้งกันมา เพื่อให้กิจการดำเนินต่อไปได้
หลังจากธุรกิจดำเนินต่อไป เมยังคงซัพพอร์ตทุกอย่างเหมือนเดิม แต่กลับถูกบอกให้เงียบ ไม่ให้ออกหน้า ทั้งที่เป็นคนทำคอนเทนต์ เป็นคนโปรโมท จนวันที่จะกลับมาถือหุ้นเหมือนเดิม กลับถูกยื่นเงื่อนไขมากมายใส่หน้า และสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจริง บริษัทที่สร้างมากับมือถูกฮุบไป
โดยเมเปิดเผยว่า รายได้ของบริษัทต่อเดือนมากถึง 40-45 ล้าน และบางเดือนเกือบแตะ 50 ล้าน แต่วันนี้เธอไม่มีสิทธิ์ในสิ่งที่เคยสร้าง ในขณะที่อีกฝ่ายใช้ชีวิตอย่างสบายใจ ร่ำรวย มีชื่อเสียงในสังคม มีชื่อดังเป็นที่รู้จัก มีผู้ติดตามในโซเชียลหลักล้าน
ขณะที่เฟซบุ๊ก อรรถรส ก็ได้แชร์เรื่องราวนี้เช่นเดียวกัน และยังได้ไปสืบมา โดยพบว่า "คนคนนั้น" ที่เชื่อว่าถูกกล่าวถึงในเรื่องนี้ มีผู้ติดตามบน TikTok กว่า 2 ล้าน
