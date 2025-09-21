หนุ่มเล่าปมรักวุ่นวาย เมียเป็นชู้กับเจ้านาย ก่อนได้ลูกสาวเจ้านายมาเป็นเมีย คนเมนต์เพียบ

รักวุ่นวาย เมียเป็นชู้กับเจ้านาย ชายช้ำรัก ก่อนได้ลูกสาวเจ้านายมาเป็นเมีย ได้เมียใหม่ทั้งสาวและแสนดี ชีวิตแฮปปี้ ก่อนเจอเมียเก่าตามราวี
วันที่ 21 กันยายน 2568 เว็บไซต์มิร์เรอร์ รายงานเรื่องราวของชายวัย 35 ปี ที่ออกมาเปิดชีวิตรักสุดวุ่นวาย หลังพบว่าภรรยาเป็นชู้กับเจ้านายของเธอ แต่หลังจากนั้นเขากลับทำในสิ่งที่ทำให้เธอถึงกับบอกว่า "มันบ้าไปแล้ว" นั่นคือแต่งงานใหม่กับเด็กสาวที่อายุห่างกันถึง 11 ปี ซึ่งภรรยาใหม่คนนี้ไม่ใช่คนอื่นไกล แต่เป็นลูกสาวของเจ้านายภรรยา หรืออีกนัยก็คือลูกสาวของชายชู้นั่นเอง
แน่นอนว่าแม้อายุจะห่างกันมาก แต่เขายืนยันว่าตัวเองไม่แก่ถึงกับรุ่นพ่อเมื่อเทียบกับภรรยาใหม่ ทั้งคู่แต่งงานกันมาเกือบปีแล้ว และชีวิตตอนนี้ก็เยี่ยมมาก ๆ
ในโพสต์บน Reddit นายเอ (นามสมมติ) เล่าว่า เขาเจอกับภรรยาคนแรกตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย และแต่งงานกันหลังเรียนจบ อยู่กันได้ 1 ปีก็มีลูกสาวด้วยกัน ซึ่งตอนนั้นทั้งคู่เริ่มมีเรื่องไม่ลงรอยกัน แต่เขาก็คิดว่าคงเป็นเพราะการทำหน้าที่พ่อแม่ครั้งแรก ทำให้มีความเห็นไม่ตรงกัน
แต่เมื่อมองกลับไปตอนนี้ เขายอมรับว่าสัญญาณการนอกใจนั้นชัดเจนมาก เอช (นามสมมติ) มักบอกว่าเธอจำเป็นต้องทำงานถึงดึก เขาก็เชื่อเธอจริง ๆ ตอนนั้นเธอหาเงินได้มากว่าเขา เขาเลยคิดว่าคงไม่แปลกที่เธอจะทุ่มเทกับงาน อีกทั้งเขาเองก็เป็นคนรับบทหลักในการดูแลลูกด้วย เขาจึงอาจจะพลาดในสิ่งที่คนอื่น ๆ อาจจะมองเห็น
"ฟังดูเหมือนคนโง่ แต่ผมไม่สนใจเลยที่เอชจะใช้เวลาอยู่ห่างจากผมและลูก เพราะผมคิดว่าเธอคงอยากเห็นลูกของเรามีจุดเริ่มต้นของชีวิต ดีกว่าสิ่งที่เราเจอมา"
เขาไว้ใจภรรยาและเจ้านายของเธอมาก เพราะเขาเคยเจอเจ้านายคนนี้ รู้ว่าเจ้านายแต่งงานมีครอบครัวแล้ว แถมภรรยาเจ้านายยังเป็นมะเร็งด้วย เขาเลยคิดว่ามันคงจะบ้าเกินไป ใครจะได้นอกใจภรรยาที่ป่วยมะเร็งกัน ?
แต่หลังจากนั้นเขาก็รู้จนได้ว่าถูกภรรยาสวมเขา เธอคบชู้กับเจ้านายตัวเอง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เขาได้พบกับคนที่จะมาเป็นภรรยาใหม่เช่นกัน
"ผมเคยเจอกับภรรยาคนปัจจุบันมาก่อน ดังนั้นเมื่อผมเห็นเธอนั่งรออยู่หน้าตึกของเราในวันหนึ่ง ตอนที่ผมไปรับลูกจากโรงเรียน จึงรู้ว่าเธอเป็นใคร แต่ข่าวเรื่องการนอกใจนั้นมันยากที่จะรับรู้" นายเอ เผย
แต่สุดท้ายเขาก็ต้องเชื่อ เพราะลูกเจ้านายมาพร้อมกับรูปและภาพบันทึกการสนทนา ซึ่งมีบางส่วนพูดแย่ ๆ ถึงผมกับภรรยาของเจ้านาย ต่อมาเขาไปเผชิญหน้ากับ เอช และเธอก็ไม่ปฏิเสธ เธอทิ้งเขากับลูกไปในคืนนั้นโดยไม่พูดอะไรเลย
นายเอ เผยว่าภรรยาของเขาย้ายไปอยู่กับเจ้านายเธอภายใน 2-3 เดือน จนเมื่อการหย่าร้างเสร็จสิ้น เขาก็ไม่ได้ข่าวอะไรจากเธออีก นอกจากตอนที่เธอบอกปัด เมื่อเขาไปขอค่าเลี้ยงดูบุตร
เนื่องจากไม่มีการช่วยเหลือจากอดีตภรรยา และยังต้องทำหน้าที่พ่อเลี้ยงเดี่ยว นายเอต้องทำงานมากขึ้น ซึ่งมันท้าทายมากที่ต้องเลี้ยงลูกไปพร้อม ๆ กัน ตอนนั้นเองที่ เอส (นามสมมติ) ลูกเจ้านายอดีตภรรยา กล่าวเข้ามาช่วยเหลือ
ตอนนั้น เอส ยังเป็นนักศึกษา แต่เธอต้องอยู่บ้านเพื่อดูแลแม่อยู่แล้ว ดังนั้นเธอจึงเสนอตัวช่วยเหลือ บอกว่าแค่เพิ่มงานดูแลเด็กมานั้นไม่ได้ยากอะไร อีกทั้งลูกสาวกับเขาต่างคุ้นเคยกับเธอดี มันทำให้เขาโล่งใจมาก แถมลูกสาวเขาก็ชอบเอสมาก ๆ ด้วย
นายเอเปิดใจว่า เขากับเอสยังคงความเป็นเพื่อนกันอยู่แบบนั้น แต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหลังจากที่เธอเรียนจบ ครอบครัวของเธอเปย์ให้เธอไปเที่ยวกับเพื่อน ให้เธอไปร้านอาหารหรู ๆ และเที่ยวเมืองที่ชอบ เขาเองก็ร่วมออกเงินด้วยเช่นกัน คิดว่าเธอคงจะไปช่วยเพื่อนสักคนจากมหาวิทยาลัยให้ไปด้วยกัน แต่เธอเลือกที่จะชวนเขาไปแทน
จนเมื่อกลับมาจากทริปนั้น ทั้งคู่ก็ขยับสถานะเป็นคนรักอย่างเป็นทางการ กระทั่งครึ่งปีต่อมาเขาก็ขอเธอแต่งงาน ซึ่งแม้ว่ามันดูเร็ว แต่เขาก็รู้จักเธอกับแม่มาหลายปีแล้ว อีกทั้งแม่ของเอสที่ป่วยมะเร็ง ก็บอกใบ้เป็นทำนองว่าอยากเห็นลูกสาวแต่งงาน
ทั้งนี้ งานแต่งของเขากับเอสเกิดขึ้น โดยไม่ได้บอกพ่อของเธอให้ทราบ และครอบครัวของเธอก็เห็นด้วยกันสิ่งนี้ การแต่งงานของพวกเขาผ่านไปอย่างราบรื่น แต่ในช่วงฮันนีมูน ปัญหาก็มาเยือน
ปรากฏว่าช่วงที่พวกเขาไปฮันนีมูนกัน อดีตภรรยาของเขากับเจ้านายเธอเพิ่งรู้เรื่องแต่งงาน ทั้งคู่เลยเที่ยวมาราวีทุก ๆ คน กล่าวหาว่าเขาทำอะไรบ้า ๆ อย่างการแต่งงานกับเด็กสาวเพื่อจะเอาภรรยากลับคืน อดีตภรรยายังทำมาเป็นห่วงลูกสาวตัวเองด้วย
ทั้งนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เขาแอบกังวล จึงมาถามความเห็นจากชาวเน็ตว่าเขาควรจะทำยังไงต่อดี ตอนนี้เขาเริ่มสงสัยในตัวเลือกที่เกิดขึ้นแล้ว เพราะแม้เขาจะรักภรรยาใหม่จริง ๆ แต่ก็รักลูกด้วย เขาสงสัยว่าตัวเองจะกลายเป็นตัวอย่างแบบใดแก่ลูกสาวจากเรื่องนี้
อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตต่างพากันส่งกำลังใจให้พ่อรายนี้ โดยมีคอมเมนต์ เช่น
"คนพวกนั้นเป็นบ้าอะไรกัน เธอทิ้งลูกไว้ข้างหลังแล้วจะคาดหวังให้นายไม่มีใครใหม่เหรอ ? ฉันดีใจที่คุณได้ลงเอยอย่างมากความสุข กรรมตามสนองพวกเขาแล้ว"
"ฉันคิดว่าอดีตภรรยาคุณไม่มีสิทธิ์พูดอะไรนะ เมื่อดูจากที่เธอทิ้งลูกไป และทิ้งทุกหน้าที่จำเป็น คุณทั้งคู่โตแล้ว จะทำอะไรมันก็เรื่องของพวกคุณ"
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror
