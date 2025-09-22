นทท. ช็อก ! เจอหัวงูยักษ์โผล่กลางแม่น้ำ แหล่งเที่ยวชมธรรมชาติ เฉลยแล้วไอเดียใคร คนชี้สมจริงจนสะพรึง พบเป็นหินแม่น้ำโบราณ อายุกว่า 100 ล้านปี
ภาพจาก Douyin 掌上驻马店
เป็นประเด็นฮือฮาขึ้นมาทันที เมื่อเหล่านักท่องเที่ยวที่ไปชมวิวธรรมชาติต่างช็อกเมื่อได้พบเห็น "หัวงูเหลือมทอง" โผล่มาจากกลางแม่น้ำ ภายในจุดท่องเที่ยวอวี้หวงโกว ของภูเขาซงซาน ในมณฑลเหอหนาน ประเทศจีน หลังมีมือดีนำสีมาเพนท์ไว้บนก้อนหิน เป็นภาพที่ดึงดูดสายตาแต่ก็ทำให้ผู้คนหวาดผวาไปตาม ๆ กัน
จากรายงานของเว็บไซต์ ETtoday วันที่ 22 กันยายน 2568 พบว่า หินก้อนยักษ์รูปร่างประหลาดนี้ตั้งอยู่กลางแม่น้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และกลายมาเป็นจุดดึงดูดสายตานักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือน โดยจากภาพที่มีคนถ่ายไว้ได้ พบว่าลวดลายที่อยู่บนหินก้อนนี้ มีทั้งตาที่คมกริบ เกล็ดงู รวมถึงลักษณะอื่น ๆ ที่มีความสมจริง ดูราวกับหัวงูยักษ์ที่โผล่ออกมาพ้นน้ำ สร้างภาพอันตราตรึง ดึงดูดทุกสายตา
แต่ในขณะที่นักท่องเที่ยวบางคนมองว่าหินดังกล่าว สร้างภาพที่เหนือจินตนาการแก่แหล่งท่องเที่ยวนี้ แต่คนส่วนใหญ่กลับรู้สึกไม่สบายใจนัก มองว่าน่ากลัวมากกว่าจะดูสวยงาม
กระทั่งวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา มีคนผ่านไปพบว่าหินเจ้าปัญหาก้อนนี้ ถูกคนนำวัสดุสีเขียวมาคลุมทับเพื่อบดบังสายตาไว้แล้ว ซึ่งก็ทำให้เกิดการแสดงความเห็นที่หลากหลาย โดยมีทั้งคนที่เชื่อว่าการคลุมหินงูเหลือมยักษ์ไว้ จะช่วยลดความน่าสะพรึงกลัวได้ ขณะที่บางส่วนมองว่าไม่เห็นจำเป็นต้องทำอะไรแบบนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday