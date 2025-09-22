HILIGHT
ช็อก ! นทท. เจอหัวงูยักษ์โผล่พ้นน้ำ เฉลยแล้วไอเดียใคร คนไม่ปลื้มเห็นแล้วผวา

 
           นทท. ช็อก ! เจอหัวงูยักษ์โผล่กลางแม่น้ำ แหล่งเที่ยวชมธรรมชาติ เฉลยแล้วไอเดียใคร คนชี้สมจริงจนสะพรึง พบเป็นหินแม่น้ำโบราณ อายุกว่า 100 ล้านปี 

นทท. เจอหัวงูยักษ์โผล่พ้นน้ำ ภูเขาจีน เฉลยแล้วไอเดียใคร
ภาพจาก Douyin 掌上驻马店

            เป็นประเด็นฮือฮาขึ้นมาทันที เมื่อเหล่านักท่องเที่ยวที่ไปชมวิวธรรมชาติต่างช็อกเมื่อได้พบเห็น "หัวงูเหลือมทอง" โผล่มาจากกลางแม่น้ำ ภายในจุดท่องเที่ยวอวี้หวงโกว ของภูเขาซงซาน ในมณฑลเหอหนาน ประเทศจีน หลังมีมือดีนำสีมาเพนท์ไว้บนก้อนหิน เป็นภาพที่ดึงดูดสายตาแต่ก็ทำให้ผู้คนหวาดผวาไปตาม ๆ กัน 

            จากรายงานของเว็บไซต์ ETtoday วันที่ 22 กันยายน 2568 พบว่า หินก้อนยักษ์รูปร่างประหลาดนี้ตั้งอยู่กลางแม่น้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และกลายมาเป็นจุดดึงดูดสายตานักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือน โดยจากภาพที่มีคนถ่ายไว้ได้ พบว่าลวดลายที่อยู่บนหินก้อนนี้ มีทั้งตาที่คมกริบ เกล็ดงู รวมถึงลักษณะอื่น ๆ ที่มีความสมจริง ดูราวกับหัวงูยักษ์ที่โผล่ออกมาพ้นน้ำ สร้างภาพอันตราตรึง ดึงดูดทุกสายตา 

            แต่ในขณะที่นักท่องเที่ยวบางคนมองว่าหินดังกล่าว สร้างภาพที่เหนือจินตนาการแก่แหล่งท่องเที่ยวนี้ แต่คนส่วนใหญ่กลับรู้สึกไม่สบายใจนัก มองว่าน่ากลัวมากกว่าจะดูสวยงาม 

            กระทั่งวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา มีคนผ่านไปพบว่าหินเจ้าปัญหาก้อนนี้ ถูกคนนำวัสดุสีเขียวมาคลุมทับเพื่อบดบังสายตาไว้แล้ว ซึ่งก็ทำให้เกิดการแสดงความเห็นที่หลากหลาย โดยมีทั้งคนที่เชื่อว่าการคลุมหินงูเหลือมยักษ์ไว้ จะช่วยลดความน่าสะพรึงกลัวได้ ขณะที่บางส่วนมองว่าไม่เห็นจำเป็นต้องทำอะไรแบบนี้ 
 
นทท. เจอหัวงูยักษ์โผล่พ้นน้ำ ภูเขาจีน เฉลยแล้วไอเดียใคร
ภาพจาก Douyin 掌上驻马店

            ต่อมาวันที่ 20 กันยายน เจ้าหน้าที่ประจำแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว เปิดเผยว่า แท้จริงแล้วหินงูก้อนดังกล่าวเป็นหินโบราณ อายุกว่า 100 ล้านปี เดิมอยู่ที่ก้นแม่น้ำ การทาสีดังกล่าวได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามที่ได้รับมอบหมายจากแหล่งท่องเที่ยว แต่เนื่องจากได้รับคำร้องเรียนเข้ามาจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ว่าแม้หินรูปงูจะไม่เป็นอันตราย แต่ก็ทำให้ตกใจกลัวได้ง่าย ๆ เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจหาอะไรมาปิดลวดลายของหินไว้ก่อนชั่วคราว และจะพิจารณาทาสีเป็นลวดลายอื่นในภายหลัง 
 
นทท. เจอหัวงูยักษ์โผล่พ้นน้ำ ภูเขาจีน เฉลยแล้วไอเดียใคร
ภาพจาก Douyin 掌上驻马店

นทท. เจอหัวงูยักษ์โผล่พ้นน้ำ ภูเขาจีน เฉลยแล้วไอเดียใคร
ภาพจาก Douyin 掌上驻马店


ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday 





ช็อก ! นทท. เจอหัวงูยักษ์โผล่พ้นน้ำ เฉลยแล้วไอเดียใคร คนไม่ปลื้มเห็นแล้วผวา โพสต์เมื่อ 22 กันยายน 2568 เวลา 10:05:21
