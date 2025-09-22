HILIGHT
ไวรัลหลักล้าน ป้ายร้านข้าวมันไก่ที่ใครผ่านก็ต้องหยุดดูกันหมด หยุดเสียงในหัวไม่ได้

         ไวรัลหลักล้าน ป้ายร้านข้าวมันไก่ย่านปิ่นเกล้า ใครผ่านก็ต้องหยุดดู อยากรู้จริง ๆ ตอนอะไร คนขำพรวด มันหยุดเสียงในหัวไม่ได้



         วันที่ 22 กันยายน 2568 TikTok @hodecorearmy มีการลงคลิปร้านข้าวมันไก่ร้านหนึ่ง ป้ายติดหน้าร้านกลายเป็นไวรัลคนดูหลักล้าน ตั้งอยู่ย่านปิ่นเกล้า เขียนว่า "ข้าวมันไก่ ตอน ก๋วยเตี๋ยว เนื้อ" อ่านครั้งแรกแล้ว รู้สึกว่า เป็นป้ายที่ใครผ่านก็ต้องหยุดดู เสียงในหัวมาจริง ๆ

ไวรัลหลักล้าน ป้ายร้านข้าวมันไก่ที่ใครผ่านก็ต้องหยุดดู
ภาพจาก TikTok @hodecorearmy

ไวรัลหลักล้าน ป้ายร้านข้าวมันไก่ที่ใครผ่านก็ต้องหยุดดู
ภาพจาก TikTok @hodecorearmy

ไวรัลหลักล้าน ป้ายร้านข้าวมันไก่ที่ใครผ่านก็ต้องหยุดดู
ภาพจาก TikTok @hodecorearmy


         ด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาถามว่า ข้าวใหม่ไก่ตอนนี้ เนื้อเรื่องเป็นอย่างไร คนอ่านได้แต่ขำพรวด คนกดหัวใจเกือบ 4 หมื่นครั้ง บางคนก็เล่นมุกเสริม วันนั้นขับรถผ่านเจอข้าวมันไก่ตอน 35-40 ไม่กล้าเข้าไปเลย เพราะยังไม่เคยดูตอนที่ 1-34

ไวรัลหลักล้าน ป้ายร้านข้าวมันไก่ที่ใครผ่านก็ต้องหยุดดู
ภาพจาก TikTok @hodecorearmy

ไวรัลหลักล้าน ป้ายร้านข้าวมันไก่ที่ใครผ่านก็ต้องหยุดดู
ภาพจาก TikTok @hodecorearmy

ไวรัลหลักล้าน ป้ายร้านข้าวมันไก่ที่ใครผ่านก็ต้องหยุดดูกันหมด หยุดเสียงในหัวไม่ได้ โพสต์เมื่อ 22 กันยายน 2568 เวลา 10:24:34
