HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หญิงวัย 63 แต่งหนุ่มรุ่นลูก แม่สามียังต้องเรียกพี่ โชว์รูปหวาน ๆ คนทึ่งหน้าเด็กมาก !

          หญิงวัย 63 แต่งหนุ่มรุ่นลูก แม่สามียังต้องเรียกพี่ คนทึ่งไม่ใช่แค่เรื่องต่างวัย แต่ยังหน้าเด็กมาก รักนี้สุดหวานเป็น เจ้าหญิง-เจ้าชาย ของกันและกัน 

หญิงวัย 63 แต่งหนุ่มรุ่นลูก
ภาพจาก Instagram chiwapara

          ความรักไม่จำกัดอายุ และเรื่องราวความรักของหญิงชาวญี่ปุ่นวัย 63 ปี กับหวานใจวัย 31 ปี ก็กลายมาเป็นที่ฮือฮามากในสังคม เพราะไม่เพียงแค่ฝ่ายหญิงจะมีอายุมากกว่าสามีถึง 32 ปี แต่ยังอายุมากกว่าแม่สามีถึง 6 ปีด้วย 

          วันที่ 19 กันยายน 2568 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานว่า จุดเริ่มต้นของรักนี้เกิดขึ้นจากความบังเอิญ โดยฝ่ายหญิงคือ อาซาราชิ เคยใช้ชีวิตสมรสมานานกว่า 20 ปี ก่อนจะลงเอยด้วยการหย่าร้างตอนอายุ 48 ปี และต้องใช้ชีวิตในฐานแม่เลี้ยงเดี่ยวต่อจากนั้น  

หญิงวัย 63 แต่งหนุ่มรุ่นลูก
ภาพจาก Instagram chiwapara

หญิงวัย 63 แต่งหนุ่มรุ่นลูก
ภาพจาก Instagram chiwapara

          หลังหย่าร้างเธอก็ไม่ปล่อยให้หัวใจต้องเหงา อาซาราชิลองเล่นแอปฯ หาคู่ จนได้เจอแฟนใหม่อีกหลายคน แต่สุดท้ายก็เลือกจะใช้ชีวิตแบบโสด ๆ และเปิดร้านขายเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงเพื่อเลี้ยงชีพ พร้อม ๆ กับคอยดูแลสุนัขอีกหลายตัว 

          แต่แล้วในเดือนสิงหาคม 2563 โชคชะตาก็ทำให้เธอได้เจอกับชายอีกคน เรื่องเกิดจากเธอทำโทรศัพท์หายในคาเฟ่ที่กรุงโตเกียว เจ้าของคาเฟ่หนุ่มจึงเข้ามาช่วยหา จนอาซาราชิได้รับโทรศัพท์คืน 

หญิงวัย 63 แต่งหนุ่มรุ่นลูก
ภาพจาก Instagram chiwapara

          1 สัปดาห์ต่อมา ทั้งคู่บังเอิญขึ้นรถรางคันเดียวกัน และต่างจำอีกฝ่ายได้ จึงมีการแลกเบอร์โทรศัพท์กัน ซึ่งอีกไม่นานจากนั้นพวกเขาก็เริ่มโทรศัพท์คุยกันทุกคืน แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง 
 
          อาซาราชิ เผยว่า ไม่ว่าเธอจะพูดเรื่องอะไรกับเขา ทั้งเรื่องงาน ชีวิตประจำวัน หรือแม้แต่งานอดิเรก ฝ่ายชายก็เข้าใจเธอดี เธอรู้สึกว่าเขาสนใจในตัวเธอจริง ๆ ซึ่งนั่นทำให้เธอมีความสุขมาก 

หญิงวัย 63 แต่งหนุ่มรุ่นลูก
ภาพจาก Instagram chiwapara

หญิงวัย 63 แต่งหนุ่มรุ่นลูก
ภาพจาก Instagram chiwapara

          ในเดตแรกของทั้งคู่ ชายหนุ่มยังมอบจดหมายรักแก่เธอ พร้อมคำขอแสนหวาน "โปรดมาเป็นเจ้าหญิงของผม" 

          ด้วยเหตุนี้คู่รักจึงมักจะเรียกแทนกันและกันว่า "เจ้าหญิง" และ "เจ้าชาย" แต่น่าทึ่งที่พวกเขาเพิ่งจะรู้อายุที่แท้จริงของอีกฝ่ายหลังคบกันได้ราว 1 เดือน 
 
หญิงวัย 63 แต่งหนุ่มรุ่นลูก
ภาพจาก Instagram chiwapara

          รายงานเผยว่า ลูกชายของอาซาราชิ ซึ่งอายุมากกว่าแฟนใหม่แม่ถึง 6 ปี ให้การสนับสนุนในความสัมพันธ์นี้ตั้งแต่ต้น แต่แม่ของฝ่ายชายกลับคัดค้าน เธอไม่เห็นด้วยที่ลูกชายจะคบหญิงที่อายุมากกว่าเธอ แต่สุดท้ายก็ยอมให้ลูกชายทำตามที่ใจต้องการ 

          คู่รักเจ้าชาย-เจ้าหญิง จดทะเบียนสมรสกันในวันคริสต์มาสปี 2565 และใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานาน 3 ปีแล้ว ซึ่งแม้จะผ่านช่วงข้าวใหม่ปลามันมา แต่ทั้งคู่ก็ยังรักกันดีและเรียกกันเป็นเจ้าหญิง-เจ้าชาย เหมือนเดิม ยังคงช่วยกันทำงานบ้าน แถมยังเปิดธุรกิจเอเจนซี่แต่งงานด้วยกัน 

หญิงวัย 63 แต่งหนุ่มรุ่นลูก
ภาพจาก Instagram chiwapara

หญิงวัย 63 แต่งหนุ่มรุ่นลูก
ภาพจาก Instagram chiwapara

          อย่างไรก็ตาม ท่าทีจากชาวเน็ตนั้นมีหลากหลาย มีคอมเมนต์เช่น "อาซาราชิดูสาวมาก ดูมั่นใจ และยังมีอิสระทางการเงิน เธอควรได้รับความรักอย่างแท้จริง" และ "ถ้าวันหนึ่งสามีเด็กขนาดนี้เกิดทิ้งเธอไปหาคนใหม่ที่สาวกว่า สวยกว่าล่ะ ?"

          ท่ามกลางการตั้งคำถาม อาซาราชิเผยว่า เธอยอมรับได้หมดไม่ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ตราบเท่าที่ปัจจุบันพวกเธอมีความสุขกันดี สิ่งนี้ต่างหากที่สำคัญ และหากฝ่ายชายต้องการแต่งงานใหม่ เขาก็แค่ต้องแยกไปเลี้ยงดูตัวเองเท่านั้น  

ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หญิงวัย 63 แต่งหนุ่มรุ่นลูก แม่สามียังต้องเรียกพี่ โชว์รูปหวาน ๆ คนทึ่งหน้าเด็กมาก ! โพสต์เมื่อ 22 กันยายน 2568 เวลา 16:08:44
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ iOS 26 ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 รายชื่อ ครม. อนุทิน 1 วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ไชยชนก ชิดชอบ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย