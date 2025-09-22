หญิงวัย 63 แต่งหนุ่มรุ่นลูก แม่สามียังต้องเรียกพี่ โชว์รูปหวาน ๆ คนทึ่งหน้าเด็กมาก !

หญิงวัย 63 แต่งหนุ่มรุ่นลูก แม่สามียังต้องเรียกพี่ คนทึ่งไม่ใช่แค่เรื่องต่างวัย แต่ยังหน้าเด็กมาก รักนี้สุดหวานเป็น เจ้าหญิง-เจ้าชาย ของกันและกัน
ความรักไม่จำกัดอายุ และเรื่องราวความรักของหญิงชาวญี่ปุ่นวัย 63 ปี กับหวานใจวัย 31 ปี ก็กลายมาเป็นที่ฮือฮามากในสังคม เพราะไม่เพียงแค่ฝ่ายหญิงจะมีอายุมากกว่าสามีถึง 32 ปี แต่ยังอายุมากกว่าแม่สามีถึง 6 ปีด้วย
วันที่ 19 กันยายน 2568 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานว่า จุดเริ่มต้นของรักนี้เกิดขึ้นจากความบังเอิญ โดยฝ่ายหญิงคือ อาซาราชิ เคยใช้ชีวิตสมรสมานานกว่า 20 ปี ก่อนจะลงเอยด้วยการหย่าร้างตอนอายุ 48 ปี และต้องใช้ชีวิตในฐานแม่เลี้ยงเดี่ยวต่อจากนั้น
หลังหย่าร้างเธอก็ไม่ปล่อยให้หัวใจต้องเหงา อาซาราชิลองเล่นแอปฯ หาคู่ จนได้เจอแฟนใหม่อีกหลายคน แต่สุดท้ายก็เลือกจะใช้ชีวิตแบบโสด ๆ และเปิดร้านขายเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงเพื่อเลี้ยงชีพ พร้อม ๆ กับคอยดูแลสุนัขอีกหลายตัว
แต่แล้วในเดือนสิงหาคม 2563 โชคชะตาก็ทำให้เธอได้เจอกับชายอีกคน เรื่องเกิดจากเธอทำโทรศัพท์หายในคาเฟ่ที่กรุงโตเกียว เจ้าของคาเฟ่หนุ่มจึงเข้ามาช่วยหา จนอาซาราชิได้รับโทรศัพท์คืน
1 สัปดาห์ต่อมา ทั้งคู่บังเอิญขึ้นรถรางคันเดียวกัน และต่างจำอีกฝ่ายได้ จึงมีการแลกเบอร์โทรศัพท์กัน ซึ่งอีกไม่นานจากนั้นพวกเขาก็เริ่มโทรศัพท์คุยกันทุกคืน แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง
อาซาราชิ เผยว่า ไม่ว่าเธอจะพูดเรื่องอะไรกับเขา ทั้งเรื่องงาน ชีวิตประจำวัน หรือแม้แต่งานอดิเรก ฝ่ายชายก็เข้าใจเธอดี เธอรู้สึกว่าเขาสนใจในตัวเธอจริง ๆ ซึ่งนั่นทำให้เธอมีความสุขมาก
ในเดตแรกของทั้งคู่ ชายหนุ่มยังมอบจดหมายรักแก่เธอ พร้อมคำขอแสนหวาน "โปรดมาเป็นเจ้าหญิงของผม"
ด้วยเหตุนี้คู่รักจึงมักจะเรียกแทนกันและกันว่า "เจ้าหญิง" และ "เจ้าชาย" แต่น่าทึ่งที่พวกเขาเพิ่งจะรู้อายุที่แท้จริงของอีกฝ่ายหลังคบกันได้ราว 1 เดือน
รายงานเผยว่า ลูกชายของอาซาราชิ ซึ่งอายุมากกว่าแฟนใหม่แม่ถึง 6 ปี ให้การสนับสนุนในความสัมพันธ์นี้ตั้งแต่ต้น แต่แม่ของฝ่ายชายกลับคัดค้าน เธอไม่เห็นด้วยที่ลูกชายจะคบหญิงที่อายุมากกว่าเธอ แต่สุดท้ายก็ยอมให้ลูกชายทำตามที่ใจต้องการ
คู่รักเจ้าชาย-เจ้าหญิง จดทะเบียนสมรสกันในวันคริสต์มาสปี 2565 และใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานาน 3 ปีแล้ว ซึ่งแม้จะผ่านช่วงข้าวใหม่ปลามันมา แต่ทั้งคู่ก็ยังรักกันดีและเรียกกันเป็นเจ้าหญิง-เจ้าชาย เหมือนเดิม ยังคงช่วยกันทำงานบ้าน แถมยังเปิดธุรกิจเอเจนซี่แต่งงานด้วยกัน
อย่างไรก็ตาม ท่าทีจากชาวเน็ตนั้นมีหลากหลาย มีคอมเมนต์เช่น "อาซาราชิดูสาวมาก ดูมั่นใจ และยังมีอิสระทางการเงิน เธอควรได้รับความรักอย่างแท้จริง" และ "ถ้าวันหนึ่งสามีเด็กขนาดนี้เกิดทิ้งเธอไปหาคนใหม่ที่สาวกว่า สวยกว่าล่ะ ?"
ท่ามกลางการตั้งคำถาม อาซาราชิเผยว่า เธอยอมรับได้หมดไม่ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ตราบเท่าที่ปัจจุบันพวกเธอมีความสุขกันดี สิ่งนี้ต่างหากที่สำคัญ และหากฝ่ายชายต้องการแต่งงานใหม่ เขาก็แค่ต้องแยกไปเลี้ยงดูตัวเองเท่านั้น
ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP