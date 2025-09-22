HILIGHT
ทองเก่าเก็บมา 13 ปี อึ้งราคาตอนนี้ขายได้เท่าไหร่ เฉพาะกำไรไม่ต่ำกว่า 2 ล้าน !

 
ทองแท่ง 13 ปีที่เก็บไว้ กำไรมหาศาล
ภาพจาก TikTok @petchmangkornsaraburi 

             เรียกว่าในปี 2568 เป็นช่วงเวลาที่ราคาทองคำพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ ดังนั้นจึงได้เห็นให้หลาย ๆ คนตัดสินใจขุดนำทองคำเก่า ๆ ที่เก็บไว้ มาขายทำกำไรกัน เช่นเดียวกับกรณีล่าสุด (22 กันยายน 2568) ที่ห้างทองเพชรมังกรพระพุทธบาท นำมาเปิดเผยให้ได้ชมผ่าน TikTok จนเรียกเสียงฮือฮา กลายเป็นไวรัลกว่า 6.6 แสนวิวหลังโพสต์ไปเพียง 5 วัน 

             โดยเป็นเคสของลูกค้าที่นำทองแท่งเก่า เก็บมา 13 ปี มาขายที่ร้าน ซึ่งจากข้อมูลพบว่าทางลูกค้าซื้อทองคำแท่ง 99.99% หนัก 1 กิโลกรัมนี้ มาตั้งแต่ปี 2555 ในราคา 1,685,592 บาท
  
             จนตอนนี้เมื่อราคาทองขึ้นสูงสุด จึงตัดสินใจนำมาขายทำกำไร ซึ่งก็จะได้ราคาดีมาก ๆ เนื่องจากเป็นทอง 99.99%  
 
             โดยเมื่อคำนวณแล้ว พบว่าทองคำแท่งนี้ สามารถขายได้ที่ 3,760,520 บาท เรียกได้ว่าทำกำไรไป 123.1% หรือ 2,074,928 บาท จนทางร้านบอกเลยว่า ทองแท่งในวันนั้นเปลี่ยนเป็นเงินมหาศาลในวันนี้ 13 ปีที่ผ่านมา ก้อนทองนี้... เพิ่มค่ามากกว่าที่คุณคิด 

ทองเก่าเก็บมา 13 ปี อึ้งราคาตอนนี้ขายได้เท่าไหร่ เฉพาะกำไรไม่ต่ำกว่า 2 ล้าน ! โพสต์เมื่อ 22 กันยายน 2568
