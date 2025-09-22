ทองเก่าเก็บมา 13 ปี อึ้งราคาตอนนี้ขายได้เท่าไหร่ เฉพาะกำไรไม่ต่ำกว่า 2 ล้าน !

ทองเก่าเก็บมา 13 ปี เอามาขายทำกำไรปี 2568 อึ้งหลังรู้ขายได้เท่าไหร่ เฉพาะกำไรไม่ต่ำกว่า 2 ล้าน !
ภาพจาก TikTok @petchmangkornsaraburi
เรียกว่าในปี 2568 เป็นช่วงเวลาที่ราคาทองคำพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ ดังนั้นจึงได้เห็นให้หลาย ๆ คนตัดสินใจขุดนำทองคำเก่า ๆ ที่เก็บไว้ มาขายทำกำไรกัน เช่นเดียวกับกรณีล่าสุด (22 กันยายน 2568) ที่ห้างทองเพชรมังกรพระพุทธบาท นำมาเปิดเผยให้ได้ชมผ่าน TikTok จนเรียกเสียงฮือฮา กลายเป็นไวรัลกว่า 6.6 แสนวิวหลังโพสต์ไปเพียง 5 วัน
จนตอนนี้เมื่อราคาทองขึ้นสูงสุด จึงตัดสินใจนำมาขายทำกำไร ซึ่งก็จะได้ราคาดีมาก ๆ เนื่องจากเป็นทอง 99.99%
โดยเมื่อคำนวณแล้ว พบว่าทองคำแท่งนี้ สามารถขายได้ที่ 3,760,520 บาท เรียกได้ว่าทำกำไรไป 123.1% หรือ 2,074,928 บาท จนทางร้านบอกเลยว่า ทองแท่งในวันนั้นเปลี่ยนเป็นเงินมหาศาลในวันนี้ 13 ปีที่ผ่านมา ก้อนทองนี้... เพิ่มค่ามากกว่าที่คุณคิด
