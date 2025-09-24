HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ชัชชาติ เผยสาเหตุถนนทรุดวชิรพยาบาล - ท่อประปาแตก สร้างความเสียหายเพียบ

          ชัชชาติ เผยสาเหตุถนนทรุดวชิรพยาบาล เกิดจากอะไร แถมมีท่อประปาแตก สร้างความเสียหายเพียบ

สาเหตุถนนทรุด วชิรพยาบาล

          จากกรณีที่เกิดถนนทรุดตัวหน้า รพ.วชิรพยาบาล ความลึกประมาณ 50 เมตร ต้องเร่งอพยพคนบริเวณดังกล่าวอย่างเร่งด่วน หวั่นเกิดเหตุการณ์บานปลายนั้น


สาเหตุถนนทรุด วชิรพยาบาล

          วันที่ 24 กันยายน 2568 ไทยพีบีเอส รายงานว่า จุดทรุดตัวอยู่ใกล้กับอาคารของโรงพยาบาล ส่งผลให้เสาไฟฟ้า 2 ต้น, รถยก สน.สามเสน ตกลงไปในหลุมยุบ

          ด้านนายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการ ปภ. เปิดเผยว่า เกิดท่อประปาแตก แต่บริเวณนี้อยู่ติดกับงานก่อสร้างรถไฟฟ้าด้วย

สาเหตุถนนทรุด วชิรพยาบาล

          ส่วนนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จุดก่อสร้างรถไฟฟ้าด้านใต้มีความเสียหาย และดินไหลเข้าไปในอุโมงค์ เป็นรอยต่อระหว่างอุโมงค์กับสถานี ซึ่งตรงนั้นช่องว่างเยอะ ทำให้เกิดการทรุดตัว


ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยพีบีเอส

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ชัชชาติ เผยสาเหตุถนนทรุดวชิรพยาบาล - ท่อประปาแตก สร้างความเสียหายเพียบ โพสต์เมื่อ 24 กันยายน 2568 เวลา 09:45:00 9,787 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ iOS 26 ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 รายชื่อ ครม. อนุทิน 1 วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ไชยชนก ชิดชอบ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย