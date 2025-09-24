ชัชชาติ เผยสาเหตุถนนทรุดวชิรพยาบาล - ท่อประปาแตก สร้างความเสียหายเพียบ

ชัชชาติ เผยสาเหตุถนนทรุดวชิรพยาบาล เกิดจากอะไร แถมมีท่อประปาแตก สร้างความเสียหายเพียบ
จากกรณีที่เกิดถนนทรุดตัวหน้า รพ.วชิรพยาบาล ความลึกประมาณ 50 เมตร ต้องเร่งอพยพคนบริเวณดังกล่าวอย่างเร่งด่วน หวั่นเกิดเหตุการณ์บานปลายนั้น
วันที่ 24 กันยายน 2568 ไทยพีบีเอส รายงานว่า จุดทรุดตัวอยู่ใกล้กับอาคารของโรงพยาบาล ส่งผลให้เสาไฟฟ้า 2 ต้น, รถยก สน.สามเสน ตกลงไปในหลุมยุบ
ด้านนายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการ ปภ. เปิดเผยว่า เกิดท่อประปาแตก แต่บริเวณนี้อยู่ติดกับงานก่อสร้างรถไฟฟ้าด้วย
ส่วนนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จุดก่อสร้างรถไฟฟ้าด้านใต้มีความเสียหาย และดินไหลเข้าไปในอุโมงค์ เป็นรอยต่อระหว่างอุโมงค์กับสถานี ซึ่งตรงนั้นช่องว่างเยอะ ทำให้เกิดการทรุดตัว
ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยพีบีเอส