เปิดใจเจ้าของรถกระบะ ถนนทรุดวชิรพยาบาล ที่แท้เป็นตำรวจ เผยทำไมไม่มีคนอยู่ในนั้น

          ที่แท้รถตำรวจ ! เปิดใจเจ้าของรถกระบะ ตกลงไปหลังถนนทรุด กู้ภัยเร่งกู้รถ รับเป็นกังวล แต่ตอนนี้ประชาชนต้องมาก่อน 

วชิรพยาบาล
ภาพจาก ข่าวช่องวัน 

          จากเหตุดินสไลด์ ถนนทรุดตัว บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสามเสน โดยพบว่ามีรถบางส่วนตกลงไปในจุดที่มีการถล่ม ขณะที่ทางกู้ภัยพยายามเร่งหาทางผูกสลิงเพื่อนำรถคันดังกล่าวขึ้นมานั้น 

          ล่าสุด (24 กันยายน 2568) เฟซบุ๊ก โหนกระแส มีรายงานเปิดใจ ร.ต.อ. รัชฏ์วิทย์ สิทธิโชค รอง สว.จร.สน.สามเสน เจ้าของรถโตโยต้า อัลติส คันที่ตกลงไป โดย ร.ต.อ. รัชฎ์วิทย์ ยอมรับว่ามีความกังวล เพราะของอะไรก็อยู่ในรถ ตนเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติในช่วงเช้า จึงนำรถยนต์ส่วนตัวมาจอดหน้า สน. ก่อนจะเกิดเหตุแล้วรถตกลงไป 

          ตอนนี้กู้ภัยกำลังกู้ซากรถขึ้นมา ก็รอดูว่าของจะเสียหายไหม ตอนเกิดเหตุถนนเริ่มทรุดก่อนด้านหน้า รพ. ท่อประปาแตก เสาไฟฟ้าก็เริ่มหักลง

          อย่างไรก็ตาม เรื่องส่วนตัวเอาไว้ก่อน ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ อำนวยความสะดวก ความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนก่อน 

          สำหรับ สน. สามเสน จุดที่เกิดเหตุนี้ เป็นที่ทำการใหม่ ยังไม่ได้เปิดใช้ แต่จะเปิดวันที่ 1 ตุลาคม ก็คิดว่าจะต้องปิดซ่อมบำรุงไปก่อน ตอนเกิดเหตุไม่มีคนอยู่ด้านใน แต่ว่าด้านหลังตึกจะมีแฟลตตำรวจอยู่ ก็มีประชาชนพักอยู่ ก็มีการเร่งอพยพออกหมดแล้ว

วชิรพยาบาล
ภาพจาก โหนกระแส 

วชิรพยาบาล
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้ 

วชิรพยาบาล
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้ 



ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแสข่าวช่องวัน



