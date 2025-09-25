บทเรียนหนุ่มขายไตซื้อ iPhone เมื่อ 14 ปีก่อน เผยชะตากรรมล่าสุด จุดจบเศร้ากว่าที่คิด

บทเรียนเตือนใจ หนุ่มขายไตซื้อ iPhone เมื่อ 14 ปีก่อน เผยชะตากรรมล่าสุด จุดจบเศร้ากว่าที่คิด ราคาที่ต้องจ่ายทั้งชีวิต
ภาพจาก Weibo
วันที่ 25 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Soha เผยเรื่องราวของชายชาวจีนรายหนึ่ง ในอดีตเมื่อ 14 ปีก่อน สมัยที่เขายังเป็นวัยรุ่น เขาตัดสินใจยอมแลกอวัยวะสำคัญในร่างกาย เพียงเพื่อเป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือ iPhone แต่ปรากฏว่าหลังจากเวลาผ่านไป มันกลับกลายเป็นบทเรียนสุดเศร้ากว่าที่คิด เพราะมันไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งส่วนใดในร่างกายของเขาที่หายไป แต่มันคือทั้งชีวิต
ย้อนกลับไปเมื่อปี 2553 โทรศัพท์มือถือ iPhone 4 ได้เปิดตัวเป็นครั้งแรก ในเดือนมิถุนายน หลังจากนั้นไม่นาน สมาร์ตโฟนรุ่นนี้ก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และถือเป็นเครื่องชี้วัด "ความมีระดับ" ในหมู่คนหนุ่มสาว เสี่ยวหวัง ในวัย 17 ปี ซึ่งขณะนั้นกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลาย เห็นเพื่อน ๆ ในชั้นเรียนมีโทรศัพท์ iPhone 4 กันหลายคน ส่วนเขาได้เพียงแค่มอง
หวัง อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทของมณฑลอานฮุย ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ครอบครัวของเขามีฐานะลำบาก จึงไม่มีกำลังที่จะสานฝันให้เขาเหมือนคนอื่น แต่แล้วในวันหนึ่งหวังได้บังเอิญไปพบโฆษณาที่ดึงดูดใจบนอินเทอร์เน็ตระบุว่า "คนเราไม่จำเป็นต้องมีไตสองข้าง แค่ข้างเดียวก็เพียงพอต่อการดำรงชีวิตแล้ว ทำไมไม่ขายไตข้างหนึ่งเพื่อให้มีเงินใช้บ้างล่ะ"
ในปี 2554 หวังตัดสินใจติดต่อกลุ่มคนแปลกหน้าตามในโฆษณา โดยที่ปิดเรื่องนี้ไม่ให้ครอบครัวรู้ ก่อนที่จะตกลงยินยอมขายไตหนึ่งข้าง ซึ่งเป็นการดำเนินการผ่าตัดที่ผิดกฎหมาย หลังจากขายไตไป หวังได้รับเงินมา 20,000 หยวน (ราว 100,000 บาทในขณะนั้น) ซึ่งเพียงพอให้เขาซื้อ iPhone 4 แถมยังเหลือพอให้ซื้อ iPad 2 อีกเครื่อง
หวังรู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถเชิดหน้าชูตาได้ในหมู่เพื่อน ๆ แต่ความลับไม่มีในโลก เมื่อครอบครัวของเขาเห็นอุปกรณ์ราคาแพง จึงซักถามว่าหวังเอาเงินมาจากไหน จนกระทั่งเขายอมรับสารภาพว่าไปขายไตมาหนึ่งข้าง ซึ่งทำให้แม่ของเขารู้สึกช็อกราวกับฟ้าถล่ม และในขณะนั้นหวังยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ แต่เขาเชื่อตามคำรับรองของผู้ที่ดำเนินการผ่าตัดว่า "แผลจะหายภายใน 1 สัปดาห์"
ต่อมาในปี 2555 ทางการจีนสามารถทลายแก๊งค้าอวัยวะนี้ได้ โดยผู้จัดตั้งกลุ่มต้องจ่ายค่าชดเชยให้ครอบครัวของหวังเป็นเงิน 1.48 ล้านหยวน (ราว 7.4 ล้านบาทในขณะนั้น) แม้จะเป็นเงินจำนวนมาก แต่ก็ไม่อาจทดแทนสิ่งที่สูญเสียไปได้ รายงานเผยว่า หวังต้องเข้ารับการฟอกไตเป็นประจำ และต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยครั้ง เนื่องจากภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น มีไข้สูง อ่อนเพลีย รวมถึงมีเลือดปนในปัสสาวะ
ปัจจุบัน หวังอายุ 31 ปี เป็นเสมือนผู้ป่วยที่ต้องนอนติดเตียง โดยจัดอยู่ในกลุ่มความพิการระดับ 3 มีภาวะไตวาย 75 เปอร์เซ็นต์ และไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไป เมื่อนึกย้อนไปเมื่อ 14 ปีก่อน เขายอมรับว่าได้รับบทเรียนที่มีราคาแพงมากกว่าชีวิต เขารู้สึกเสียใจอย่างที่สุดกับความหุนหันพลันแล่นในวัยเยาว์ แค่เพียงเพราะไม่อยากด้อยกว่าเพื่อน จุดจบจึงเศร้ามากกว่าที่คิด
ทุกครั้งคิดถึงเรื่องนี้ แม่ของหวังก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่ และอดไม่ได้ที่โทษตัวเอง โดยกล่าวว่า "ถ้าฉันซื้อโทรศัพท์ให้เขาตั้งแต่แรก บางทีเขาคงไม่เลือกเส้นทางนี้"
ขอบคุณข้อมูลจาก Soha