นักข่าวสาวเปิดใจ ยันไม่ได้มีปัญหากับงาน หลังกลายเป็นไวรัล โสดแล้วงานเยอะ เผยที่มาเพื่อนฝากถือไมค์ แต่ลืมบอกว่าไลฟ์ ยันเลิฟงานมาก
อยู่ดี ๆ ก็สร้างตำนานโดยไม่ได้จตั้งใจ ท่ามกลางสถานการณ์ถนนทรุดเป็นหลุมยุบขนาดใหญ่ หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ซึ่งขณะที่ สรยุทธ สุทัศนะจินดา รายงานสถานการณ์ผ่านรายการ กรรมกรข่าวคุยนอกจอ ซึ่งเป็นรายการสด ปรากฏว่าในช่วงหนึ่ง กลับมีเสียงของผู้ชายและผู้หญิงดังขึ้น ลักษณะคล้ายลืมปิดไมค์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thanyalak Wannakote
ภาพจาก กรรมกรข่าวคุยนอกจอ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thanyalak Wannakote
ภาพจาก กรรมกรข่าวคุยนอกจอ
หญิง : อย่าเจอกันเลย
ชาย : เป็นไงได้ข่าวว่าโสดแล้ว ยังไงทีนี้
หญิง : โสดแล้ว งานเยอะชิบหาย กูไม่ได้พักเลยเนี่ย
ชาย : กูไม่เกี่ยวแล้วหนึ่ง
ทำเอา น้องไบรท์ ถึงกับขำ ขณะที่ สรยุทธ รีบแก้สถานการณ์ให้ทันที ด้วยการบอกว่า "เอ่อ... นักข่าวเขาคุยกัน ไม่ได้พักเลย อ่ะไม่เป็นไร ใจเย็น"
เพียงไม่นานชอตดังกล่าวก็ได้ถูกนำไปแชร์ต่อจนกลายเป็นไวรัล พร้อมคอมเมนต์แซวกันสนั่น รวมถึงมีคนวิเคราะห์ว่าเสียงดังกล่าวนั้น คล้ายกับเสียงของ นัตตี้ข่าวสด
ภาพจาก TikTok @nuttythanyalak
ภาพจาก TikTok @nuttythanyalak
ภาพจาก TikTok @nuttythanyalak
พร้อมเผยว่า ต้นเหตุเกิดจากก่อนหน้านั้น เพื่อนวางงาน ฝากถือไมค์ช่อง 3 ไว้แล้วลืมบอกว่ากำลังไลฟ์อยู่
ทั้งนี้ นัตตี้ข่าวสด ยังอู้กำเมือง เปิดใจในอีกคลิปว่า พูดก็พูดเถอะ ใครจะไปคิดว่าบ่นกับเพื่อนไม่ได้ พูดเล่นกันไม่ได้เลย ไม่มีอะไรเล้ยยย โสดน่ะโสดจริง แต่คืองานก็บ่นไปเรื่อย ๆ เจอเพื่อก็ขอให้ได้บ่น ไม่มีอะไรเลย รักงานปกติ ของานทำปกติ คือชอบทำงานปกติ "แต่ว่าโสด อันเนี๊ยะ แต๊ !" หนูขอโทษ
รวมถึงโพสต์เฟซบุ๊กยืนยันด้วยว่า "ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับงานนะค้าา ไอเลิ้บมายจ๊อบบบบ"
ภาพจาก TikTok @nuttythanyalak
ภาพจาก TikTok @nuttythanyalak