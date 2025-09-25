HILIGHT
พบอีก น้ำรั่วซึมขึ้นผิวจราจร ห่างจุดถนนทรุดวชิรพยาบาล 2 กม. ผู้ว่าฯ รีบเช็ก

          พบอีก น้ำรั่วซึมขึ้นผิวจราจร บนถนนสามเสน ตรงข้ามบุญรอด ห่างจากจุดถนนทรุด รพ.วชิรพยาบาล 2 กม. ผู้ว่าฯ รับเรื่องแล้ว ยันรีบดูด่วน 
น้ำรั่วซึมขึ้นผิวจราจร ตรงข้ามบุญรอด
ภาพจาก X @js100radio

          วันนี้ (25 กันยายน 2568) X @js100radio รายงานว่า มีผู้พบเห็นน้ำรั่วซึมขึ้นมาบนผิวการจราจรบนถนนสามเสน บริเวณตรงข้ามโรงเรียนวัดจันทรสโมสร เยื้องกับบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มุ่งหน้าทางแยกบางกระบือ 

          โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางซ้าย อยู่ระหว่างตรวจสอบเหตุ 

น้ำรั่วซึมขึ้นผิวจราจร ตรงข้ามบุญรอด
ภาพจาก X @js100radio
น้ำรั่วซึมขึ้นผิวจราจร ตรงข้ามบุญรอด
ภาพจาก X @js100radio



          ต่อมา ในรายการกรรมกรข่าว คุยนอกจอ สรยุทธ สุทัศนะจินดา ได้สอบถามถึงเรื่องนี้จาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชี้ว่า เหตุน้ำรั่วซึมนี้อยู่ห่างจากจุดที่ถนนทรุดประมาณ 2 กิโลเมตร โดยน้ำเริ่มซึมตั้งแต่ช่วงเวลา 06.00 น. ที่ผ่านมา ลักษณะคล้ายก่อนจะเกิดเหตุถนนทรุดที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ซึ่งทางนายชัชชาติเปิดเผยว่า เดี๋ยวจะรีบไปดูจากนี้ 

น้ำรั่วซึมขึ้นผิวจราจร ตรงข้ามบุญรอด
ภาพจาก กรรมกรข่าว คุยนอกจอ


ขอบคุณข้อมูลจาก กรรมกรข่าว คุยนอกจอ

ภาพจาก กรรมกรข่าว คุยนอกจอ,  X @js100radio
