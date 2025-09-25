ส่องเนื้อหา พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน หลังผ่านสภา ให้ลาปวดประจำเดือน - ลาไปดูแลคนที่รัก

ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ผ่านวาระ 1 จากสภาแล้ว กำหนดทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ ให้สิทธิลาปวดประจำเดือน ลาไปดูแลคนที่รัก
วันที่ 24 กันยายน 2568 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีการพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญคือร่างแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2 ฉบับ ที่เสนอโดยพรรคประชาชน และมีมติเอกฉันท์รับหลักการทั้ง 2 ฉบับ
ร่างแรก เสนอโดย นายจรัส คุ้มไข่น้ำ ส.ส.ชลบุรี พรรคประชาชน
- กำหนดให้เวลาทำงานไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (จากเดิม 48 ชั่วโมง) เว้นแต่งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ต้องไม่เกิน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
- ลูกจ้างต้องมีวันหยุดประจำสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 2 วัน (จากเดิม 1 วัน) ระยะห่างกันไม่เกิน 5 วัน
- ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน มีสิทธิลาหยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่า 10 วันทำงาน (จากเดิมทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดไม่น้อยกว่า 6 วัน)
ร่างที่สอง เสนอโดย วรรณวิภา ไม้สน สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน
- กำหนดให้การจ้างงานมีความเท่าเทียมในทุกด้าน นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างเรื่องความพิการ เพศสภาพ ศาสนา ความเชื่อ หรือทัศนคติทางการเมือง
- ลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาเนื่องจากมีประจำเดือน ไม่เกิน 3 วันต่อเดือน โดยไม่ให้ถือเป็นวันลาป่วยและไม่นับรวมวันหยุดที่มีในระหว่างลา
- ลูกจ้างมีสิทธิลาไปดูแลบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด ไม่เกิน 15 วันทำงานต่อปี กรณีที่ลาตั้งแต่ 5 วันทำงานขึ้นไป นายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองแพทย์ หรือใบมรณบัตรของบุคคลที่ลาไปดูแล
- การให้นมบุตรในที่ทำงาน กำหนดให้มีสถานที่ที่เหมาะสมและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้ลูกจ้างสามารถให้นมบุตรหรือบีบเก็บน้ำนมในที่ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที ในช่วง 8 ชั่วโมงของการทำงาน ตลอดระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปีหลังคลอด
ขั้นตอนจากนี้ ร่างดังกล่าวจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญ และในวาระที่ 2 และ 3 ของสภาต่อไป
ภาพจาก พรรคประชาชน - People's Party
ขอบคุณข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ, พรรคประชาชน - People's Party