ร่วมสร้างโลกแห่งความเท่าเทียมในงานวันภาษามือโลกและสัปดาห์คนหูหนวกโลก 68 วันที่ 27-28 ก.ย.

          ร่วมสร้างโลกแห่งความเท่าเทียมในงาน "วันภาษามือโลกและสัปดาห์คนหูหนวกโลก 68" ตอกย้ำความสำคัญของสิทธิภาษามือ 27-28 ก.ย. นี้ ที่ The Street รัชดา
วันภาษามือโลกและสัปดาห์คนหูหนวกโลก ปี 2568

          สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชน ขอเชิญร่วมงาน “วันภาษามือโลกและสัปดาห์คนหูหนวกโลก ปี 2568” ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “No Human Rights Without Sign Language Rights” หรือ “ไม่มีสิทธิมนุษยชน หากไม่มีสิทธิในการใช้ภาษามือ” เพื่อย้ำถึงความสำคัญของสิทธิในการสื่อสารด้วยภาษามือ และการเข้าถึงสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียม ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2568 บริเวณลานจอดรถ The Street รัชดา กรุงเทพฯ โดยมีประธานสหพันธ์คนหูหนวกโลกให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในวันที่ 27 กันยายน 2568 และผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในวันที่ 28 กันยายน 2568
          โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การโชว์ตัวของไทยไอรอนแมน การแสดงภาษามือ ประกอบเพลง การเสวนาเชิงวิชาการ การบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ และการจัดบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนหูหนวก อาหาร และอื่น ๆ จากชมรม/สมาคมระดับจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมองค์กรอื่น ๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน กว่า 100 บูธ เพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมสิทธิของคนหูหนวกไทยในสังคมไทย
          ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nadt.or.th, Facebook : สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย, โทร. 0 2012 7459 หรืออีเมล nadt.info@gmail.com
