แชร์ว่อน ตำรวจเรียกหนุ่มขี่ จยย. จอดคุย อีกฝ่ายรีบหยิบของในกระเป๋า ก่อนยัดใส่มือขณะจราจรยืนหันหลัง ด้านต้นสังกัดสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่
ภาพจาก ข่าวช่องวัน
วันที่ 25 กันยายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก กูรูเชียงใหม่ เรื่องเชียงใหม่กูรู้ เผยคลิปเหตุการณ์ขณะตำรวจจราจรนายหนึ่ง พูดคุยกับชายขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งต่อมาคนขี่รถควักกระเป๋าออกมา แล้วพยายามจะยื่นบางอย่างให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งปรากฏว่า ตำรวจรายดังกล่าวรีบหันหลัง แต่กลับยื่นมือไปรอรับของบางอย่างชายหนุ่มแล้วรีบนำมาเก็บใส่กระเป๋า จากนั้นก็พูดคุยทักทายกันอย่างสนิทสนมทันที ก่อนที่อีกฝ่ายจะขี่รถออกไป โดยระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ย่านเชียงใหม่ไนท์บาซาร์ จ.เชียงใหม่
จากการตรวจสอบพบว่า ย่านเชียงใหม่ไนท์บาซาร์ มักจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ขับขี่รถผิดกฎจราจร เช่น ฝ่าฝืนป้ายสัญญาณจราจร จุดตัดถนน ถนนลอยเคราะห์ กับถนนช้างคลาน ซึ่งภายหลังที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไป ปรากฏว่าต่างมีผู้คนในโซเชียลต่างวิจารณ์พฤติกรรมของตำรวจในคลิปเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งเรียกร้องให้ต้นสังกัดตรวจสอบและลงโทษด้วย
ด้าน พ.ต.อ. เจน โสภา ผู้กำกับการกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า รับทราบกรณีดังกล่าวแล้ว เบื้องต้นสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในคลิปหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที พร้อมมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หากพบว่ากระทำความผิดจริง จะดำเนินการลงโทษอย่างเด็ดขาดแน่นอน ไม่มีการให้การช่วยเหลือใด ๆ ทั้งสิ้น
ยอมรับว่า คลิปดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของตำรวจอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ยังไม่อยากให้สังคมรีบด่วนสรุปและตัดสินว่าตำรวจในคลิปกระทำผิด เพราะข้อเท็จจริงอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่มีการโพสต์ก็ได้ อยากให้รอผลการสอบสวนของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ ขณะเดียวกัน จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ปรากฏว่ามีผู้เสียหายในคลิปเข้าร้องเรียนหรือแจ้งความแต่อย่างใด
