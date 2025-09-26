วันหยุดเดือนตุลาคม 2568 หยุดยังไงให้ได้ต่อเนื่อง 13 วันติดต่อกัน ปลายปีต้องเที่ยวฉ่ำ

วันหยุดเดือนตุลาคม 2568 หยุดยังไงให้ได้ต่อเนื่อง 13 วันติดต่อกัน เริ่มต้นเทศกาลหยุดยาวปลายปี ต้องเที่ยวฉ่ำ
เพียงแค่เข้าสู่เดือนตุลาคมของทุกปี ก็เท่ากับว่าเป็นช่วงปลายปีอย่างเป็นทางการ ซึ่งช่วงนี้มีวันหยุดเดือนตุลาคม 2568 เยอะมาก ทำให้คนสามารถวางแผนเที่ยว พักผ่อนในสภาพอากาศที่เย็นกว่าช่วงอื่นได้อย่างสบาย ๆ
วันที่ 26 กันยายน 2568 กระปุกดอทคอม จะมาชี้ช่องวันหยุดยาว ทำยังไงถึงสามารถหยุดได้ 13 วันภายใน 1 เดือน มีรายละเอียดดังนี้
การหยุดยาวของเดือนตุลาคม จะมีวันหยุดยาว 2 ช่วง คือ วันที่ 13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช และวันที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ส่วนวันหยุดที่เหลือ ต้องใช้ลาพักร้อนอุดรวม 7 วัน และวันหยุดเสาร์อาทิตย์ อีก 4 วัน
ดังนั้นหยุดยาว 13 วันติดต่อกัน จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม - 26 ตุลาคม ซึ่งวันที่ต้องใช้พักร้อนอุด 7 วัน ได้แก่
ช่วงที่ 1 วันที่ 14-17 ตุลาคม 2568 จำนวน 4 วัน
ช่วงที่ 2 วันที่ 20-22 ตุลาคม 2568 จำนวน 3 วัน
สุดท้าย การลาแบบนี้ จะลาได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของหัวหน้าหน่วยงานและองค์กร รวมถึงจำนวนโควตาวันลาพักร้อนว่าเหลือเท่าไร