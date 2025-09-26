เจ้าของร้านเอือม ฝรั่งควงเมียไทย-ลูก มากินข้าวไม่จ่ายเงิน แต่พีคชาวเน็ตส่องตำรวจหล่อ

เจ้าของร้านอาหารสุดเอือม จอครอบครัวชาวต่างชาติกินอิ่มแต่ไม่ยอมจ่ายเงิน 270 บาท แต่งานนี้ชาวเน็ตแห่สนใจที่ความหล่อของตำรวจยานนาวา
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Thanyaphat Lertputthiphirakon
วันที่ 25 กันยายน 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Thanyaphat Lertputthiphirakon เผยเรื่องราวชวนปวดหัว หลังเจอลูกค้าชาวต่างชาติ หญิงไทย พร้อมลูก 2 คน เดินทางมากินที่ร้าน สั่งอาหารมาหลายอย่างและกินจนหมด พอจะเก็บเงินกลับโวยวายบอกว่าแพงไป แต่งานนี้ทำเอาหลายคนต่างหลุดโฟกัสตอนจบกันเพียบ
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Thanyaphat Lertputthiphirakon
โพสต์ดังกล่าวระบุว่า ชาวต่างชาติกินอาหารไม่ยอมจ่ายเงิน 270 บาท ลูกค้ามาด้วยกัน 4 คน เป็นผู้ใหญ่ 2 คน และเด็กผู้ชาย 2 คน สั่งอาหารตามที่ระบุในบิล ซึ่งไม่ได้เขียนว่าเป็น กับข้าว แต่ในส่วนของเมนูไข่เจียว พนักงานได้สอบถามว่า จะรับเป็นไข่เจียวใส่หมูสับหรือกุ้งสับ (เพราะปกติร้านจะทำเป็นกับข้าว) แต่ลูกค้าตอบว่า ไม่ใส่ค่ะ เอาเป็นกับข้าวธรรมดา
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Thanyaphat Lertputthiphirakon
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Thanyaphat Lertputthiphirakon
เมื่อดูจากรายการอาหาร ซึ่งไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นกับข้าว ทางร้านจึงเข้าใจว่าเป็นเมนูราดข้าว และลูกค้าสั่งข้าวเปล่าเพิ่มอีก 2 ที่ (เนื่องจากโดยปกติร้านจะให้ปริมาณอาหารและข้าวค่อนข้างเยอะอยู่แล้ว ลูกค้าบางกลุ่มมักจะสั่งเป็นราดข้าวและข้าวเปล่าเพิ่มเพื่อทานหลายคน) จึงสรุปได้ว่า ทางร้านเข้าใจว่าลูกค้าสั่งเป็นราดข้าวแล้วมีข้าวเสริมเพิ่ม
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Thanyaphat Lertputthiphirakon
ประเด็นเกิดขึ้นเมื่อภรรยาเป็นผู้สั่งอาหาร แต่สามีไม่เข้าใจ และภรรยาก็ไม่อธิบายชัดเจนให้สามีฟัง อาจจะเพราะเกรงใจหรือกลัวสามี เมื่อถึงเวลาเรียกเก็บเงิน ยอดรวม 270 บาท ชาวต่างชาติกลับโวยวายว่าราคาแพง ไม่ยอมจ่าย โดยเฉพาะค่าไข่เจียว ทั้งที่ทางร้านได้ติดป้ายราคาไว้อย่างชัดเจน
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Thanyaphat Lertputthiphirakon
เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึง ได้อธิบายให้ลูกค้าทราบว่า หากไม่ต้องการอาหารตั้งแต่แรก สามารถปฏิเสธได้ แต่เมื่อกินจนหมดแล้วก็ต้องชำระเงิน แต่ชาวต่างชาติก็ยังคงไม่ยอมจ่าย ท้ายที่สุด ชายชาวต่างชาติยอมจะจ่ายเพียง 200 บาท แต่ทางร้านไม่ยอม และตำรวจแนะนำให้ไปแจ้งความดำเนินคดีต่อไป ซึ่งทางร้านยืนยันว่าจะดำเนินการตามกฎหมาย
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Thanyaphat Lertputthiphirakon
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Thanyaphat Lertputthiphirakon
ช่วงท้ายเจ้าของโพสต์ระบุว่า นอกเรื่องนิดหนึ่ง คุณตำรวจยานนาวาหล่อมาก
ปรากฏว่า โพสต์นี้กลายเป็นที่ได้รับความสนใจอย่างมาก แต่หลายคนพออ่านจบและได้เห็นรูปของคุณตำรวจหนุ่ม ต่างก็พากันหลุดโฟกัสในความหล่อกันเพียบ ทำเอาเจ้าของโพสต์ถึงคอมเมนต์กับวอนให้ชาวเน็ตสนใจเรื่องลูกค้าชาวต่างชาติสุดแสบครอบครัวนี้ด้วย
ขอบคุณภาพจาก : เฟซบุ๊ก Thanyaphat Lertputthiphirakon