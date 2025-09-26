HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เจ้าของร้านเอือม ฝรั่งควงเมียไทย-ลูก มากินข้าวไม่จ่ายเงิน แต่พีคชาวเน็ตส่องตำรวจหล่อ

          เจ้าของร้านอาหารสุดเอือม จอครอบครัวชาวต่างชาติกินอิ่มแต่ไม่ยอมจ่ายเงิน 270 บาท แต่งานนี้ชาวเน็ตแห่สนใจที่ความหล่อของตำรวจยานนาวา

ฝรั่งไม่จ่ายเงิน
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Thanyaphat Lertputthiphirakon

          วันที่ 25 กันยายน 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Thanyaphat Lertputthiphirakon เผยเรื่องราวชวนปวดหัว หลังเจอลูกค้าชาวต่างชาติ หญิงไทย พร้อมลูก 2 คน เดินทางมากินที่ร้าน สั่งอาหารมาหลายอย่างและกินจนหมด พอจะเก็บเงินกลับโวยวายบอกว่าแพงไป แต่งานนี้ทำเอาหลายคนต่างหลุดโฟกัสตอนจบกันเพียบ

ฝรั่งไม่จ่ายเงิน
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Thanyaphat Lertputthiphirakon

ฝรั่งไม่จ่ายเงิน
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Thanyaphat Lertputthiphirakon

          โพสต์ดังกล่าวระบุว่า ชาวต่างชาติกินอาหารไม่ยอมจ่ายเงิน 270 บาท ลูกค้ามาด้วยกัน 4 คน เป็นผู้ใหญ่ 2 คน และเด็กผู้ชาย 2 คน สั่งอาหารตามที่ระบุในบิล ซึ่งไม่ได้เขียนว่าเป็น กับข้าว แต่ในส่วนของเมนูไข่เจียว พนักงานได้สอบถามว่า จะรับเป็นไข่เจียวใส่หมูสับหรือกุ้งสับ (เพราะปกติร้านจะทำเป็นกับข้าว) แต่ลูกค้าตอบว่า ไม่ใส่ค่ะ เอาเป็นกับข้าวธรรมดา

          เมื่อดูจากรายการอาหาร ซึ่งไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นกับข้าว ทางร้านจึงเข้าใจว่าเป็นเมนูราดข้าว และลูกค้าสั่งข้าวเปล่าเพิ่มอีก 2 ที่ (เนื่องจากโดยปกติร้านจะให้ปริมาณอาหารและข้าวค่อนข้างเยอะอยู่แล้ว ลูกค้าบางกลุ่มมักจะสั่งเป็นราดข้าวและข้าวเปล่าเพิ่มเพื่อทานหลายคน) จึงสรุปได้ว่า ทางร้านเข้าใจว่าลูกค้าสั่งเป็นราดข้าวแล้วมีข้าวเสริมเพิ่ม

ฝรั่งไม่จ่ายเงิน
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Thanyaphat Lertputthiphirakon

          ประเด็นเกิดขึ้นเมื่อภรรยาเป็นผู้สั่งอาหาร แต่สามีไม่เข้าใจ และภรรยาก็ไม่อธิบายชัดเจนให้สามีฟัง อาจจะเพราะเกรงใจหรือกลัวสามี เมื่อถึงเวลาเรียกเก็บเงิน ยอดรวม 270 บาท ชาวต่างชาติกลับโวยวายว่าราคาแพง ไม่ยอมจ่าย โดยเฉพาะค่าไข่เจียว ทั้งที่ทางร้านได้ติดป้ายราคาไว้อย่างชัดเจน

          ลูกค้าท้าทายให้ทางร้านแจ้งตำรวจ ทางร้านจึงโทร. แจ้งทันที ระหว่างนั้นชายชาวต่างชาติพยายามให้ลูกและภรรยาออกจากร้าน แต่ทางร้านได้เข้าไปห้ามปราม ชายดังกล่าวไม่พอใจและโวยวายเสียงดัง ก่อนจะเดินออกไป ส่วนภรรยายังคงนั่งรออยู่ที่ร้านเพื่อรอตำรวจ เนื่องจากไม่มีเงินติดตัวเลย เพราะเงินทั้งหมดอยู่กับสามี แต่ภรรยายืนยันไม่ยอมจ่ายเงินเช่นเดียวกัน ทั้งที่อาหารที่สั่งไปนั้นกินหมดเกลี้ยงทุกจานแล้ว

ฝรั่งไม่จ่ายเงิน
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Thanyaphat Lertputthiphirakon

ฝรั่งไม่จ่ายเงิน
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Thanyaphat Lertputthiphirakon

          เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึง ได้อธิบายให้ลูกค้าทราบว่า หากไม่ต้องการอาหารตั้งแต่แรก สามารถปฏิเสธได้ แต่เมื่อกินจนหมดแล้วก็ต้องชำระเงิน แต่ชาวต่างชาติก็ยังคงไม่ยอมจ่าย ท้ายที่สุด ชายชาวต่างชาติยอมจะจ่ายเพียง 200 บาท แต่ทางร้านไม่ยอม และตำรวจแนะนำให้ไปแจ้งความดำเนินคดีต่อไป ซึ่งทางร้านยืนยันว่าจะดำเนินการตามกฎหมาย 

          ช่วงท้ายเจ้าของโพสต์ระบุว่า นอกเรื่องนิดหนึ่ง คุณตำรวจยานนาวาหล่อมาก

          ปรากฏว่า โพสต์นี้กลายเป็นที่ได้รับความสนใจอย่างมาก แต่หลายคนพออ่านจบและได้เห็นรูปของคุณตำรวจหนุ่ม ต่างก็พากันหลุดโฟกัสในความหล่อกันเพียบ ทำเอาเจ้าของโพสต์ถึงคอมเมนต์กับวอนให้ชาวเน็ตสนใจเรื่องลูกค้าชาวต่างชาติสุดแสบครอบครัวนี้ด้วย 

ฝรั่งไม่จ่ายเงิน

ฝรั่งไม่จ่ายเงิน

ฝรั่งไม่จ่ายเงิน

ฝรั่งไม่จ่ายเงิน

ฝรั่งไม่จ่ายเงิน

ฝรั่งไม่จ่ายเงิน

ฝรั่งไม่จ่ายเงิน

ฝรั่งไม่จ่ายเงิน

ฝรั่งไม่จ่ายเงิน

ขอบคุณภาพจาก : เฟซบุ๊ก Thanyaphat Lertputthiphirakon

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เจ้าของร้านเอือม ฝรั่งควงเมียไทย-ลูก มากินข้าวไม่จ่ายเงิน แต่พีคชาวเน็ตส่องตำรวจหล่อ อัปเดตล่าสุด 26 กันยายน 2568 เวลา 10:29:59 3,939 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ปู มัณฑนา ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ถนนทรุดหน้าวชิรพยาบาล ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย