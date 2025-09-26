จนท. ช่วยสุนัขติดในบ้านไฟไหม้ แต่ไม่ยอมออก จนพาไปเอาของสำคัญ โอ้โห..เด็กดีมาก

เจ้าหน้าที่ตำรวจรีบช่วยสุนัขติดในบ้านไฟไหม้ แต่ไม่ยอมออกสักที จนพาไปเอาของสำคัญ เห็นแล้วทึ่ง รู้เลยเป็นเด็กดีมาก
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Aurora Illinois Police Department
สุนัขตัวนี้ ซึ่งภายหลังทราบชื่อว่าเจ้าโอ๊คลีย์ ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่พาออกไปจากบ้านแต่โดยดี แต่กลับนำทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรงดิ่งไปยังห้องครัว ก่อนที่จะหยุดอยู่ตรงหน้าสายจูง และยืนรออยู่ตรงนั้น ทางเจ้าหน้าที่จึงหยิบสายจูงไปสวมให้มัน และเพียงเท่านั้น มันก็ยอมให้เขาพาออกมาจากบ้านในทันที
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Aurora Illinois Police Department
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Aurora Illinois Police Department
ท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่ได้จูงเจ้าโอ๊คลีย์ออกมาจากบ้านได้โดยปลอดภัยทั้งคู่ จากนั้นทางกรมตำรวจได้ติดต่อไปยังครอบครัว เพื่อแจ้งให้ทราบว่าเจ้าโอ๊คลีย์ปลอดภัยดี ซึ่งพวกเขาดีใจมากที่รู้ว่าลูกสุนัขสุดที่รักของพวกเขาไม่ได้รับอันตราย
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Aurora Illinois Police Department
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Aurora Illinois Police Department
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 เว็บไซต์เดอะโดโด้ เผยเรื่องราวจากเจ้าหน้าที่ไมเคิล อีลี จากกรมตำรวจเมืองออโรรา ในรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา เขาได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน กรณีไฟไหม้ที่บ้านหลังหนึ่ง จึงรุดไปตรวจสอบว่ามีผู้ที่ติดค้างอยู่ด้านในบ้านหรือไม่ จนเกือบจะคิดว่าไม่หลงเหลือใครแล้ว กระทั่งเหลือบไปเห็นว่ามีสายจูงสุนัขอยู่ในบ้าน
ทางเจ้าหน้าที่จึงรีบเข้าไปสำรวจหาสุนัขในบ้านทันที ก่อนที่จะพบเจ้าสุนัขตัวหนึ่งอยู่หลังประตูรั้วสำหรับสุนัขในห้องนอน เจ้าหน้าที่จึงรีบเปิดประตูรั้วลง และพยายามคว้าตัวมันไว้ แต่มันกลับวิ่งหนีไปตามทางเดินแทน ทางเจ้าหน้าที่รู้สึกสับสนไม่เข้าใจว่าสุนัขจะวิ่งไปไหน แถมยังมีท่าทางแปลก ๆ วิ่งไปพลางหันกลับมามองว่าเขาตามไปหรือไม่
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Aurora Illinois Police Department
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Aurora Illinois Police Department
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Aurora Illinois Police Department
ในขณะนั้นเจ้าหน้าที่ทั้งประหลาดใจและรู้สึกชื่นชม จึงกล่าวชื่นชมเจ้าโอ๊คลีย์ว่า "คุณเป็นเด็กมาก"
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Aurora Illinois Police Department
ความจริงก็คือ โอ๊คลีย์รู้ดีว่าต้องรีบออกจากบ้าน และมันก็รู้ด้วยว่ายังไม่สามารถออกจากบ้านได้หากไม่มีสายจูง มันจึงทำสิ่งที่ต้องทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทางเจ้าหน้าที่จึงประทับใจในความกล้าหาญ และความน่ารักของเจ้าสุนัขตัวนี้มาก
"เราเซอร์ไพรส์แต่ก็ดีใจที่สุนัขตัวนี้ได้รับการเลี้ยงดูและถูกฝึกฝนมาอย่างดี มันทำให้การพาสุนัขไปยังที่ปลอดภัยง่ายขึ้นมาก เมื่อโอ๊คลีย์เดินออกมาเองได้ !" เจ้าหน้าที่ไมเคิล กล่าว
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Aurora Illinois Police Department
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Aurora Illinois Police Department
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Aurora Illinois Police Department
ทางครอบครัวเผยว่า พวกเขารับเลี้ยงโอ๊คลีย์มาจากโครงการช่วยเหลือสัตว์ Players for Pits เมื่อ 4 ปีก่อน ตั้งแต่ตอนที่มันยังเด็ก มันมีนิสัยที่น่ารัก ชอบกอด ชอบอาบแดด นอนกรนและกินเนยถั่ว โอ๊คลีย์เป็นที่รักของทุกคนในครอบครัว พวกเขาจึงรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณทางเจ้าหน้าที่อย่างที่สุดสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก : The Dodo