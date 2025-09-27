แขกลืมทองไว้ใน รร. 2 ปี ใครจะเชื่อเส้นนี้กว่า 3 แสน แต่ทำไมร้านแนะให้แจ้งความ

แขกลืมทองไว้ใน รร. 2 ปี พนง. ไม่รู้ของแท้หรือไม่ เช็กแล้วตาโตมูลค่ากว่า 3 แสน แต่งานนี้ทำไมร้านยังไม่รับหลอม แนะแจ้งความ คนเมนต์สนั่นแจงกฎ รร. กรณีเจอของที่แขกลืมไว้
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0
วันที่ 27 กันยายน 2568 โลกออนไลน์มีการพูดถึงกรณี นะโมบ้านช่างทอง โพสต์คลิปผ่าน TikTok @namobanchangtongdaengso0 เผยให้เห็นลูกค้าคู่หนึ่งที่นำสร้อยเส้นหนึ่งมาให้ทางร้านช่วยตรวจสอบ เพราะไม่มั่นใจว่าเป็นทองคำจริงหรือไม่
จากการสอบถาม ทราบว่าทั้งคู่เป็นพนักงานโรงแรม 5 ดาว ส่วนทองคำนี้เป็นทรัพย์สินที่แขกลืมทิ้งไว้ในห้องพัก โดยแขวนไว้หลังห้องน้ำ ซึ่งคนที่พบก็ได้นำทรัพย์สินดังกล่าวส่งให้ทางโรงแรม ทำการแจ้งเจ้าหน้าที่และติดต่อหาเจ้าของแล้วตามกฎ ซึ่งหากแขกไม่มาติดต่อรับทรัพย์สินดังกล่าวคืน ทรัพย์สินนี้จะตกเป็นของพนักงานโรงแรมที่เจอ
อย่างไรก็ตาม หลังทางโรงแรมประสานให้เจ้าของซึ่งเป็นชาวต่างชาติมารับคืน ก็ยังไม่มีใครมาแสดงตัวเป็นเวลานานถึง 2 ปี ทรัพย์สินจึงตกเป็นของพนักงาน แล้วนำมาให้ทางร้านตรวจสอบในครั้งนี้
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0
ฝ่ายตำรวจเองก็ยอมรับว่าไม่คล่อง ซึ่งหากมีทรัพย์สินสูญหาย ตามกฎเมื่อเจ้าของมาตามก็ต้องคืน แต่อันนี้ไม่รู้ว่าได้ติดต่อแขกจริงหรือไม่ พร้อมมองว่า ไม่มีทางที่คนลืมไว้ เมื่อรู้แล้วจะไม่มาเอาคืน เป็นไปได้ยากมาก
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0
สุดท้ายแล้ว นะโมช่างทอง จึงแนะนำลูกค้ากลุ่มนี้ แม้ว่าทรัพย์สินจะผ่านกระบวนการต่าง ๆ ของโรงแรมมาแล้ว แต่ก็ขอให้นำทองที่เจอไปแจ้งความ ลงบันทึกประจำวันไว้ว่าเป็นทองที่เจอในโรงแรม ทางโรงแรมได้ติดต่อไปยังผู้ที่ลืมไว้แล้ว แต่ก็ยังไม่ได้มาเอาคืน จากนั้นก็รอให้เจ้าของทรัพย์สินมารับ ซึ่งก็จะมีช่วงกำหนดระยะเวลา ตนมองว่าในแง่กฎหมายอาจจะมีข้อแนะนำที่ดี ให้ลองสอบถามร้อยเวรดูได้
ขณะที่ทางพนักงานโรงแรมเองก็ตกลงที่จะไปแจ้งความก่อน ยืนยันในความบริสุทธิ์ใจและพร้อมจะคืนทรัพย์สินให้หากแขกมาติดตาม
ขณะที่จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าทองที่นำมาให้ตรวจสอบนั้นเป็นทองคำแท้ โดยมีมูลค่ารวมกันถึง 344,045 บาท
อย่างไรก็ตาม ในส่วนคอมเมนต์ หลายคนแสดงความกังวลว่าหากนำทองไปแจ้งความแล้ว จะมั่นใจได้อย่างไรว่าทองจะกลับคืนถึงมือเจ้าของ หรือหากเจ้าของไม่มารับคืนจริง ๆ จะยังอยู่ถึงมือพนักงานที่เก็บได้หรือไม่
ขณะเดียวกัน หลายคนที่ทำงานโรงแรมเข้ามาอธิบายว่า เรื่องการพบของแบบนี้เจอได้บ่อย บางครั้งก็เจอเงินแขกเป็นปึกในกระเป๋าสตางค์ มองว่าพนักงานที่นำทองมาน่าจะทำถูกตามกฎโรงแรมแล้ว คือให้ทางโรงแรมเก็บไว้ในช่วงเวลาหนึ่ง หากเลยกำหนดแขกยังไม่มาติดต่อรับคืน ของชิ้นนั้นก็จะเป็นของคนที่เจอ ซึ่งกฎหมายนี้ใช้กันทุกโรงแรม