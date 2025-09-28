แฉนายกเทศมนตรีหญิงญี่ปุ่น เข้าม่านรูดกับลูกน้องกว่า 10 รอบ ยันแค่นั่งคุย คนเชื่อไหม ?

นายกเทศมนตรีหญิง วัย 42 ปี ถูกแฉยับ เข้าม่านรูดกับลูกน้องมากกว่า 10 ครั้ง เจ้าตัวลั่นเข้าโรงแรมจริง แต่ไม่มีอะไรเกินเลย แต่คนจะเชื่อไหม ?
วันที่ 27 กันยายน 2568 เว็บไซต์เจแปนนิวส์ รายงานกรณีอื้อฉาวระดับประเทศของญี่ปุ่น เมื่อ นายกเทศมนตรีของเมืองมาเอบาชิ จังหวัดกุนมะ ถูกนิตยสารรายสัปดาห์แฉเรื่องแอบเข้าโรงแรมม่านรูดกับลูกน้องมากกว่า 10 ครั้ง ทำให้ อากิระ โองาวะ นายกเทศมนตรีหญิงวัย 42 ปี ต้องออกมาแถลงข่าว ปฏิเสธเรื่องการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับลูกน้องชาย แม้จะยอมรับว่ามีการเจอกันที่โรงแรมม่านรูดจริง
โดยระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมา (24 กันยายน) นายกเทศมนตรีหญิง ซึ่งไม่ได้มีสถานะสมรส กล่าวว่า เธอไปทานอาหารที่โรงแรมกับลูกน้องชาย ซึ่งแต่งงานแล้ว อย่างน้อย 10 ครั้ง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน ที่ผ่านมา
แม้บางครั้งจะนำรถหลวงไปใช้ แต่เธออ้างว่าตัวเองเป็นฝ่ายออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ส่วนคนที่เสนอให้ใช้โรงแรม คือลูกน้องชาย
ในเรื่องที่เกิดขึ้น เธอแสดงความเสียใจที่ความประมาทของตนเองนำไปสู่ความเข้าใจผิด แต่ปฏิเสธว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางเพศกับลูกน้อง แม้จะเข้าโรงแรมด้วยกันอย่างน้อย 10 ครั้ง
ระหว่างการตอบคำถามนักข่าว โองาวะ อ้างว่า เธอได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องงานจากลูกน้องรายนี้ รวมถึงเรื่องส่วนตัว โดยยอมรับว่ามีบางเรื่องที่ไม่อาจพูดคุยกับเจ้าหน้าที่คนอื่นได้ เธอจึงสื่อสารกับลูกน้องคนนี้บ่อยที่สุด ซึ่งตอนแรกพวกเธอแค่นัดพบกันตามร้านอาหาร แต่เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและเพื่อให้คุยเรื่องงานกันได้อย่างสบายใจ จึงเลือกไปโรงแรม
สำหรับโองาวะ เป็นทนายความมาก่อนรับตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งจากกระแสข่าวล่าสุดทำให้ภาพลักษณ์ของเธอตกต่ำอย่างมาก โดยมีชาวเมืองวัย 70 ปี แสดงความเห็นว่า "ไม่มีใครเชื่อหรอกว่าเธอไปโรงแรมแล้วไม่ได้ทำอะไรเลย เธอไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากการแสดงความรับผิดชอบ"
ขณะที่ชาวเมืองวัย 63 ปี ที่กล่าวว่า "ฉันเชื่อว่านโยบายของเธอ เช่น มาตรการสนับสนุนการดูแลเด็ก ได้รับการยกย่องอย่างสูง แต่นี่มันน่าเสียใจและน่าตกใจมาก"
ท่ามกลางการจับตาว่า โองาวะ จะลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบหรือไม่ พบว่าในการประชุมลับกับสมาชิกสภาเทศบาลเมือง เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (26 กันยายน) เธอกล่าวว่า "ฉันจะไตร่ตรองถึงการกระทำของฉันอย่างถี่ถ้วน และมุ่งมั่นที่จะทำงานให้หนักขึ้นกว่าเดิม เพื่อชาวเมืองมาเอบาชิ"
