แฉนายกเทศมนตรีหญิงญี่ปุ่น เข้าม่านรูดกับลูกน้องกว่า 10 รอบ ยันแค่นั่งคุย คนเชื่อไหม ?

|


          นายกเทศมนตรีหญิง วัย 42 ปี ถูกแฉยับ เข้าม่านรูดกับลูกน้องมากกว่า 10 ครั้ง เจ้าตัวลั่นเข้าโรงแรมจริง แต่ไม่มีอะไรเกินเลย แต่คนจะเชื่อไหม ? 


          วันที่ 27 กันยายน 2568 เว็บไซต์เจแปนนิวส์ รายงานกรณีอื้อฉาวระดับประเทศของญี่ปุ่น เมื่อ นายกเทศมนตรีของเมืองมาเอบาชิ จังหวัดกุนมะ ถูกนิตยสารรายสัปดาห์แฉเรื่องแอบเข้าโรงแรมม่านรูดกับลูกน้องมากกว่า 10 ครั้ง ทำให้ อากิระ โองาวะ นายกเทศมนตรีหญิงวัย 42 ปี ต้องออกมาแถลงข่าว ปฏิเสธเรื่องการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับลูกน้องชาย แม้จะยอมรับว่ามีการเจอกันที่โรงแรมม่านรูดจริง

          โดยระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมา (24 กันยายน) นายกเทศมนตรีหญิง ซึ่งไม่ได้มีสถานะสมรส กล่าวว่า เธอไปทานอาหารที่โรงแรมกับลูกน้องชาย ซึ่งแต่งงานแล้ว อย่างน้อย 10 ครั้ง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน ที่ผ่านมา

          แม้บางครั้งจะนำรถหลวงไปใช้ แต่เธออ้างว่าตัวเองเป็นฝ่ายออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ส่วนคนที่เสนอให้ใช้โรงแรม คือลูกน้องชาย

          ในเรื่องที่เกิดขึ้น เธอแสดงความเสียใจที่ความประมาทของตนเองนำไปสู่ความเข้าใจผิด แต่ปฏิเสธว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางเพศกับลูกน้อง แม้จะเข้าโรงแรมด้วยกันอย่างน้อย 10 ครั้ง 


          ระหว่างการตอบคำถามนักข่าว โองาวะ อ้างว่า เธอได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องงานจากลูกน้องรายนี้ รวมถึงเรื่องส่วนตัว โดยยอมรับว่ามีบางเรื่องที่ไม่อาจพูดคุยกับเจ้าหน้าที่คนอื่นได้ เธอจึงสื่อสารกับลูกน้องคนนี้บ่อยที่สุด ซึ่งตอนแรกพวกเธอแค่นัดพบกันตามร้านอาหาร แต่เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและเพื่อให้คุยเรื่องงานกันได้อย่างสบายใจ จึงเลือกไปโรงแรม

          สำหรับโองาวะ เป็นทนายความมาก่อนรับตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งจากกระแสข่าวล่าสุดทำให้ภาพลักษณ์ของเธอตกต่ำอย่างมาก โดยมีชาวเมืองวัย 70 ปี แสดงความเห็นว่า "ไม่มีใครเชื่อหรอกว่าเธอไปโรงแรมแล้วไม่ได้ทำอะไรเลย เธอไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากการแสดงความรับผิดชอบ"

          ขณะที่ชาวเมืองวัย 63 ปี ที่กล่าวว่า "ฉันเชื่อว่านโยบายของเธอ เช่น มาตรการสนับสนุนการดูแลเด็ก ได้รับการยกย่องอย่างสูง แต่นี่มันน่าเสียใจและน่าตกใจมาก"

          ท่ามกลางการจับตาว่า โองาวะ จะลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบหรือไม่ พบว่าในการประชุมลับกับสมาชิกสภาเทศบาลเมือง เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (26 กันยายน) เธอกล่าวว่า "ฉันจะไตร่ตรองถึงการกระทำของฉันอย่างถี่ถ้วน และมุ่งมั่นที่จะทำงานให้หนักขึ้นกว่าเดิม เพื่อชาวเมืองมาเอบาชิ"

ขอบคุณข้อมูลจาก Japan News, The Chosun Daily 
 

แฉนายกเทศมนตรีหญิงญี่ปุ่น เข้าม่านรูดกับลูกน้องกว่า 10 รอบ ยันแค่นั่งคุย คนเชื่อไหม ? อัปเดตล่าสุด 28 กันยายน 2568 เวลา 11:24
