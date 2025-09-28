HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ทัวร์ลง ร้านดังอยุธยา ซัดกันวุ่นกับลูกค้า-ขับชนใส่รถ แอดมินไม่จบไล่เถียงชาวเน็ตรัว ๆ

  
           ควันหลง เหตุร้านดังอยุธยาวิวาทลูกค้า ขับรถพุ่งชนต่อหน้าตำรวจ เจ้าของร้านโต้เดือดทุกคอมเมนต์ ลั่นคนแก่ปากดี ต้องยอมคนมารยาทแย่ด้วยเหรอ ?
ทัวร์ลง ร้านดังอยุธยา ซัดกันวุ่นกับลูกค้า-ขับชนใส่รถ

           จากเหตุการณ์เดือด หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งใน จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อเจ้าของร้านมีปากเสียงกับกลุ่มลูกค้า บานปลายจนถึงขั้นชกต่อย ต่อมาฝั่งร้านอาหารขับรถกระบะพุ่งชนรถลูกค้าหลายครั้ง ท่ามกลางสายตาของเจ้าหน้าที่และผู้คนที่อยู่ในที่เกิดเหตุ

           เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 27 กันยายน 2568 เจ้าของร้านโพสต์คลิปพร้อมข้อความโต้กลับว่า ครอบครัวของตนถูกทำร้ายก่อน และถามกลับสังคมว่า ใครจะยอมยืนดูคนในครอบครัวโดนทำร้าย โดยระบุว่าการกระทำที่หลายคนเห็นนั้นมีเหตุจูงใจมาก่อนหน้านี้ ไม่ใช่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยไร้เหตุผล

ทัวร์ลง ร้านดังอยุธยา ซัดกันวุ่นกับลูกค้า-ขับชนใส่รถ

ทัวร์ลง ร้านดังอยุธยา ซัดกันวุ่นกับลูกค้า-ขับชนใส่รถ

           อย่างไรก็ตาม กระแสในโลกออนไลน์ตีกลับอย่างหนัก หลายเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า ร้านกระทำที่เกินกว่าเหตุ ลูกค้าบางคนยังมีเด็กเล็กอยู่ในรถ แต่เจ้าของร้านกลับขับรถชนซ้ำจนเสี่ยงอันตราย บางความเห็นถึงขั้นมองว่าเข้าข่ายพยายามฆ่า รวมทั้งไม่ควรจะไปทำร้ายคนแก่ขนาดนั้น

ทัวร์ลง ร้านดังอยุธยา ซัดกันวุ่นกับลูกค้า-ขับชนใส่รถ

ทัวร์ลง ร้านดังอยุธยา ซัดกันวุ่นกับลูกค้า-ขับชนใส่รถ

           ปรากฏว่า เจ้าของร้านคอมเมนต์ตอบ เช่น คนแก่ปากดีอยู่นะครับ ใครไม่อยู่ในเหตุการณ์ก็ไม่รู้หรอกครับ, ทำไมจะทะเลาะไม่ได้ ร้านต้องเป็นฝ่ายยืนให้โดนต่อยอย่างเดียว ป้องกันตัวไม่ได้เหรอครับ, ไว้ถ้าโดนกับญาติของคุณเองจะเข้าใจครับ, รู้ไหมครับ คนแก่จะไปนัวร์กันต่อที่โรงพยาบาลนั่นแหละ คนแก่ ๆ นี่แหละเป็นคนเริ่ม, อะไรนะ? ให้ลูกค้าปากดีได้อย่างเดียว จะต่อย จะทุบ จะด่าอะไรก็ได้เหรอครับ ผมว่ามันคนละเรื่องกัน, ต้องยอมคนที่มีมารยาทแย่ ๆ ใส่มาก่อนเหรอครับ

           จากพฤติกรรมในโซเชียลของแอดมินร้าน ทำให้ผู้คนในโลกออนไลน์จำนวนไม่น้อย ต่างรู้สึกไม่สบายใจ โดยตอนนี้ใครถูกใครผิดไม่ใช่ประเด็นแล้ว แต่หลังจากเกิดเรื่องที่เป็นภาพความรุนแรง ร้านกลับไม่ได้รู้สึกว่าได้ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม ซ้ำยังพยายามตอบโต้ไม่หยุด จนทำให้เกิดภาพลบในเซเชียลเพิ่มเติมไปอีก 

ทัวร์ลง ร้านดังอยุธยา ซัดกันวุ่นกับลูกค้า-ขับชนใส่รถ

ทัวร์ลง ร้านดังอยุธยา ซัดกันวุ่นกับลูกค้า-ขับชนใส่รถ

ทัวร์ลง ร้านดังอยุธยา ซัดกันวุ่นกับลูกค้า-ขับชนใส่รถ

ทัวร์ลง ร้านดังอยุธยา ซัดกันวุ่นกับลูกค้า-ขับชนใส่รถ

ทัวร์ลง ร้านดังอยุธยา ซัดกันวุ่นกับลูกค้า-ขับชนใส่รถ

ทัวร์ลง ร้านดังอยุธยา ซัดกันวุ่นกับลูกค้า-ขับชนใส่รถ

ทัวร์ลง ร้านดังอยุธยา ซัดกันวุ่นกับลูกค้า-ขับชนใส่รถ

ทัวร์ลง ร้านดังอยุธยา ซัดกันวุ่นกับลูกค้า-ขับชนใส่รถ

ทัวร์ลง ร้านดังอยุธยา ซัดกันวุ่นกับลูกค้า-ขับชนใส่รถ

ทัวร์ลง ร้านดังอยุธยา ซัดกันวุ่นกับลูกค้า-ขับชนใส่รถ

ทัวร์ลง ร้านดังอยุธยา ซัดกันวุ่นกับลูกค้า-ขับชนใส่รถ

ทัวร์ลง ร้านดังอยุธยา ซัดกันวุ่นกับลูกค้า-ขับชนใส่รถ




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทัวร์ลง ร้านดังอยุธยา ซัดกันวุ่นกับลูกค้า-ขับชนใส่รถ แอดมินไม่จบไล่เถียงชาวเน็ตรัว ๆ อัปเดตล่าสุด 28 กันยายน 2568 เวลา 14:56:52 1,798 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ปู มัณฑนา ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ถนนทรุดหน้าวชิรพยาบาล ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย