ทัวร์ลง ร้านดังอยุธยา ซัดกันวุ่นกับลูกค้า-ขับชนใส่รถ แอดมินไม่จบไล่เถียงชาวเน็ตรัว ๆ

ควันหลง เหตุร้านดังอยุธยาวิวาทลูกค้า ขับรถพุ่งชนต่อหน้าตำรวจ เจ้าของร้านโต้เดือดทุกคอมเมนต์ ลั่นคนแก่ปากดี ต้องยอมคนมารยาทแย่ด้วยเหรอ ?
จากเหตุการณ์เดือด หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งใน จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อเจ้าของร้านมีปากเสียงกับกลุ่มลูกค้า บานปลายจนถึงขั้นชกต่อย ต่อมาฝั่งร้านอาหารขับรถกระบะพุ่งชนรถลูกค้าหลายครั้ง ท่ามกลางสายตาของเจ้าหน้าที่และผู้คนที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 27 กันยายน 2568 เจ้าของร้านโพสต์คลิปพร้อมข้อความโต้กลับว่า ครอบครัวของตนถูกทำร้ายก่อน และถามกลับสังคมว่า ใครจะยอมยืนดูคนในครอบครัวโดนทำร้าย โดยระบุว่าการกระทำที่หลายคนเห็นนั้นมีเหตุจูงใจมาก่อนหน้านี้ ไม่ใช่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยไร้เหตุผล
ปรากฏว่า เจ้าของร้านคอมเมนต์ตอบ เช่น คนแก่ปากดีอยู่นะครับ ใครไม่อยู่ในเหตุการณ์ก็ไม่รู้หรอกครับ, ทำไมจะทะเลาะไม่ได้ ร้านต้องเป็นฝ่ายยืนให้โดนต่อยอย่างเดียว ป้องกันตัวไม่ได้เหรอครับ, ไว้ถ้าโดนกับญาติของคุณเองจะเข้าใจครับ, รู้ไหมครับ คนแก่จะไปนัวร์กันต่อที่โรงพยาบาลนั่นแหละ คนแก่ ๆ นี่แหละเป็นคนเริ่ม, อะไรนะ? ให้ลูกค้าปากดีได้อย่างเดียว จะต่อย จะทุบ จะด่าอะไรก็ได้เหรอครับ ผมว่ามันคนละเรื่องกัน, ต้องยอมคนที่มีมารยาทแย่ ๆ ใส่มาก่อนเหรอครับ
จากพฤติกรรมในโซเชียลของแอดมินร้าน ทำให้ผู้คนในโลกออนไลน์จำนวนไม่น้อย ต่างรู้สึกไม่สบายใจ โดยตอนนี้ใครถูกใครผิดไม่ใช่ประเด็นแล้ว แต่หลังจากเกิดเรื่องที่เป็นภาพความรุนแรง ร้านกลับไม่ได้รู้สึกว่าได้ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม ซ้ำยังพยายามตอบโต้ไม่หยุด จนทำให้เกิดภาพลบในเซเชียลเพิ่มเติมไปอีก