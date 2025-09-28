HILIGHT
เปิดปม สาวโดนรุมตบ 20 ต่อ 1 สลบยังปลุกมายำต่อ ชี้เรื่องหึงหวง จี้เอาผิดถึงที่สุด


          สาวถูกแก๊งวัยรุ่นหญิงรุมตบ 20 ต่อ 1 จนสลบ ครอบครัวเผยปมเหตุจากความหึงหวง ลั่นเดินหน้าเอาผิดทุกคน 

ทำร้ายร่างกาย
ภาพจาก ขันข่าวเช้าตรู่เสาร์-อาทิตย์

          จากกรณีเหตุการณ์หญิงสาวถูกรุมทำร้ายกลางบึงหนองโคตร ต.บ้านเป็ด จ.ขอนแก่น โดยถูกทำร้ายจนสลบ แต่ยังถูกปลุกขึ้นมาตบซ้ำ สภาพร่างกายยับเยิน ฟันหัก เลือดกบปาก ขณะที่พลเมืองดีเผย หากน้องไม่วิ่งมาขอความช่วยเหลือ อาจถึงขั้นเสียชีวิต ชาวเน็ตต่างวิจารณ์เดือด เรียกร้องให้ตามล่าคนร้ายมาลงโทษตามกฎหมาย 

          
          วันที่ 28 กันยายน 2568 รายการ ขันข่าวเช้าตรู่เสาร์-อาทิตย์ ช่อง 3 รายงานว่าจากการสอบถาม นายสมชาย พ่อของน้องแอ้ม หญิงผู้บาดเจ็บ เล่าว่า ลูกสาวถูกทำร้ายเกือบ 20 คน ฟันหน้าหัก 2 ซี่ สาเหตุมาจากความหึงหวง ผู้ชายอีกฝ่ายมาคุยกับลูกสาว โดยลูกสาวไม่รู้ว่าผู้ชายมีแฟนอยู่แล้ว ยืนยันว่าไม่ได้ไปยุ่งกับผู้ชายคนนั้น
          
          คืนเกิดเหตุ ลูกสาวขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งเพื่อน แต่อีกฝ่ายผ่านมาเจอพอดี จึงขี่รถตามแล้วรุมทำร้าย ลูกจำหน้าคนทำได้ทุกคน โดยคนที่ทำร้ายหนักที่สุดชื่อว่า มุก คือคนที่ใส่ชุดนอนสีชมพูในคลิป ครอบครัวอยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุด ขณะนี้ก็กำลังเดินทางจากชลบุรีไปหาลูกสาวเพื่อเข้าแจ้งความ 
          

          เจ้าของร้านในจุดเกิดเหตุ เล่าว่า น้องผู้บาดเจ็บวิ่งร้องไห้มาขอความช่วยเหลือ เลือดเต็มปากเต็มตัว ตนเห็นแล้วตกใจมาก จากนั้นมีกลุ่มคู่กรณีเป็นผู้หญิง 3 คนวิ่งตามมาโวยวายให้น้องออกไป ตนจึงบอกให้ใจเย็นและค่อย ๆ คุยกัน แต่น้องผู้บาดเจ็บก็ย้ำว่า ช่วยด้วย หนูไม่ไหวแล้ว ก่อนที่กลุ่มวัยรุ่นจะออกจากร้านไปขึ้นรถ ตนจึงรีบเรียกกู้ภัยและตำรวจมาช่วยเหลือ
          
          ด้าน สภ.บ้านเป็ด จ.ขอนแก่น บอกว่า คดีนี้ไม่ยากในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุ เพราะมีหลักฐานเป็นคลิป และทั้งสองฝ่ายก็น่าจะรู้จักกันดี คาดว่าจะสามารถติดตามตัวได้อย่างรวดเร็ว หลังผู้บาดเจ็บเข้าแจ้งความกับตำรวจ
          
          นอกจากนี้ ผู้ที่โพสต์คลิปของน้องผู้บาดเจ็บ ยังอัปเดตข้อมูลว่า ขณะนี้คนในแก๊งรุมตบได้เข้ามอบตัวกับตำรวจแล้ว 1 คน ส่วนที่เหลือยังหลบหนี ในส่วนอาการบาดเจ็บ คาดว่าน่าจะมีกระดูกบริเวณใบหน้าที่หัก ส่วนซี่โครงยังไม่มั่นใจ ตอนนี้หมอยังให้งดข้าวหรือการกินของที่ต้องเคี้ยวไปก่อน 

