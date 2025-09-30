HILIGHT
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ลงพื้นที่น้ำท่วม แต่จังหวะภาพมันเข้าทาง ชาวเน็ตหยิบไปสร้างมีมเพียบ

          เพจสำนักงานเขตบางนา โพสต์ภาพ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ลงพื้นที่น้ำท่วม แต่แคปติดชอตพีค ทำชาวเน็ตแห่สร้างมีมกันไม่แผ่ว
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก สำนักงานเขตบางนา

          เรียกว่าเป็นช่วงที่มีเรื่องราวให้ต้องจัดการดูแลความทุกข์สุขให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ต้องรับมือกับน้ำท่วมบางจุดซึ่งเกิดจากฝนถล่มหนัก ซึ่งทางผู้ว่าฯ ก็ไม่รอช้ารีบลงพื้นที่ติดตามปัญหาอย่างเร่งด่วน

            ล่าสุด (28 กันยายน 2568) สำนักงานเขตบางนา แคปภาพบางช่วงของไลฟ์ที่ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำท่วมย่านอุดมสุข แต่รูปดังกล่าวเป็นจังหวะที่ ชัชชาติ กำลังยื่นมือเข้ามาจะหยิบมือถือที่กำลังไลฟ์อยู่พอดี

            ปรากฏว่า ภาพดังกล่าวถูกแชร์ออกไปกว่า 2.9 พันครั้ง อย่างไรก็ดี ดูเหมือนสิ่งที่ได้รับความสนใจกลับไม่ใช่เรื่องน้ำท่วม แต่ภาพนี้กลายเป็นมีมใหม่ ต่อยอดจากเรื่องราวที่ชาวเน็ตที่คอยหาโมเมนต์พีค ๆ มาสนับสนุนฉายาของ ชัชชาติ ที่ถูกยกว่าเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก สำนักงานเขตบางนา

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก สำนักงานเขตบางนา

          งานนี้ชาวเน็ตต่างแชร์ไอเดียสุดพีคสำหรับภาพนี้ของ ชัชชาติ ไม่วาจะเป็นนำไปตัดต่อเป็นบทบาทดังจากการ์ตูนหรือภาพยนตร์ หรือคอมเมนต์สุดฮาอีกเพียบ ยกตัวอย่างเช่น

            "Moment before disaster"
            "คุณได้เริ่ม Boss fight"
            "มึงจะไปไหน" ahh bro"
            "ถ้าท่านถือกล้องแบบตรงๆกล้องอาจพังได้เลยต้องถือกล้องผ่านมวลอากาศเพื่อเพิ่มแรงต้านทานไม่ให้กล้องพัง"
            "ชัชชาติมา จับมือหน่อย"
            "ปล่อยผมเถอะครับอาจารย์"
            "ภาพสุดท้ายของคนถ่าย "

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ

ขอบคุณภาพจาก : เฟซบุ๊ก สำนักงานเขตบางนา

