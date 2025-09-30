หลอน คนเร่ร่อนเก็บโทรศัพท์ได้ คืนเจ้าของช็อก เอาไปถ่ายโครงกระดูก ศพในอาคารร้าง

หลอนจัด คนเร่ร่อนเก็บโทรศัพท์ได้ เปิดเจอภาพช็อก เอาไปถ่ายโครงกระดูกมา สภาพเหมือนจุดเกิดเหตุ ล่าสุด กัน จอมพลัง - เจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบแล้ว
เป็นกรณีฮือฮาสุดหลอน เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาเปิดเผย เรื่องที่มีคนเก็บโทรศัพท์ของตัวเองได้ แต่เมื่อเปิดโทรศัพท์ดูกลับต้องช็อก เมื่อพบว่าโทรศัพท์ของตนถูกนำไปถ่ายภาพซึ่งมีลักษณะเหมือนที่เกิดเหตุ โดยมีศพที่อยู่ในสภาพเหลือแค่โครงกระดูกอยู่ภายในอาคารร้าง
โดยผู้โพสต์ระบุว่า เรื่องคือว่าเมื่อเช้ามืดผมได้ทำโทรศัพท์ตกหายตรงข้ามทางเข้าซอยแจ้งวัฒนะ 14 พอตอนเช้าผมได้โทร. ติดต่อกลับไปขอคืน ผมก็ได้ขับรถไปรับแถว ๆ ร้านสะดวกซื้อ ได้เจอกับคนที่เก็บโทรศัพท์ไปครับ เขาเหมือนเป็นคนสติไม่ดีครับ พอผมกลับมาถึงบ้านเปิดโทรศัพท์ดูก็เจอรูปนี้ครับ เหมือนว่าเขาเอาไปถ่ายที่เกิดเหตุมา อย่างไรฝากช่วยประสานตามตำรวจหรือกู้ภัยไปเช็กตามตึกร้าง พิกัดที่ผมส่งรูปไปหน่อยนะครับ เผื่อเขาอยากกลับบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kung Nattapon Kff
ล่าสุด (30 กันยายน 2568) กัน จอมพลัง เผยผ่านเพจ กันจอมพลัง ช่วยสู้ ระบุว่า "มีหญิงทักมาขอให้ผมช่วย เธอทำโทรศัพท์หาย แต่มีคนเร่ร่อนเอามือถือมาคืนเธอ พอหญิงเปิดมือถือ กลับเจอภาพโครงกระดูก เนื้อเปื่อย ในมือถือ ผมจึงให้ทีมงานออกตามหาร่างในภาพ ตอนนี้เจอร่างแล้ว"
ขณะที่ทาง กัน จอมพลัง อยู่ระหว่างเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ด้านเพจ ข่าวคนนนท์ รายงานว่าในช่วงเย็นที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กันจอมพลัง ช่วยสู้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กันจอมพลัง ช่วยสู้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กันจอมพลัง ช่วยสู้