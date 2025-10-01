HILIGHT
เปิดสาเหตุ ไลน์ล่ม ล่าสุดแก้ไขแล้ว แนะหากเจอปัญหา เข้า Line OA ไม่ได้ ให้ทำขั้นตอนนี้

           เปิดสาเหตุ ไลน์ล่ม ด้านเพจทางการเผยแก้ไขระบบแล้ว แนะผู้ใช้ LINE Official Account หากยังเข้าไม่ได้ ทำตามช่องทางนี้

วิธีแก้ ไลน์ OA ล่ม

           จากกรณีเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 30 กันยายน 2568 มีผู้ใช้ Line OA แจ้งปัญหาว่า ระบบล่ม ส่งผลให้ไม่สามารถตอบคำถามของลูกค้าได้ โดยบางคน มีการโพสต์หน้า ไลน์ OA ที่ขึ้นข้อความว่า "502 Bad Gateway"  และ "ไม่สามารถใช้ฟีเจอร์แชตได้ เนื่องจากกำลังบำรุงรักษาระบบ" นั้น

           เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 30 กันยายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก LINE for Business ชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ ระบุว่า "เนื่องจากช่วงเวลา 14.00 น. (วันที่ 30 กันยายน 2568) ระบบจัดการบัญชี LINE Official Account เกิดความขัดข้องจากการใช้งานเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ใช้งานบางท่านไม่สามารถเข้าใช้งาน หรือเกิดความล่าช้าในการใช้งานได้ ทีมงานของ LINE กำลังดำเนินการตรวจสอบพร้อมเร่งแก้ไขอย่างเร็วที่สุด 

วิธีแก้ ไลน์ OA ล่ม

           ต่อมา เวลา 21.40 น. เพจเฟซบุ๊ก LINE for Business เผยว่า อัปเดตการแก้ไขปัญหาระบบจัดการบัญชี LINE Official Account ทีมงาน LINE ประเทศไทยขอเรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ขณะนี้ระบบจัดการบัญชี LINE Official Account ซึ่งประสบปัญหาขัดข้องตั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2568 ได้รับการแก้ไข และสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว

วิธีแก้ ไลน์ OA ล่ม

           ทีมงานต้องขออภัยเป็นอย่างสูงต่อความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณผู้ใช้งานทุกท่านที่ให้ความเข้าใจและอดทนรอระหว่างที่ทีมงานดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้ LINE จะปรับปรุงพัฒนาระบบให้มีเสถียรภาพและรองรับการใช้งานให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

           หากท่านใดยังคงประสบปัญหาในการเข้าใช้งานระบบจัดการบัญชี LINE Official Account กรุณาติดต่อ contact.line.me หรือ LINE for Business Call Center โทร 02-023-9999

           ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนจากทุกท่านเสมอมา



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
