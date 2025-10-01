HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ไวรัล 3 ล้าน เซอร์ไพรส์หาน้องสาวหลังเพิ่งกลับจากอังกฤษ ดูแค่สาขารู้เลยทำไมคนแรก

 
          พี่สาวเพิ่งกลับจากอังกฤษ เซอร์ไพรส์หาน้องสาวที่ทำงานอยู่เซเว่น อีเลฟเว่น ทันทีที่เจอกลายเป็นไวรัล 3 ล้านครั้ง พร้อมเผยสาเหตุ ทำไมถึงมาหาได้ไว รู้สาขาแล้วรู้เลย

งเซอร์ไพรส์
ภาพจาก TikTok @jom6063

          วันที่ 1 ตุลาคม 2568 TikTok @jom6063 มีการลงคลิปหญิงรายหนึ่งที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศอังกฤษแบบเงียบ ๆ ไม่ให้ใครรู้ พร้อมกับแอบไปเซอร์ไพรส์หาน้องสาวเป็นคนแรกถึงเซเว่น อีเลฟเว่น ที่ทำงานของน้อง

          ทันทีที่พี่สาวเดินเข้าประตูไป น้องสาวที่กำลังทำงานที่เคาน์เตอร์ เมื่อได้เห็นพี่สาวก็ร้อง "เฮ้ย" ดังลั่น พร้อมกับยืนแน่นิ่งด้วยความตกใจ สักพักหนึ่งได้สติก็รีบออกมาจากเคาน์เตอร์มาหาพี่สาว เข้ามาสวมกอด กลายเป็นภาพที่น่ารัก จนคลิปนี้มีคนดูเกือบ 3 ล้านครั้ง

งเซอร์ไพรส์
ภาพจาก TikTok @jom6063

งเซอร์ไพรส์
ภาพจาก TikTok @jom6063

งเซอร์ไพรส์
ภาพจาก TikTok @jom6063

          ชาวเน็ตที่ได้ดูคลิปต่างเอ็นดู คุณจ๋าย พนักงานเซเว่นคนดังกล่าว ตัวเล็ก วิ่งดุ๊กดิ๊กมาหาพี่สาว น่ารักมาก ๆ ส่วนสาเหตุที่สามารถมาหาน้องสาวได้คนแรก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ ทำงานอยู่ที่สนามบิน

เซอร์ไพรส์


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไวรัล 3 ล้าน เซอร์ไพรส์หาน้องสาวหลังเพิ่งกลับจากอังกฤษ ดูแค่สาขารู้เลยทำไมคนแรก อัปเดตล่าสุด 1 ตุลาคม 2568 เวลา 15:49:35 8,334 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ปู มัณฑนา ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ถนนทรุดหน้าวชิรพยาบาล ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย