ไวรัล 3 ล้าน เซอร์ไพรส์หาน้องสาวหลังเพิ่งกลับจากอังกฤษ ดูแค่สาขารู้เลยทำไมคนแรก

พี่สาวเพิ่งกลับจากอังกฤษ เซอร์ไพรส์หาน้องสาวที่ทำงานอยู่เซเว่น อีเลฟเว่น ทันทีที่เจอกลายเป็นไวรัล 3 ล้านครั้ง พร้อมเผยสาเหตุ ทำไมถึงมาหาได้ไว รู้สาขาแล้วรู้เลย
วันที่ 1 ตุลาคม 2568 TikTok @jom6063 มีการลงคลิปหญิงรายหนึ่งที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศอังกฤษแบบเงียบ ๆ ไม่ให้ใครรู้ พร้อมกับแอบไปเซอร์ไพรส์หาน้องสาวเป็นคนแรกถึงเซเว่น อีเลฟเว่น ที่ทำงานของน้อง
ภาพจาก TikTok @jom6063
ภาพจาก TikTok @jom6063
ทันทีที่พี่สาวเดินเข้าประตูไป น้องสาวที่กำลังทำงานที่เคาน์เตอร์ เมื่อได้เห็นพี่สาวก็ร้อง "เฮ้ย" ดังลั่น พร้อมกับยืนแน่นิ่งด้วยความตกใจ สักพักหนึ่งได้สติก็รีบออกมาจากเคาน์เตอร์มาหาพี่สาว เข้ามาสวมกอด กลายเป็นภาพที่น่ารัก จนคลิปนี้มีคนดูเกือบ 3 ล้านครั้ง
ภาพจาก TikTok @jom6063
ภาพจาก TikTok @jom6063
ภาพจาก TikTok @jom6063