HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

แม่มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 ห่วงลูกสาว ต้องมาประกวดที่ไทย คนเอ๊ะนามสกุลสุดคุ้น

           แม่มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 ห่วงความปลอดภัยลูกสาว หลังต้องมาประกวดมิสยูนิเวิร์สที่ไทย โอดไทยโหดร้ายยิ่งกว่าที่เคย ส่วนลูกทำสปาสบายใจ พบนามสกุลคุ้น ๆ 


ไท เนียรี โสเจียตา มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025
ภาพจาก Instagram fi.yata

           ใกล้เข้ามาทุกขณะสำหรับการประกวด Miss Universe 2025 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศไทย ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2568 ในช่วงนี้ตัวแทนสาวงามจากแต่ละประเทศต่างก็อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่ 

           อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ทำให้แม่ของ ไท เนียรี โสเจียตา (Thai Neary Socheata) หรือ ฟิยาตา (Fiyata) มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 ออกมาแสดงความกังวล เป็นห่วงความปลอดภัยของลูกสาวซึ่งจะต้องมาประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2025 ที่ประเทศไทย 

ไท เนียรี โสเจียตา มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025
ภาพจาก Instagram fi.yata

ไท เนียรี โสเจียตา มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025
ภาพจาก Instagram fi.yata

           โดยเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Kampuchea Thmey Daily สื่อกัมพูชา รายงานว่า นางงิน มันยา แม่ของฟิยาตา กล่าวเปิดใจหัวอกคนเป็นแม่ ระบุว่า "ตอนนี้ไทยยิ่งโหดร้ายมากขึ้น ทำให้ฉันเป็นห่วงความปลอดของลูกสาว ที่้ต้องมาประกวดที่ไทยเพียงลำพัง"

ไท เนียรี โสเจียตา มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025
ภาพจาก Instagram fi.yata

           สื่อดังกล่าว อ้างว่าความกังวลดังกล่าวสืบเนื่องจากการได้เห็นพฤติกรรมที่คนไทยเหยียดแรงงานกัมพูชาในอดีต โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่กองทัพไทยรุกรานกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง 

ไท เนียรี โสเจียตา มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025
ภาพจาก Instagram fi.yata

ไท เนียรี โสเจียตา มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025
ภาพจาก Instagram fi.yata
 
           อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ผู้เป็นแม่แสดงความความกังวล แต่ฟิยาตากลับไม่ได้แสดงท่าทีอะไร แถมล่าสุด (30 กันยายน) ยังลงสตอรี่อินสตาแกรม ไปทำเล็บ สปาเท้าอย่างสบายใจ 

           ขณะที่ชาวไทยต่างสะดุดตากับนามสกุลของ ไท เนียรี โสเจียตา ที่เหมือนกับ พลโทหญิง มาลี โสเจียตา โฆษกหญิงแห่งกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ซึ่งบางคนมองว่าน่าจะเป็นญาติกัน  

ไท เนียรี โสเจียตา มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025
ภาพจาก Instagram fi.yata

ไท เนียรี โสเจียตา มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025
ภาพจาก Instagram fi.yata

ไท เนียรี โสเจียตา มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025
ภาพจาก Instagram fi.yata

ขอบคุณข้อมูลจาก Kampuchea Thmey Daily 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แม่มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 ห่วงลูกสาว ต้องมาประกวดที่ไทย คนเอ๊ะนามสกุลสุดคุ้น โพสต์เมื่อ 1 ตุลาคม 2568 เวลา 15:54:28 3,009 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ปู มัณฑนา ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ถนนทรุดหน้าวชิรพยาบาล ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย