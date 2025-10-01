แม่มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 ห่วงลูกสาว ต้องมาประกวดที่ไทย คนเอ๊ะนามสกุลสุดคุ้น

แม่มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 ห่วงความปลอดภัยลูกสาว หลังต้องมาประกวดมิสยูนิเวิร์สที่ไทย โอดไทยโหดร้ายยิ่งกว่าที่เคย ส่วนลูกทำสปาสบายใจ พบนามสกุลคุ้น ๆ
ภาพจาก Instagram fi.yata
ใกล้เข้ามาทุกขณะสำหรับการประกวด Miss Universe 2025 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศไทย ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2568 ในช่วงนี้ตัวแทนสาวงามจากแต่ละประเทศต่างก็อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่
อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ทำให้แม่ของ ไท เนียรี โสเจียตา (Thai Neary Socheata) หรือ ฟิยาตา (Fiyata) มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 ออกมาแสดงความกังวล เป็นห่วงความปลอดภัยของลูกสาวซึ่งจะต้องมาประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2025 ที่ประเทศไทย
โดยเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Kampuchea Thmey Daily สื่อกัมพูชา รายงานว่า นางงิน มันยา แม่ของฟิยาตา กล่าวเปิดใจหัวอกคนเป็นแม่ ระบุว่า "ตอนนี้ไทยยิ่งโหดร้ายมากขึ้น ทำให้ฉันเป็นห่วงความปลอดของลูกสาว ที่้ต้องมาประกวดที่ไทยเพียงลำพัง"
สื่อดังกล่าว อ้างว่าความกังวลดังกล่าวสืบเนื่องจากการได้เห็นพฤติกรรมที่คนไทยเหยียดแรงงานกัมพูชาในอดีต โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่กองทัพไทยรุกรานกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ผู้เป็นแม่แสดงความความกังวล แต่ฟิยาตากลับไม่ได้แสดงท่าทีอะไร แถมล่าสุด (30 กันยายน) ยังลงสตอรี่อินสตาแกรม ไปทำเล็บ สปาเท้าอย่างสบายใจ
ขณะที่ชาวไทยต่างสะดุดตากับนามสกุลของ ไท เนียรี โสเจียตา ที่เหมือนกับ พลโทหญิง มาลี โสเจียตา โฆษกหญิงแห่งกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ซึ่งบางคนมองว่าน่าจะเป็นญาติกัน
ขอบคุณข้อมูลจาก Kampuchea Thmey Daily