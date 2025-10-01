HILIGHT
ขี่มอเตอร์ไซค์ กำลังจะคิดแซงซ้ายรถบรรทุก เจอคำคมเตือนใจทำเอาต้องถอยทันที

          ขี่มอเตอร์ไซค์ กำลังจะคิดแซงรถบรรทุก กลับเจอคำคมเตือนใจที่ล้อ ทำเอาแซงไม่ลงทันที ยอมชะลอปล่อยให้ไปก่อนก็ได้

ขี่มอเตอร์ไซค์ กำลังจะคิดแซงซ้ายรถบรรทุก
ภาพจาก TikTok @qi.topserver99999

          การขับรถบนถนน เวลาที่เร่งรีบ ทางเลือกหนึ่งที่คนมักจะใช้กันคือ การแซงรถคันข้างหน้า ซึ่งการแซงแต่ละครั้งก็ต้องดูให้ดีก่อน ถ้าหากแซงแล้วไม่ดูตามาตาเรือ อาจเกิดอุบัติเหตุได้

ขี่มอเตอร์ไซค์ กำลังจะคิดแซงซ้ายรถบรรทุก
ภาพจาก TikTok @qi.topserver99999

          วันที่ 1 ตุลาคม 2568 TikTok @qi.topserver99999 มีการลงคลิปการขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังรถบรรทุก เจอรถใหญ่แบบนี้ก็คิดหนักแล้วว่าควรเสี่ยงไหม แต่พอเจอข้อความที่เขียนตรงล้อรถ อ่านแล้วแทบไม่กล้าแซงเลย เพราะข้อความนั้นเขียนว่า "เมื่อวานแซงซ้าย ตายไป 2"

ขี่มอเตอร์ไซค์ กำลังจะคิดแซงซ้ายรถบรรทุก
ภาพจาก TikTok @qi.topserver99999

          ขณะเดียวกัน เจ้าของคลิปก็รำพึงรำพันว่า "พี่ติดป้ายแบบนี้ ผมไม่กล้าแซงเลย" แล้วก็รอให้รถบรรทุกออกตัวก่อนถึงยอมขี่มอเตอร์ไซค์ตาม จนคลิปนี้กลายเป็นไวรัล 2 ล้านครั้ง


โพสต์เมื่อ 1 ตุลาคม 2568 เวลา 16:24:00
