ลูกค้างง สั่งเอสเปรสโซร้อน ทำไมได้แก้วเล็กแค่นี้ !? คนแนะทริก ต้องสั่งยังไง

          ลูกค้างงทำอะไพลาดไป หลังสั่งเอสเปรสโซร้อนแต่ได้แก้วเล็ก ด้านชาวเน็ตพร้อมใจอธิบาย แนะคราวหลังต้องทำยังไง

ลูกค้างง สั่งเอสเปรสโซร้อน ทำไมได้แก้วเล็ก
ภาพจาก TikTok @fernnatnichakha

          เมื่อต้องเข้าร้านขายเครื่องดื่ม บางครั้งเราคงอยากที่จะลองสั่งเมนูยอดฮิตอย่าง กาแฟ มาลองชิมดูบ้าง แต่หากยังไม่เข้าใจชื่อเรียกและขั้นตอนการทำนั้น บางทีอาจจะสั่งผิดจนได้กาแฟในแบบที่ไม่ต้องการก็เป็นได้ 

ลูกค้างง สั่งเอสเปรสโซร้อน ทำไมได้แก้วเล็ก
ภาพจาก TikTok @fernnatnichakha

          วันที่ 30 กันยายน 2568 ผู้ใช้ TikTok @fernnatnichakha แชร์ประสบการณ์สั่ง เอสเปรสโซร้อน แต่พอได้แก้วมากลับพบว่าไม่ตรงกับที่คิดไว้ เพราะได้มาเป็นแก้วช็อตเล็ก ๆ ไม่ใช่แก้วเครื่องดื่มขนาดที่คุ้นตาเท่าไหร่นัก

ลูกค้างง สั่งเอสเปรสโซร้อน ทำไมได้แก้วเล็ก
ภาพจาก TikTok @fernnatnichakha

ลูกค้างง สั่งเอสเปรสโซร้อน ทำไมได้แก้วเล็ก
ภาพจาก TikTok @fernnatnichakha

          คลิปดังกล่าว ขึ้นข้อความว่า "ทุกคนเราสั่งอะไรไปพลาดไปเหรอ เอสเปรสโซร้อน ทำไมแก้วน้องมินิมากเลยคะ" พร้อมแคปชั่นด้วยว่า "เกิดแต่กับกู เป็นแบบนี้นี่เอง ไม่เคยสั่งร้อนซะด้วย งงเลย"

ลูกค้างง สั่งเอสเปรสโซร้อน ทำไมได้แก้วเล็ก
ภาพจาก TikTok @fernnatnichakha

ลูกค้างง สั่งเอสเปรสโซร้อน ทำไมได้แก้วเล็ก
ภาพจาก TikTok @fernnatnichakha

ลูกค้างง สั่งเอสเปรสโซร้อน ทำไมได้แก้วเล็ก
ภาพจาก TikTok @fernnatnichakha

          ปรากฏว่า ภายหลังคลิปนี้ถูกโพสต์ไป มีชาวเน็ตเข้ามายืนยันว่า ถ้าสั่งเอสเปรสโซก็จะได้มาในลักษณะนี้ถูกต้องแล้ว เพราะมันเป็นชื่อเรียกของ กาแฟ 1 ช็อตปกติ ซึ่งหากอยากได้ที่เป็นแก้วขนาดทั่วไป ต้องสั่ง อเมริกาโนร้อน หรือ แบล็คคอฟฟีร้อน ที่จะเป็นการนำ เอสเปรสโซ 1 ช็อตไปผสมน้ำร้อน ซึ่งจะดื่มสะดวกมากขึ้น

ลูกค้างง สั่งเอสเปรสโซร้อน ทำไมได้แก้วเล็ก
ภาพจาก TikTok @fernnatnichakha

ลูกค้างง สั่งเอสเปรสโซร้อน ทำไมได้แก้วเล็ก
ภาพจาก TikTok @fernnatnichakha

ลูกค้างง สั่งเอสเปรสโซร้อน ทำไมได้แก้วเล็ก
ภาพจาก TikTok @fernnatnichakha

ลูกค้างง สั่งเอสเปรสโซร้อน ทำไมได้แก้วเล็ก
ภาพจาก TikTok @fernnatnichakha

          ขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนที่เปิดร้านกาแฟ เผยว่า ถ้าลูกค้าสั่งเอสเปรสโซร้อน พนักงานควรจะต้องแจ้งก่อนว่า เป็นกาแฟ 1 ช็อต เพราะต้องเผื่อไว้ว่าอาจจะมีลูกค้าที่ยังไม่รู้จริง ๆ เช่นกัน


ลูกค้างง สั่งเอสเปรสโซร้อน ทำไมได้แก้วเล็กแค่นี้ !? คนแนะทริก ต้องสั่งยังไง โพสต์เมื่อ 1 ตุลาคม 2568 เวลา 16:58:26
