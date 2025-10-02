ลูกค้านำก้อนเทา ๆ มาขาย บอกเผามาแล้ว เฉลยคืออะไร ไม่ใช่กระดูก ราคากว่าครึ่งแสน

เผยภาพแปลก ลูกค้าหอบก้อนเทา ๆ มาให้หลอม ใส่ถุงพลาสติกรวม ๆ ไว้ ใครจะเชื่อหมดนี่ราคากว่าครึ่งแสน เฉลยคืออะไร หลังคนเห็นนึกว่าอัฐิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านวิทย์ลาดกระบัง รับซื้อทองทุกชนิด
เป็นไวรัลอือฮาที่สะดุดตาชาวเน็ตอย่างมาก หลังเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก ร้านวิทย์ลาดกระบัง รับซื้อทองทุกชนิด ได้เผยคลิป ขณะมีลูกค้าน้ำของที่มีลักษณะเป็นก้อนสีเทา ๆ จำนวนมาก ใส่ถุงพลาสติกนำมาขอให้ทางร้านช่วยหลอม แต่ที่ชวนอึ้งคือก้อนสีเทากองนี้ไม่ใช่ก้อนหินธรรมดา แถมยังขายได้ราคากว่าครึ่งแสน !
โดยทางเพจระบุว่า "วันนี้เปิดงานมาก็เจองานแปลก ๆ แต่ขายได้เกือบแสนราคาทองขึ้น ก็พาโลหะอื่นขึ้นไปด้วย"
พร้อมเล่าว่า มีลูกค้านำของดังกล่าวมาโดยบอกว่า น้องหลอมให้ด้วย พี่เผามาแล้ว ซึ่งตอนแรกทางร้านก็ยังงุนงงว่าลูกค้าเอาอะไรมา แต่ปรากฏว่าเป็นกาวเงินที่เผามาแล้ว หน้าตาจึงอาจจะดูแปลก ๆ ซึ่งก่อนจะมาอยู่ในสภาพนี้จะเป็นของเหลวเหนียว ๆ สีเทา ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านวิทย์ลาดกระบัง รับซื้อทองทุกชนิด
ขณะที่ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกัน เช่น "แวบแรกคือกระดูก", "คิดว่าเอาอัฐิไปหลอมอัดทำอัญมณีแบบใน ตปท." และ "ดูผิวเผินนึกว่าเป็นกระดูกนะคะ"