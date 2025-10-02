HILIGHT
ลูกค้านำก้อนเทา ๆ มาขาย บอกเผามาแล้ว เฉลยคืออะไร ไม่ใช่กระดูก ราคากว่าครึ่งแสน

 
            เผยภาพแปลก ลูกค้าหอบก้อนเทา ๆ มาให้หลอม ใส่ถุงพลาสติกรวม ๆ ไว้ ใครจะเชื่อหมดนี่ราคากว่าครึ่งแสน เฉลยคืออะไร หลังคนเห็นนึกว่าอัฐิ

ลูกค้านำก้อนเทา ๆ มาขาย บอกเผามาแล้ว เฉลยคืออะไ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านวิทย์ลาดกระบัง รับซื้อทองทุกชนิด  

ลูกค้านำก้อนเทา ๆ มาขาย บอกเผามาแล้ว เฉลยคืออะไ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านวิทย์ลาดกระบัง รับซื้อทองทุกชนิด  

            เป็นไวรัลอือฮาที่สะดุดตาชาวเน็ตอย่างมาก หลังเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก ร้านวิทย์ลาดกระบัง รับซื้อทองทุกชนิด ได้เผยคลิป ขณะมีลูกค้าน้ำของที่มีลักษณะเป็นก้อนสีเทา ๆ จำนวนมาก ใส่ถุงพลาสติกนำมาขอให้ทางร้านช่วยหลอม แต่ที่ชวนอึ้งคือก้อนสีเทากองนี้ไม่ใช่ก้อนหินธรรมดา แถมยังขายได้ราคากว่าครึ่งแสน ! 

            โดยทางเพจระบุว่า "วันนี้เปิดงานมาก็เจองานแปลก ๆ แต่ขายได้เกือบแสนราคาทองขึ้น ก็พาโลหะอื่นขึ้นไปด้วย"

            พร้อมเล่าว่า มีลูกค้านำของดังกล่าวมาโดยบอกว่า น้องหลอมให้ด้วย พี่เผามาแล้ว ซึ่งตอนแรกทางร้านก็ยังงุนงงว่าลูกค้าเอาอะไรมา แต่ปรากฏว่าเป็นกาวเงินที่เผามาแล้ว หน้าตาจึงอาจจะดูแปลก ๆ ซึ่งก่อนจะมาอยู่ในสภาพนี้จะเป็นของเหลวเหนียว ๆ สีเทา ๆ

ลูกค้านำก้อนเทา ๆ มาขาย บอกเผามาแล้ว เฉลยคืออะไ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านวิทย์ลาดกระบัง รับซื้อทองทุกชนิด  

ลูกค้านำก้อนเทา ๆ มาขาย บอกเผามาแล้ว เฉลยคืออะไ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านวิทย์ลาดกระบัง รับซื้อทองทุกชนิด  

            โดยช่วงนี้ราคาทองคำขึ้น ราคาเงินก็ขึ้นตามเช่นกัน จะกิโลกรัมละ 50,000 บาทแล้ว ทั้งนี้ หลังจากการหลอมสามารถขึ้นรูปเป็นเงิน 2 แท่ง ซึ่งภายหลังจากชั่งน้ำหนัก ทางร้านประเมินให้ราคาที่ 66,337 บาท 

ลูกค้านำก้อนเทา ๆ มาขาย บอกเผามาแล้ว เฉลยคืออะไ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านวิทย์ลาดกระบัง รับซื้อทองทุกชนิด  

ลูกค้านำก้อนเทา ๆ มาขาย บอกเผามาแล้ว เฉลยคืออะไ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านวิทย์ลาดกระบัง รับซื้อทองทุกชนิด  

            ขณะที่ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกัน เช่น "แวบแรกคือกระดูก", "คิดว่าเอาอัฐิไปหลอมอัดทำอัญมณีแบบใน ตปท." และ "ดูผิวเผินนึกว่าเป็นกระดูกนะคะ"

ลูกค้านำก้อนเทา ๆ มาขาย บอกเผามาแล้ว เฉลยคืออะไ

ลูกค้านำก้อนเทา ๆ มาขาย บอกเผามาแล้ว เฉลยคืออะไ

ลูกค้านำก้อนเทา ๆ มาขาย บอกเผามาแล้ว เฉลยคืออะไ

ลูกค้านำก้อนเทา ๆ มาขาย บอกเผามาแล้ว เฉลยคืออะไ
 
ลูกค้านำก้อนเทา ๆ มาขาย บอกเผามาแล้ว เฉลยคืออะไร ไม่ใช่กระดูก ราคากว่าครึ่งแสน โพสต์เมื่อ 2 ตุลาคม 2568 เวลา 10:18:02 7,513 อ่าน
