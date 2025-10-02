โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน แก่ข้าราชบริพารในพระองค์ 12 ราย
วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน และเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน และเหรียญรัตนาภรณ์ แก่ข้าราชบริพารในพระองค์ จำนวน 12 ราย ดังรายนามต่อไปนี้
รายนามข้าราชบริพารในพระองค์ผู้ที่ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน และเหรียญรัตนาภรณ์
ชั้น จตุตถจุลจอมเกล้า
1. พันโทหญิง มาลี มงคล
2. ร้อยโทหญิง เนตรนภา อ่อนน้อม
3. ร้อยโทหญิง ช่อมาศ เหง้าน้อย
4. พันโทหญิง ศิริพร คำนนท์
5. พันโทหญิง สิริมา พิศสุวรรณ
เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5
1. นางสาวศุภสิริ ภู่เชิด
2. นางสาวจิภาดา ศรแสง
3. ร้อยเอกหญิง คณินทรา เรื่องยศ
4. ร้อยตรีหญิง ปิยะเนตร พึ่งพา
5. นางสาวพัชรี พันแพง
6. นางสาวตรีรัตน์ อุทรักษ์
7. ร้อยตรีหญิง กรกช ปัญญาประเสริฐ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน พุทธศักราช 2568
ขอบคุณข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา