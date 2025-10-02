มาอยู่บนกระทะได้ยังไง จากข้าวผัดที่จะเททิ้ง หันมาเห็นอีกที สงสัยน้องคงหิวแหละ
เฟซบุ๊ก Sky Sky ได้โพสต์ในกลุ่ม นี่ตัวอะไร ซึ่งเป็นภาพกระทะที่มีข้าวผัดเหลืออยู่ กินอิ่มไม่หมด กะว่าจะเอาไปเททิ้งลงถังขยะ กลับเจอเรื่องพีคเข้าเต็ม ๆ เห็นอีกทีก็คือ มีงูเลื้อยขึ้นไปอยู่บนกระทะ แถมยังกินข้าวผัดอย่างอร่อยอีกด้วย ก่อนเกิดอาการสงสัยว่าเป็นงูพันธุ์อะไร จากนั้นก็มีชาวเน็ตมาให้คำตอบ น้องเป็นงูปี่แก้วลายแต้ม ไม่มีพิษ ไม่อันตราย แต่ฟันแหลมคมพอสมควร ที่เห็นมากินข้าวผัดอาจเป็นเพราะน้องได้กลิ่นไข่ และชอบกินไข่แดงเป็นอาหาร
ภาพจากเฟซบุ๊ก Sky Sky