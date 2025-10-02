HILIGHT
ไฟไหม้บ้าน จ.ระยอง ดับสลด 7 ชีวิต เศร้าภาพแม่กอดลูกแน่น คาดสาเหตุเกิดจากอะไร

 
           เกิดเหตุไฟไหม้บ้านในพื้นที่ อ.เมือง จ.ระยอง มีผู้เสียชีวิต 7 ราย เศร้าภาพร่างแม่กอดลูกแน่น คาดสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร

ไฟไหม้บ้าน ดับ 7 ศพ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้  

           วันที่ 2 ตุลาคม 2568 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า ช่วง 02.00 น. เกิดเหตุไฟไหม้อย่างรุนแรงที่บ้านทาวน์เฮาส์ ในซอยทางไผ่ 2 ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง เจ้าหน้าที่เทศบาลนครระยอง นำรถดับเพลิงเข้าฉีดน้ำ โดยเพลิงลุกลามไหม้บ้านใกล้เคียง เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกือบชั่วโมงจึงสามารถสกัดเพลิงได้

           จากการตรวจสอบพบว่า บ้านเรือนเสียหาย 2 หลัง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้าน ถูกไฟไหม้เสียหาย พบผู้เสียชีวิตภายในบ้าน 7 ราย โดยพบผู้เสียชีวิตบริเวณชั้นบนของบ้าน 6 ราย และชั้นล่าง 1 ราย มีทั้งผู้ใหญ่ เด็ก และผู้สูงอายุ นอกจากนี้มีผู้บาดเจ็บสำลักควัน 3 ราย ซึ่งเป็นเพื่อนบ้าน ถูกนำส่งโรงพยาบาลระยอง

           เบื้องต้นเพื่อนบ้านบอกว่า บ้านหลังดังกล่าวมีอาชีพรับจ้างทำกับข้าวส่งโรงงาน มีถังแก๊สขนาดเล็กหลายใบวางอยู่ ทำให้ไฟลุกลามไหม้บ้านจนเสียหายทั้งหมด

           เพื่อนบ้านอีกรายเล่าว่า ได้ยินเสียงคนร้อง ทีแรกนึกว่าคนทะเลาะกัน เมื่อให้แฟนออกไปดูพบว่าเกิดไฟไหม้ จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ 191 แล้วเพื่อนบ้านช่วยกันเอาน้ำไปดับไฟ

           เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองระยอง และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุ

ไฟไหม้บ้าน ดับ 7 ศพ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้  

ไฟไหม้บ้าน ดับ 7 ศพ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้  

           ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก น้ำ-นิชนันท์ วังคะฮาต เปิดเผยว่า เหตุไฟไหม้ดังกล่าว มีผู้เสียชีวิต 7 ศพ เป็นผู้ใหญ่ 4 ศพ เด็ก 3 ศพ ซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นมีเด็กชายวัย 2 ขวบ และเด็กหญิง วัย 1 ขวบ เศร้ามาก แม่กอดลูกแน่น 

ไฟไหม้บ้าน ดับ 7 ศพ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก น้ำ-นิชนันท์ วังคะฮาต  

           เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง รายงานว่า นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอเมืองระยอง เปิดเผยว่า เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุของเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยผู้เสียชีวิตทั้งหมดกำลังพักอยู่บนชั้น 2 ของตัวบ้านขณะเกิดเหตุ ก่อนพยายามหลบหนีลงมาชั้นล่างแต่ไม่ทันเวลา โดยพบว่าบางรายเสียชีวิตบริเวณประตูบ้านชั้น 2 อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดต่อไป

ไฟไหม้บ้าน ดับ 7 ศพ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้  

ไฟไหม้บ้าน ดับ 7 ศพ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้  







ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3 


