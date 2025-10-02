HILIGHT
นาทีสลด คนถูกไฟฟ้าแรงสูงช็อตบนแพปลา ขณะหลุดตามน้ำ เมียกรี๊ดลั่น ภาพยังติดตา

 
            สลด แพปลาลอยตามน้ำ คนถูกไฟฟ้าแรงสูงช็อตกลางแพ ไฟลุก - ร่วงตกน้ำ ไม่รู้ชะตากรรม เมียกรี๊ดลั่น ภาพยังติดตา 

คนถูกไฟฟ้าแรงสูงช็อตบนแพปลา
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 

             วันที่ 2 ตุลาคม 2568 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 มีรายงานความคืบหน้าเหตุอุทกภัยในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ โดยใน อ.พิชัย ได้ปรากฏภาพน่าสะพรึงกลัวขึ้น หลังมีแพปลาหลุดลอยมาตามแม่น้ำน่าน โดยมีชายวัย 45 ปีติดอยู่บนแพปลานั้น อย่างไรก็ตาม ในจังหวะที่ชายคนดังกล่าวพยายามจะนำเชือกผูกไว้กับตอม่อใต้สะพาน กลับถูกสายไฟฟ้าแรงสูงที่หย่อนลงมา ช็อตเข้าบริเวณศีรษะจนร่วงตกน้ำไป 

             รายงานเผยว่า แพปลาดังกล่าวหลุดมาจาก ต.ท่ามะเฟือง ซึ่งมีการประสานขอความช่วยเหลือ เมื่อทางกู้ภัยนำกำลังไปดักรอที่สะพานข้ามแม่น้ำน่าน บริเวณ ต.พญาแมน ก็พบแพปลาลอยมาพอดี ซึ่งทางกู้ภัยกำลังตะโกนให้ชายคนดังกล่าวเกาะอยู่บนแพ พยายามประคองตัวเองไว้ รอเรือเข้ามาช่วยเหลือ อย่าเพิ่งทำอะไร 

             แต่ชายคนดังกล่าวพยายามจะนำเชือกมาผูกกับตอม่อของสะพาน จังหวะนั้นแพลอยไปเร็วจนลอดผ่านใต้สะพาน กระทั่งถึงจุดที่มีสายไฟฟ้าแรงสูงหย่อนลงต่ำ ชายคนนี้ยืนหันหลังให้สายไฟ จึงไม่เห็นและถูกไฟฟ้าชอตที่ศีรษะจนร่วงตกลงแม่น้ำ 

คนถูกไฟฟ้าแรงสูงช็อตบนแพปลา
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 

             ต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถกู้แพปลาขึ้นริมตลิ่งแม่น้ำน่านได้ แต่สำหรับชายคนดังกล่าวนั้นยังไม่ทราบชะตากรรม และยังไม่เจอร่างหลังร่วงตกลงน้ำไป 

            ที่น่าสลดยิ่งกว่าคือ ในคลิปที่บันทึกเหตุการณ์จะได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องลั่น จังหวะที่ชายคนดังกล่าวถูกไฟช็อต โดยทราบว่าผู้ที่กรีดร้องนั้นคือภรรยาของผู้ประสบเหตุ ซึ่งเธอขี่มอเตอร์ไซค์มาดักรออยู่บนสะพาน แต่กลับต้องเห็นภาพสามีถูกไฟช็อตจนไฟลุกต่อหน้าต่อตา 

           ด้านภรรยาของชายบนแพปลา เล่าว่า หลังมาดักรอที่สะพานก็เห็นแพปลาลอยมา ตนตะโกนบอกสามีให้นั่งลง เห็นเขาจะเอาเชือกมามัด แต่มัดไม่อยู่ จังหวะนั้นเขาก็ลุกขึ้นยืนโดยไม่รู้ว่ามีสายไฟอยู่ตรงนั้น ซึ่งไม่ใช่ว่าเขาไม่ทันระวัง แต่เขาไม่รู้ ทำให้โดนสายไฟตรงช่วงคอ 

            ภรรยายังกล่าวทั้งน้ำตาว่า เห็นเหตุการณ์ต่อหน้าต่อตา เป็นภาพที่ไม่อยากพบเจอเลย ตอนนี้ภาพยังติดตาไม่หาย สามีถูกช็อตไหม้ทั้งร่างและตกลงน้ำไปเลย 
 คนถูกไฟฟ้าแรงสูงช็อตบนแพปลา
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 

คนถูกไฟฟ้าแรงสูงช็อตบนแพปลา
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 

คนถูกไฟฟ้าแรงสูงช็อตบนแพปลา
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 


ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้







