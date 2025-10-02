HILIGHT
ผู้กองแคท โผล่รายงานตัว รับตำแหน่งปลัดอำเภอ ลั่นที่ยื่นลาออก แล้วแต่ผู้บังคับบัญชา
          ผู้กองแคท โผล่รายงานตัว รับตำแหน่งปลัดอำเภอ จ.ศรีสะเกษ ส่วนหนังสือลาออกที่ยื่นไป แล้วแต่ผู้บังคับบัญชา พบเตรียมโต๊ะไว้พร้อม แต่ยังไม่ได้แจกแจงหน้าที่ 

ผู้กองแคท ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก
ภาพจาก Instagram cat_atitiya 

          เป็นที่พูดถึงกันมาก กรณี ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก หรือ ผู้กองแคท นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง เพื่อขอลาออกจากราชการ โดยให้เหตุผลว่า ประสงค์ที่จะไปประกอบอาชีพอื่น ซึ่งทางกรมการปกครองยังไม่อนุมัติใบลาออกนั้น 

          
          อย่างไรก็ตาม ล่าสุด (2 ตุลาคม 2568) เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก สวมชุดข้าราชการเข้ามารายงานตัวกับ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เป็นที่เรียบร้อย โดยเป็นการย้ายมาปฏิบัติราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) โดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติราชการที่ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ

          ต่อมาสื่อมวลชนพยายามขอสัมภาษณ์ ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา แต่เจ้าตัวไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ อีกทั้งมีชายฉกรรจ์ 2 คนไม่ให้สื่อบันทึกภาพ 
          
          อย่างไรก็ตาม ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา ให้ข้อมูลกับสื่อสั้น ๆ ว่า เป็นการมารายงานตัว พร้อมปฏิบัติหน้าที่ ส่วนหนังสือที่ยื่นขอลาออกไปนั้นก็แล้วแต่ตามที่ผู้บังคับบัญชาจะพิจารณา โดยท่านผู้ว่าฯ แนะนำว่า เมืองศรีสะเกษ น่าอยู่ อยากให้ลองเปิดใจดู 
          
          สำหรับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ก็แล้วแต่ผู้บังคับบัญชาว่าจะให้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนใดต่อไป
          
          ทั้งนี้ บรรยากาศที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ พบว่ามีการเตรียมโต๊ะทำงานไว้สำหรับ ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา แต่ยังคงอยู่ในสถานะรอเจ้าตัวเข้ามาปฏิบัติหน้าที่จริง
          
          เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบางรายเผยว่า ได้รับแจ้งเพียงให้เตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่เท่านั้น ยังไม่ได้มีการชี้แจงบทบาทหน้าที่หรืองานที่จะมอบหมายอย่างเป็นทางการ

ผู้กองแคท ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก
ภาพจาก Instagram cat_atitiya 

ผู้กองแคท ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก
ภาพจาก Instagram cat_atitiya 

ผู้กองแคท ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก
ภาพจาก Instagram cat_atitiya 

ผู้กองแคท ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก
ภาพจาก Instagram cat_atitiya 


