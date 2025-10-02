HILIGHT
พ่อชราวัย 87 ไปนัดบอด ลูกโกรธจะส่งบ้านพักคนชรา จนได้เห็นคลิปอึ้ง เปลี่ยนใจทันที

          พ่อชราวัย 87 ปีไปนัดบอด ลูกรู้โกรธจัด ขู่จะตัดเงินและพาส่งบ้านพักคนชรา จนได้เห็นคลิปอึ้ง ความคิดเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

ภาพจาก NetEase 

          ยามเหงาหลายคนอยากหาเพื่อนอยู่เคียงข้าง ไม่ใช่แค่วัยหนุ่มสาวทั่วไป แต่คุณตาวัยชรารายหนึ่งก็เผชิญสถานการณ์นี้เช่นเดียวกัน ทว่าลูก ๆ ของเขากลับไม่เข้าใจ มองว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม จนกระทั่งได้เห็นความจริงอีกด้าน พวกเขาถึงกับพูดไม่ออกจนต้องเปลี่ยนใจ 

          เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 เว็บไซต์ NetEase เผยเรื่องราวของชายชราวัย 87 ปี จากเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน เมื่อไม่นานมานี้ เขาได้ตกลงไปนัดบอดเพื่อหาคู่ผ่านทางแม่สื่อ แต่ปรากฏว่าเมื่อลูก ๆ ของเขารู้เรื่องกลับพอใจอย่างหนัก เชื่อว่าเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรม และไม่ยอมให้พ่อของเขาไปทำเรื่องเช่นนั้นอย่างเด็ดขาด   


ภาพจาก NetEase 

          พ่อวัยชราได้อธิบายให้ลูกฟังว่า "พ่ออยากไปออกเดตเพื่อหาเพื่อน ไม่ใช่เพื่อความรัก แค่อยากหาเพื่อนคุย" 

          ทว่าลูก ๆ กลับคัดค้านอย่างหนักแน่น "คงน่าอายมากถ้าคนอื่นรู้ว่าพ่อยังไปเดทกับคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนในวัยนี้ ทำไมพออายุมากขึ้นถึงทำตัวเหลวไหลมากขึ้นเรื่อย ๆ" ลูกของชายชรา กล่าวตำหนิผู้เป็นพ่อ 

          ไม่เพียงเท่านั้น ลูกของเขายังขู่ที่จะตัดเงินค่าดูแล และยื่นคำขาดว่าจะส่งเขาไปอยู่บ้านพักคนชรา หากว่าพ่อยังเลือกที่จะไปนัดบอดหาคู่อีก กระทั่งทางตัวแทนที่ทำหน้าที่เป็นแม่สื่อได้เข้ามาอธิบายถึงเหตุผล ซึ่งทำให้ลูก ๆ ของเขาต้องคิดใหม่ทั้งหมด 


ภาพจาก NetEase 

          แม่สื่อเผยว่า ชายชราคนนี้อายุ 87 ปี ร่างกายยังแข็งแรงดี แต่กลับรู้สึกเหงามาก ลูก ๆ ของเขาไปทำงานไกลบ้าน และส่งเงินให้เขาทุกเดือน แต่ทุกคนต่างก็ยุ่งอยู่กับเรื่องของตัวเอง จนแทบไม่มีเวลาอยู่กับเขาเลย การเห็นคนรอบข้างมีคู่ครอง ทำให้เขารู้สึกเศร้าท่วมท้นใจ 

          นอกจากนี้ทางตัวแทนยังได้ถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อให้ลูกของเขาเข้าใจสถานการณ์มากยิ่งขึ้น เป็นคลิปวิดีโอแบบเรียบง่ายเผยให้เห็นชีวิตประจำวันของพ่อพวกเขา ชายชรานั่งอยู่คนเดียวในบ้านที่ว่างเปล่า แววตาเต็มไปด้วยความเหงา เมื่อได้เห็นเช่นนั้น จิตใจของพวกเขาก็เริ่มอ่อนไหว และเข้าใจความรู้สึกของพ่อมากขึ้น 


ภาพจาก NetEase 

          ในที่สุดลูก ๆ ของชายชราก็ตระหนักได้ว่า แม้ว่าพ่อจะเป็นผู้สูงอายุแต่ก็มีความต้องการทางด้านจิตใจ ไม่แค่เรื่องความรักแบบวัยหนุ่มสาวเท่านั้น เขาต้องการคนพูดคุยเรื่องราวและความคิดต่าง ๆ อย่างเข้าใจ ได้ใช้ให้เวลาร่วมกันทำกิจกรรมที่ชอบ แสดงความรักความอบอุ่นต่อกัน เพื่อให้เขารู้สึกมีคุณค่าและไม่โดดเดี่ยว 





ภาพจาก NetEase 

          สุดท้ายลูก ๆ ของชายชราก็ยอมให้พ่อของเขาไปนัดบอด จนประสบความสำเร็จ ตอนนี้พ่อและเพื่อนผู้หญิงสูงวัยได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขกับเวลาที่เหลือในแต่ละวัน



ขอบคุณข้อมูลจาก NetEase 



พ่อชราวัย 87 ไปนัดบอด ลูกโกรธจะส่งบ้านพักคนชรา จนได้เห็นคลิปอึ้ง เปลี่ยนใจทันที โพสต์เมื่อ 2 ตุลาคม 2568
