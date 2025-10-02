HILIGHT
ไขคำตอบ ตัวเลขที่กระดาษรองซาลาเปา มีไว้ทำไม - พนักงานเล่าที่มาของประโยคคลาสสิก

 
            เปิดความลับ ตัวเลขบนกระดาษรองซาลาเปาในร้านสะดวกซื้อ เฉลยแล้วมีไว้เพื่อรักษาความอร่อย ด้านพนักงานเล่าที่มาประโยคคลาสสิก 

            เป็นหนึ่งในเมนูยอดฮิตประจำร้านสะดวกซื้อ สำหรับ ซาลาเปา เพราะเป็นเมนูที่กินง่าย มีรสชาติถูกปากคนไทย และราคาย่อมเยา ซึ่งบางสาขานั้นมักจะใส่ไว้ในตู้นึ่งคู่กับขนมจีบ พร้อมเสิร์ฟให้ลูกค้าได้กินแบบร้อน ๆ ทันที

            วันที่ 2 ตุลาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก ผู้บริโภค เล่าถึงเบื้องหลังตัวเลขบนกระดาษรองซาลาเปาในร้านสะดวกซื้อ ตัวเลขบนกระดาษรองซาลาเปาที่เห็นมีทั้งตัวเลขในวงกลม และตัวเลขเป็นแถว แท้จริงแล้วสื่อถึงอะไรกันแน่ พร้อมเผยวิธีการที่พนักงานใช้เช็กเวลาของซาลาเปาไม่ให้อยู่ในตู้นานเกินไป เพื่อควบคุมคุณภาพและความสดใหม่อยู่เสมอ

            เพจระบุว่า หยิบคำถามจากผู้บริโภคมาให้ความรู้ ว่าตัวเลขบนกระดาษรองซาลาเปาที่อยู่ในวงกลม สรุปแล้วมันสื่อถึงอะไรกันแน่ หรือประมาณว่า "หญิงวนซ้าย ชายวนขวา" อย่างนั้นหรือ 

            ความจริงแล้ว ตัวเลขที่ปรากฏนั้น คือ ตัวบอกอายุขัยของซาลาเปานั่นเอง โดยด้านบนวงกลมเป็น ชั่วโมง ส่วนด้านล่างคือ นาที ยกตัวอย่างเช่น หากนำซาลาเปาขึ้นตู้เวลา 08.30 น. (ซาลาเปามีอายุ 8 ชั่วโมง) พนักงานก็จะจิ้มที่เลข 16 ตรงด้านบน และเลข 30 ตรงด้านล่าง

            วิธีการนี้จะใช้เฉพาะร้านที่มีตู้นึ่งเท่านั้น หากร้านไหนไม่มีตู้ก็จะไม่ทำการจิ้มตัวเลขดังกล่าว

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค

          นอกจากนี้ ในคอมเมนต์ยังมีอดีตพนักงานเข้ามาเล่าวิธีการดูแลความสดใหม่ของซาลาเปาในตู้นึ่งเพิ่มด้วยว่า สมัยที่เคยทำงาน ก่อนจะเอาเข้าตู้นึ่งต้องจิ้มเวลาที่ต้องขายให้ออกก่อนกำหนดทุกครั้ง (ขายให้ออกภายใน 8 ชั่วโมง) เป็นที่มาของคำว่า "รับขนมจีบ ซาลาเปาเพิ่มไหมคะ" เพราะพนักงานต้องเชียร์สินค้าให้ออกก่อนกำหนด ถ้าเกินเวลาซาลาเปาชิ้นนั้นต้องทิ้ง เป็นมาตรฐานของร้านสะดวกซื้อ
 
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค

 ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค
ไขคำตอบ ตัวเลขที่กระดาษรองซาลาเปา มีไว้ทำไม - พนักงานเล่าที่มาของประโยคคลาสสิก อัปเดตล่าสุด 2 ตุลาคม 2568
