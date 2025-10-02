ไขคำตอบ ตัวเลขที่กระดาษรองซาลาเปา มีไว้ทำไม - พนักงานเล่าที่มาของประโยคคลาสสิก

เปิดความลับ ตัวเลขบนกระดาษรองซาลาเปาในร้านสะดวกซื้อ เฉลยแล้วมีไว้เพื่อรักษาความอร่อย ด้านพนักงานเล่าที่มาประโยคคลาสสิก
เป็นหนึ่งในเมนูยอดฮิตประจำร้านสะดวกซื้อ สำหรับ ซาลาเปา เพราะเป็นเมนูที่กินง่าย มีรสชาติถูกปากคนไทย และราคาย่อมเยา ซึ่งบางสาขานั้นมักจะใส่ไว้ในตู้นึ่งคู่กับขนมจีบ พร้อมเสิร์ฟให้ลูกค้าได้กินแบบร้อน ๆ ทันที
วันที่ 2 ตุลาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก ผู้บริโภค เล่าถึงเบื้องหลังตัวเลขบนกระดาษรองซาลาเปาในร้านสะดวกซื้อ ตัวเลขบนกระดาษรองซาลาเปาที่เห็นมีทั้งตัวเลขในวงกลม และตัวเลขเป็นแถว แท้จริงแล้วสื่อถึงอะไรกันแน่ พร้อมเผยวิธีการที่พนักงานใช้เช็กเวลาของซาลาเปาไม่ให้อยู่ในตู้นานเกินไป เพื่อควบคุมคุณภาพและความสดใหม่อยู่เสมอ
เพจระบุว่า หยิบคำถามจากผู้บริโภคมาให้ความรู้ ว่าตัวเลขบนกระดาษรองซาลาเปาที่อยู่ในวงกลม สรุปแล้วมันสื่อถึงอะไรกันแน่ หรือประมาณว่า "หญิงวนซ้าย ชายวนขวา" อย่างนั้นหรือ
ความจริงแล้ว ตัวเลขที่ปรากฏนั้น คือ ตัวบอกอายุขัยของซาลาเปานั่นเอง โดยด้านบนวงกลมเป็น ชั่วโมง ส่วนด้านล่างคือ นาที ยกตัวอย่างเช่น หากนำซาลาเปาขึ้นตู้เวลา 08.30 น. (ซาลาเปามีอายุ 8 ชั่วโมง) พนักงานก็จะจิ้มที่เลข 16 ตรงด้านบน และเลข 30 ตรงด้านล่าง
วิธีการนี้จะใช้เฉพาะร้านที่มีตู้นึ่งเท่านั้น หากร้านไหนไม่มีตู้ก็จะไม่ทำการจิ้มตัวเลขดังกล่าว
